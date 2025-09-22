Mới nhất
Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?

Thứ hai, 16:50 22/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo, rạng sáng 25/9 bão Ragasa sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo diễn biến (24–72 giờ tới):

Khi nào siêu bão Ragasa có thể đổ bộ đất liền Việt Nam? - Ảnh 1.

Cảnh báo diễn biến bão: Trong 72-120 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo tác động: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội. Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Khi nào siêu bão Ragasa có thể đổ bộ đất liền Việt Nam? - Ảnh 2.

Đường đi của bão Ragasa. Ảnh: NCHMF

Bão Ragasa có thể vào đất liền Việt Nam vào ngày 25/9

Theo công điện gửi tới bí thư tỉnh ủy, chủ tịch các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc, cùng các bộ ngành, đơn vị liên quan nhấn mạnh dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối nay (22/9), bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Dự kiến tốc độ khoảng 20 km/h và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22 và 23/9 (tương đương hoặc mạnh hơn cơn bão Yagi năm 2024), sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Từ ngày 24/9, khả năng bão sẽ giảm dần cấp độ, đêm 24 đến rạng sáng 25/9 bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16; dự báo trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Theo cơ quan khí tượng, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh). Đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).

Dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão.

Tin bão mới nhất: Bão Nagasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Tin bão mới nhất: Bão Nagasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão Nagasa cường độ rất mạnh giật trên cấp 17 dự báo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị có mưa rất to.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão NagasaĐiểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Nagasa

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, sau khi vào Biển Đông với cấp độ siêu bão, bão Nagasa hướng vào Vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

L.Vũ (th)
Top