Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026 trên cả nước mới nhất, người hưởng chế độ cần biết

Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc chi trả lương hưu hằng tháng sẽ bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả. Cụ thể:

Đối với việc chi trả lương hưu bằng tiền mặt:

Chi trả tại điểm chi trả: từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, thời gian tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày.

Chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện: Từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng.

Đối với việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM:

Đối với việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM (tài khoản ngân hàng cá nhân) thường rơi vào những ngày đầu tiên chi lương (từ ngày 2 đến ngày 5 hàng tháng).

Việc trả lương hưu chỉ kết thúc trước ngày 10 khi đã hoàn thành chi trả theo danh sách của cơ quan BHXH. Lịch chi trả lương hưu hằng tháng tại từng địa phương sẽ thay đổi để phù hợp với từng địa bàn, nhưng không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Thông tin từ cơ quan BHXH cho biết, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 6/2026 sẽ được thực hiện theo hai nhóm thời gian chính, tùy thuộc kế hoạch tổ chức tại từng tỉnh, thành phố.

Theo đó, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ được ưu tiên chuyển tiền sớm, trong khi hình thức nhận tiền mặt tiếp tục triển khai thông qua hệ thống bưu điện và các điểm chi trả trực tiếp.

Thông báo của BHXH các địa phương cho thấy, 21 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6/2026 ngay từ ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức ngày 1/6. Các địa phương này bao gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Những địa phương còn lại sẽ thực hiện chi trả từ ngày làm việc thứ hai của tháng, tức ngày 2/6. Các địa phương này bao gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

BHXH Việt Nam cho biết hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận từ 20 triệu đồng/tháng trở lên; gần 418.500 người nhận từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; hơn 1 triệu người nhận từ 6 đến dưới 10 triệu đồng; khoảng 1,35 triệu người nhận từ 3 đến dưới 6 triệu đồng mỗi tháng.

Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 6/2026 sẽ được thực hiện theo hai nhóm thời gian chính, tùy thuộc kế hoạch tổ chức tại từng tỉnh, thành phố.

Các đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Cách tính lương hưu năm 2026

Cách tính lương hưu khi đóng BHXH bắt buộc từ 2026

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (sửa đổi bởi Luật Nhà giáo 2025) và Điều 13 Nghị định 158/2025/NĐ-CP, mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH).

Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện 2026

Theo Điều 99, Điều 104 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Điều 10 Nghị định 159/2025/NĐ-CP, mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH tự nguyện được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH).

