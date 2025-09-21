Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Tàu thuyền nhanh chóng tránh trú vào nơi an toàn

Chiều ngày 21/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền ứng phó với bão Ragasa gần Biển Đông. Bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 và 26/9.

Chiều nay (21/9), hồi 13 giờ, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão mạnh.

Dự báo đến 13h ngày 22/9: bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, có khả năng mạnh thêm, ở vị trí 19,8°N–122,2°E, cách đảo Lu-Dông khoảng 180 km về phía Bắc. mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Đến 13h ngày 23/9: tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/h, mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,7°N–118,2°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 115,5°E.

Đến 13h ngày 24/9: bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, ở vị trí 21,8°N–113,8°E, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 109,5°E.

Từ ngày 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15–17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:

Thường xuyên theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão; Xác định vị trí của tàu thuyền so với vùng ảnh hưởng của bão để kịp thời di chuyển vào nơi neo đậu an toàn gần nhất hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; Liên lạc thường xuyên và thông báo về vị trí của tàu, số người trên tàu với Bộ đội Biên phòng, cơ quan chức năng;

Tuyệt đối không điều khiển tàu chạy về bờ cùng với hướng di chuyển của bão; Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; tăng cường các biện pháp làm kín nước và chằng buộc chắc chắn các vị trí còn lại trên boong tàu để đảm bảo an toàn;

Thu lưới ngay, trường hợp khẩn cấp có thể phải cắt bỏ lưới; Chuẩn bị các dụng cụ chống thủng, chống chìm để sử dụng khi cần; Thuyền viên mặc áo phao để đảm bảo an toàn phòng khi có tình huống nguy hiểm;

Giữ liên lạc chặt chẽ với đài thông tin duyên hải và thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực; tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền

Về thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho biết, chiều và tối 21/9, Thanh Hóa đến Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Đêm 21/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Từ đêm 22-23/9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng từ 25-27/9, khu vực này nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến TP Huế từ đêm 22-23/9 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, cục bộ mưa to. Từ 25-27/9, dự báo các địa phương này hứng mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/9 đến ngày 1/10

Bắc Bộ: đêm 23/9 vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25-27/9, Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: từ ngày 25-27/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên dải Nam Trung Bộ: thời kỳ từ 26-30/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.