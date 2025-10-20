Tin bão mới nhất: Bão số 12 Fengshen giật cấp 11 hướng về miền Trung, những tỉnh thành nào sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 12

Theo tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đường đi của bão số 12. Ảnh: NCHMF

Dự báo bão trong 24 giờ tới

Dự báo trong những giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 12

Trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.