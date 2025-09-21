Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa
Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Tàu thuyền nhanh chóng tránh trú vào nơi an toàn
Chiều ngày 21/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền ứng phó với bão Ragasa gần Biển Đông. Bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 và 26/9.
Chiều nay (21/9), hồi 13 giờ, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.
Dự báo đến 13h ngày 22/9: bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, có khả năng mạnh thêm, ở vị trí 19,8°N–122,2°E, cách đảo Lu-Dông khoảng 180 km về phía Bắc. mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.
Đến 13h ngày 23/9: tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/h, mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,7°N–118,2°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 115,5°E.
Đến 13h ngày 24/9: bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, ở vị trí 21,8°N–113,8°E, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 109,5°E.
Từ ngày 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15–17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.
Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:
Thường xuyên theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão; Xác định vị trí của tàu thuyền so với vùng ảnh hưởng của bão để kịp thời di chuyển vào nơi neo đậu an toàn gần nhất hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; Liên lạc thường xuyên và thông báo về vị trí của tàu, số người trên tàu với Bộ đội Biên phòng, cơ quan chức năng;
Tuyệt đối không điều khiển tàu chạy về bờ cùng với hướng di chuyển của bão; Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; tăng cường các biện pháp làm kín nước và chằng buộc chắc chắn các vị trí còn lại trên boong tàu để đảm bảo an toàn;
Thu lưới ngay, trường hợp khẩn cấp có thể phải cắt bỏ lưới; Chuẩn bị các dụng cụ chống thủng, chống chìm để sử dụng khi cần; Thuyền viên mặc áo phao để đảm bảo an toàn phòng khi có tình huống nguy hiểm;
Giữ liên lạc chặt chẽ với đài thông tin duyên hải và thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực; tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Cảnh báo mưa lớn trên đất liền
Về thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho biết, chiều và tối 21/9, Thanh Hóa đến Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.
Đêm 21/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Từ đêm 22-23/9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng từ 25-27/9, khu vực này nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng.
Thanh Hóa đến TP Huế từ đêm 22-23/9 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, cục bộ mưa to. Từ 25-27/9, dự báo các địa phương này hứng mưa lớn diện rộng.
Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/9 đến ngày 1/10
Bắc Bộ: đêm 23/9 vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25-27/9, Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: từ ngày 25-27/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
Duyên dải Nam Trung Bộ: thời kỳ từ 26-30/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồnXã hội - 9 giờ trước
Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.
Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoaĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.
Công an vào cuộc ngăn chặn tình trạng dựng rạp, tự ý phân lô bán nền gây 'sốt đất ảo' ở Hà TĩnhXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - Trước thực trạng 'cò đất' từ các nơi khác kéo đến dựng rạp, tự ý phân lô, bán nền gây nhiễu loạn giá đất tại xã Toàn Lưu, công an đã vào cuộc để chấn chỉnh, lập lại trật tự.
Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão RasagaXã hội - 12 giờ trước
Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũXã hội - 14 giờ trước
Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.
Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trườngXã hội - 14 giờ trước
Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.
Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?Xã hội - 14 giờ trước
Theo luật sư, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là lời cảnh tỉnh giới trẻ về hệ quả nặng nề từ một phút nóng giận, có thể hủy hoại cả tương lai.
Người lao động chỉ cần biết quy định này sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giảPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.