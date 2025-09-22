Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão Ragasa cường độ rất mạnh giật trên cấp 17 dự báo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị có mưa rất to.
Tin bão mới nhất
Theo bản tin dự báo bão mới nhất, hồi 07h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17.
Dự báo trong những giờ tới:
07h ngày 23/9 tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông với cường độ: cấp 17, giật trên cấp 17.
07h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông. Cường độ: cấp 16–17, giật trên cấp 17.
07h ngày 25/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Cường độ: cấp 13–14, giật cấp 17, có xu hướng suy yếu.
Rủi ro thiên tai: Cấp 4 – vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Trong những giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu.
Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14.
Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.
Siêu bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?
Cơ quan khí tượng cho hay, hầu hết các mô hình và các Trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, trong đó, cường độ cực đại được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/h (cấp 16), giật trên cấp 17; cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo có thể đạt 223 km/h (trên cấp 17); cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) dự báo 240km/h (trên cấp 17).
Trong ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào Vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ suy giảm 2 - 4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.
Tuy nhiên, Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo vẫn có khả năng xảy ra tình huống xấu hơn: nếu bão vào Biển Đông và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với quỹ đạo thấp, cường độ bão sẽ suy giảm ít hơn. Khi đó, gió mạnh và sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ sẽ tăng cao; ven biển Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể hứng chịu gió bão rất mạnh kèm mưa lớn.
Hiện ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống Việt Nam. Sự tương tác giữa khối không khí lạnh này và bão Ragasa trong những ngày tới sẽ khiến quỹ đạo và cường độ bão thêm phức tạp, các dự báo xa sẽ còn nhiều sai số.
Cơ quan khí tượng cho biết, hai tình huống bão nêu trên chỉ lệch về phía Bắc hoặc phía Nam 50 - 100 km nhưng cường độ bão khi áp sát bờ biển Việt Nam có thể khác nhau rõ rệt, kéo theo hệ quả tác động cũng khác biệt.
Theo dự báo thời tiết, bão Nagasa sau khi vào Biển Đông với cấp độ siêu bão sẽ di chuyển hướng vào vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25-27/9.
