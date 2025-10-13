Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học mất tích bí ẩn suốt 1 tháng
Thi thể được phát hiện tại khu vực thuộc tỉnh Nam Định (cũ) được xác định là nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn cách đây 1 tháng.
Tối 12/10, bà Phạm Thủy cho biết, gia đình tìm thấy thi thể con gái bị mất tích cách đây 1 tháng ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình).
Con gái bà Thuỷ là Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội, sinh viên Đại học Ngoại ngữ) mất tích từ ngày 11/9.
Thi thể nạn nhân tìm thấy được xác nhận là chị Phương, sau khi kết quả giám định ADN cho thấy trùng khớp.
Khoảng cách thi thể được tìm thấy với địa điểm cuối cùng ghi nhận của nữ sinh khoảng 120km, tính theo đường sông.
Bà Thủy cho hay, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, tuy nhiên, gia đình vẫn cho rằng chị Phương bị sát hại. Do đó, bà Thủy đã gửi đơn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.
Trước đó, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà Thủy động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).
Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không thấy con bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.
Khoảng 22h ngày 12/9, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội) báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy giấy tờ của con, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.
Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái.
Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc.
Theo bà, dữ liệu camera xác định chị Phương xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.
Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo.
Cùng ngày, bà Thủy nhận được cuộc gọi của một người dân ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ) về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với chị Phương, được tìm thấy từ hôm 13/9.
Biển số xe quyền lực nhất Việt Nam không phải ai cũng biếtĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Các loại biển số xe thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan cấp cao Nhà nước, quân đội là những biển số có quyền lực tại Việt Nam. Tuy nhiên, loại biển số xe nào quyền lực nhất không phải ai cũng biết.
Con giáp kiên định: Một khi đã quyết, không gì có thể lay chuyểnĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình bản lĩnh vững vàng và ý chí sắt đá.
Ngày 13/10, miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảmĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, trời chuyển dịu mát.
Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưngĐời sống - 14 giờ trước
Năm nào vào dịp Trung thu, người bố trẻ ở Gia Lai cũng mời đội múa lân đến biểu diễn trước mộ phần cậu con trai vắn số.
Hot girl Lào mất iPhone 17 ở Hà Nội, công an tìm lại chỉ sau vài giờĐời sống - 17 giờ trước
Cô Maysaa, được biết đến là một hot girl nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh Lào tại Việt Nam, đã đến Công an phường Ba Đình (Hà Nội) trình báo về việc bị mất điện thoại iPhone 17.
Vụ tài xế 'nóng ruột' vì chờ đoàn đón dâu quá lâu: Người chú đặt xe lên tiếngĐời sống - 17 giờ trước
Chờ đoàn đón dâu hơn 1,5 tiếng, tài xế ở Phú Thọ buông lời than, từ chối chở tiếp và bị hành hung ngay trên xe. Chú họ của chú rể – người đặt chuyến xe – kể lại diễn biến, hé lộ nguyên nhân vụ việc.
Giải mã ý nghĩa chữ, số, các màu trên biển số xe có thể nhiều người chưa biếtĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Biển số xe hay còn gọi là biển kiểm soát xe cơ giới được gắn ở đuôi xe đối với xe máy hay cả đầu xe và đuôi xe đối với xe ô tô. Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA ý nghĩa của chữ, số, màu trên biển số xe được quy định thế nào?
2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất TếtĐời sống - 1 ngày trước
Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.
Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.
Con giáp kiên định: Một khi đã quyết, không gì có thể lay chuyểnĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình bản lĩnh vững vàng và ý chí sắt đá.