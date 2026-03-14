4 con giáp 'dính hạn' nặng nhất năm 2026: Coi chừng tiền mất, tình tan

Trong khi một số con giáp đón nhận cơ hội mới, thì cũng có những con giáp phải đối mặt với không ít thử thách. Theo quan niệm tử vi phương Đông, có 4 con giáp được dự báo phạm Thái Tuế trong năm này, bao gồm các dạng xung, phá, hại và trực Thái Tuế.

Khi phạm Thái Tuế, vận khí của con giáp đó thường có nhiều biến động hơn bình thường. Công việc có thể gặp trở ngại, tài chính dễ phát sinh hao hụt, tình cảm nảy sinh mâu thuẫn và sức khỏe cũng cần được chú ý nhiều hơn.

Tuy nhiên, nếu chủ động đề phòng và biết cách điều chỉnh cuộc sống, các con giáp này vẫn có thể giảm bớt tác động tiêu cực của vận hạn.

Con giáp Tý: Xung Thái Tuế, vận trình nhiều biến động

Trong năm 2026, con giáp Tý rơi vào thế Xung Thái Tuế. Trong tử vi, đây được xem là một trong những dạng xung khắc mạnh nhất, dễ khiến vận trình của con giáp này thay đổi bất ngờ.

Tý và Ngọ vốn nằm trong cặp lục xung, vì vậy khi bước vào năm Ngọ, người tuổi Tý có thể phải đối mặt với nhiều biến động ngoài dự tính.

Về sự nghiệp, con giáp Tý có khả năng gặp thay đổi trong công việc như điều chuyển vị trí, thay đổi môi trường làm việc hoặc áp lực gia tăng.

Một số người còn dễ vướng phải thị phi nơi công sở, bị hiểu lầm hoặc gặp cạnh tranh không lành mạnh.

Về tài chính, vận tiền bạc của con giáp này trong năm 2026 có xu hướng lên xuống thất thường. Những quyết định đầu tư lớn hoặc mạo hiểm có thể khiến tài sản bị hao hụt nếu không tính toán kỹ lưỡng.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Tý cũng dễ xảy ra mâu thuẫn với người yêu hoặc bạn đời do khác biệt quan điểm. Nếu không kiềm chế cảm xúc, những hiểu lầm nhỏ cũng có thể trở thành xung đột lớn.

Để giảm bớt ảnh hưởng của vận hạn, con giáp Tý nên hạn chế đi xa về hướng Nam, phương vị được xem là hướng của Thái Tuế trong năm Ngọ.

Ngoài ra, việc sử dụng các vật phẩm phong thủy tượng trưng cho tuổi Mùi hoặc tuổi Dần cũng được cho là giúp tăng cường năng lượng tích cực.

Một số người còn chọn cách "lấy động chế động", như thay đổi môi trường sống, chuyển việc hoặc tổ chức sự kiện vui trong gia đình để hóa giải vận xui.

Con giáp Sửu: Phạm Phá Thái Tuế, dễ xảy ra rạn nứt quan hệ

Trong số các con giáp gặp nhiều thử thách trong năm 2026, tuổi Sửu được cho là phạm Phá Thái Tuế. Đây là dạng vận hạn thường liên quan đến sự phá vỡ các mối quan hệ hoặc kế hoạch đã định.

Ở phương diện công việc, con giáp Sửu có thể gặp tình huống hợp tác đổ vỡ, bị đối tác thay đổi thỏa thuận hoặc gặp cạnh tranh không lành mạnh. Những điều tưởng chừng đã ổn định lại có thể xuất hiện biến cố bất ngờ.

Về tài chính, con giáp này cần đặc biệt thận trọng với các kế hoạch góp vốn hoặc đầu tư chung. Nguy cơ thất thoát tiền bạc, thua lỗ hoặc bị lừa đảo có thể xảy ra nếu quá tin tưởng người khác.

Trong đời sống tình cảm, con giáp Sửu cũng dễ gặp áp lực gia đình. Những bất đồng quan điểm trong hôn nhân hoặc chuyện riêng tư có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Để hóa giải vận hạn, con giáp tuổi Sửu nên tránh những quyết định tài chính lớn trong năm 2026. Việc tích cực làm việc thiện, giúp đỡ người khác hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng cũng được xem là cách chuyển hóa năng lượng tiêu cực.

Ngoài ra, một số người tin rằng đeo trang sức mang hình tượng rắn, biểu tượng của tuổi Tỵ, con giáp tam hợp với Sửu, sẽ giúp tăng cường vận khí.

Con giáp Mão: Phạm Hại Thái Tuế, dễ gặp rắc rối âm thầm

Trong năm Bính Ngọ 2026, con giáp Mão được dự báo phạm Hại Thái Tuế. Đây là dạng vận hạn thường không bộc lộ quá rõ ràng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến các khía cạnh trong cuộc sống.

Ở môi trường công việc, con giáp Mão cần đề phòng tiểu nhân hoặc những tình huống bị hiểu lầm.

Một số người có thể bị đùn đẩy trách nhiệm hoặc vô tình trở thành người chịu thiệt trong các mối quan hệ công sở.

Về tài chính, con giáp này dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự kiến. Không ít trường hợp mất tiền vì tin tưởng bạn bè hoặc người quen.

Chuyện tình cảm của con giáp Mão trong năm 2026 cũng có thể gặp trục trặc do những hiểu lầm nhỏ tích tụ lâu ngày. Nếu không chủ động giải thích và chia sẻ, mối quan hệ dễ rơi vào trạng thái lạnh nhạt.

Ngoài ra, sức khỏe của con giáp Mão cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc căng thẳng kéo dài.

Để giảm bớt vận hạn, con giáp Mão nên giữ thái độ ôn hòa trong giao tiếp và tránh những xung đột không cần thiết.

Việc kết giao với những người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi, hai con giáp được xem là tam hợp với Mão, cũng có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, trước khi ký kết giấy tờ hay hợp đồng, con giáp này cần kiểm tra kỹ lưỡng để tránh rủi ro.

Con giáp Ngọ: Gặp năm tuổi, áp lực và thử thách tăng cao

Năm 2026 chính là năm bản mệnh của con giáp Ngọ. Khi rơi vào thế Trực Thái Tuế, hay còn gọi là "năm tuổi", vận trình của con giáp này thường có nhiều biến động mạnh.

Trong công việc, con giáp Ngọ có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn bình thường. Những kế hoạch tưởng chừng suôn sẻ đôi khi lại gặp trở ngại vào phút cuối.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần cẩn trọng với những mối quan hệ xung quanh để tránh bị lợi dụng hoặc gây hiểu lầm.

Về tài chính, nguồn thu của con giáp Ngọ có thể không ổn định, trong khi các khoản chi lại gia tăng. Những khoản chi bất ngờ như sửa chữa nhà cửa, chăm sóc sức khỏe hoặc hỗ trợ gia đình có thể khiến tài chính bị ảnh hưởng.

Trong đời sống tình cảm, tâm trạng của con giáp Ngọ dễ thay đổi thất thường, khiến mối quan hệ với người thân hoặc bạn đời đôi khi trở nên căng thẳng.

Để hóa giải vận hạn năm tuổi, nhiều người chọn cách sử dụng các vật phẩm màu đỏ như vòng tay, dây thắt lưng hoặc trang phục màu đỏ, bởi màu sắc này tượng trưng cho sự may mắn trong văn hóa phương Đông.

Ngoài ra, việc đi chùa cầu bình an, cúng sao giải hạn hoặc tạo thêm những sự kiện vui như cưới hỏi, sinh con, mua nhà cũng được xem là cách giúp con giáp Ngọ cân bằng vận khí.

Năm 2026 được dự báo là giai đoạn có nhiều thử thách đối với các con giáp Tý, Sửu, Mão và Ngọ do phạm Thái Tuế ở những mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, vận hạn không phải là điều không thể vượt qua. Nếu các con giáp này giữ thái độ sống tích cực, cẩn trọng trong quyết định và duy trì tinh thần lạc quan, những khó khăn rồi cũng sẽ dần qua đi.

Biết trước vận trình giúp mỗi con giáp chủ động điều chỉnh kế hoạch, tránh rủi ro không đáng có và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Dù gặp thử thách, chỉ cần kiên trì và sáng suốt, mỗi con giáp vẫn có thể biến khó khăn thành cơ hội để trưởng thành hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.