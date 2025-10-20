Tin bão mới nhất: Bão số 12 Fengshen giật cấp 11 hướng về miền Trung, những tỉnh thành nào sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất?
GĐXH - Theo dự báo, bão số 12 Fengshen giật cấp 11, có khả năng mạnh thêm đang hướng về miền Trung. Sự kết hợp giữa bão, không khí lạnh khiến khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn kéo dài từ 22-27/10.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 12
Theo tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo bão trong 24 giờ tới
Dự báo trong những giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 12
Trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động dữ dội.
Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay (20/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.
GĐXH - Không khí lạnh đầu mùa ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta, khiến thời tiết những ngày tới chuyển biến rõ rệt, có nơi rét dưới 16°C; Chính phủ cho biết sẽ nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đồng bộ với đổi mới cơ chế tiền lương theo vị trí việc làm...
