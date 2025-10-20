Tin bão mới nhất: Bão số 12 đổi hướng khó lường, miền Trung hứng mưa lớn
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do tương tác với không khí lạnh, bão số 12 (Fengshen) khả năng đổi hướng liên tục trên Biển Đông. Từ đêm 22-26/10, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 12 Fengshen
Theo tin bão mới nhất, hồi 16 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến bão trong 24h tới
Trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Dự báo tác động của hoàn lưu bão số 12
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12:
Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.
Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình và gió Đông sau bão nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.
Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.
