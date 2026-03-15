Tin sáng 15/3: Từ 2026, đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nhận lương hưu?; Đề xuất quy định mới về miễn, giảm kỷ luật viên chức

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Từ 2026, đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nhận lương hưu?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ năm 2026, người lao động muốn hưởng lương hưu cần đáp ứng đồng thời điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Điểm đáng chú ý là thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu đã được giảm xuống còn 15 năm.

Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng lương hưu khi:

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;

Có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ.

So với quy định trước đây yêu cầu 20 năm đóng BHXH, việc giảm xuống 15 năm được đánh giá giúp mở rộng cơ hội hưởng lương hưu cho nhiều lao động có thời gian tham gia BHXH ngắn hoặc bị gián đoạn quá trình làm việc.

Tuy nhiên, quy định trên không áp dụng đối với trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động, vì nhóm đối tượng này có điều kiện riêng theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, quy định cũng tương tự. Theo Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người tham gia được hưởng lương hưu khi:

Đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019;

Có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

Quy định này nhằm khuyến khích người lao động tự do, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH để có nguồn thu nhập ổn định khi về già.

Công an làm việc với 6 thiếu niên đi xe máy nô đùa trên cao tốc

Hình ảnh nhóm thiếu niên đi xe mô tô trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Ngày 14/3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) mời 6 thiếu niên trên đến cơ quan công an làm việc, thông tin trên Người lao động.

Trước đó, 6 thiếu niên này đã đi trên 3 xe máy trêu đùa nhau trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nhóm 6 thiếu niên đi 3 xe máy, vừa di chuyển vừa trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác, khiến dư luận rất bức xúc.

Ngay sau khi nắm thông tin, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 13/3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, phối hợp với Công an phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) mời 6 thiếu niên trên đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa hoặc mất sớm; thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình và người thân, một số em đã nằm trong diện theo dõi của công an địa phương.

Các hành vi vi phạm đã bị lập biên bản xử lý gồm: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, không có giấy phép lái xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Bên cạnh việc xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, yêu cầu các thiếu niên viết cam kết không tái phạm, đồng thời thông báo công an địa phương tăng cường quản lý, giáo dục đối với nhóm thanh thiếu niên này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Giải cứu thành công 4 thuyền viên trôi dạt trên biển

Các thuyền viên bị nạn đang được đưa lên tàu SAR 413.

Theo Tiền Phong, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, hồi 13 giờ 58 phút ngày 13/3/2026, đơn vị này nhận được thông tin khẩn cấp về việc tàu Trường Hưng 268 (số đăng ký NB-8834, loại tàu SB) thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải quốc tế Minh Châu gặp sự cố trên biển.

Tàu đang vận chuyển hàng nghìn tấn cát trên hành trình từ An Giang đi Cần Thơ thì bị mắc cạn và sau đó chìm tại khu vực cách bãi bồi biển An Thạnh Nam (tỉnh Sóc Trăng) khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam.

Thông tin ban đầu cho biết trên tàu có 9 thuyền viên. Thời điểm xảy ra tai nạn, hai thuyền viên đã được tàu Grand Family 18 cứu vớt an toàn, trong khi các thuyền viên còn lại mặc áo phao trôi dạt trên biển.

Tình hình tìm kiếm gặp nhiều trở ngại khi khu vực xảy ra sự cố có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, Trung tâm phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp.

Nhận định đây là tình huống nguy cấp, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413, thường trực tại Vũng Tàu, khẩn trương rời bến đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 10 giờ 36 phút ngày 14/3/2026, dưới sự chỉ huy và điều phối của tàu SAR 413, lực lượng cứu nạn tại hiện trường gồm các tàu Grand Family 18, Biển Đông 09 và tàu cá BL 91558 TS đã phát hiện và cứu sống 4 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Các thuyền viên được cứu gồm: Trần Đại Cường (SN 1995), Thuyền trưởng; Vũ Tuấn Dương (SN 1978), Máy trưởng; Lê Anh Phương (SN 1999), Thủy thủ; Trần Đức Luân (SN 1991) Thủy thủ cùng trú ở Ninh Bình.

Sau khi được đưa lên tàu cứu nạn, các thuyền viên đã được sơ cứu y tế ban đầu. Sức khỏe của họ ổn định. Qua xác minh từ thuyền trưởng và chủ tàu cho thấy tàu Trường Hưng 268 thực tế chỉ có 4 thuyền viên trên tàu, không phải 9 người như thông tin ban đầu.

Đề xuất quy định mới về miễn, giảm kỷ luật viên chức

Theo Lao Động, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử lý kỷ luật viên chức. Dự thảo nghị định trên sẽ thay thế các quy định tại Nghị định 112/2020, Nghị định 71/2023.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật để bảo đảm tính thống nhất theo Luật Viên chức năm 2025.

Theo đó, dự thảo quy định các trường hợp loại trừ kỷ luật, có một hoặc một số tình tiết được miễn kỷ luật, bao gồm:

Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm.

Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi thi hành công vụ.

Đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng có gây ra thiệt hại vì lý do khách quan.

Thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng có thiệt hại xảy ra.

Có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Các trường hợp khác theo quy định của Bộ luật Hình sự và quy định của cấp có thẩm quyền.

Dự báo thời tiết ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết ngày 15/3 tại các khu vực trên cả nước.

Khu vực Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 15/3 cho các vùng:

Thành phố Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.