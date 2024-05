Tin cực vui cho hàng triệu sinh viên trong thời gian sắp tới

Tiết lộ 5 'bí kíp' ôn thi thần tốc dễ đạt điểm cao tối đa GĐXH - Trong giai đoạn gấp rút, làm thế nào để tóm tắt và 'ôm gọn' kiến thức một cách hiệu quả cao đang là vấn đề được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.

Để thu hút người học, nhà nước và một số trường đại học ban hành chính sách miễn giảm học phí. Trong đó, có những ngành học được giảm 70 - 100% học phí. Dưới đây là những nhóm ngành, nghề được giảm từ 70% - 100% học phí.

Hàng triệu sinh viên sẽ mừng thầm khi biết thông tin về miễn giảm học phí. (Ảnh: TL)

Những nhóm ngành nghề nào được miễn giảm học phí?

Nhóm ngành, nghề được giảm 70% học phí

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 97 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 (2021) về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục.

Trong đó, có nhiều ngành học được liệt kê vào danh sách được giảm đến 70% học phí, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được theo đuổi ngành học yêu thích. Cụ thể các ngành: nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật như nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Ngoài ra, một số ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cũng nằm trong diện giảm học phí 70%. Ví dụ ngành sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, hàn, lắp đặt giàn khoan, khoan thăm dò địa chất, khoan nổ mìn, kỹ thuật lò hơi, lặn thi công, trục vớt, an toàn phóng xạ.

Nhiều ngành học được miễn giảm từ 7-100% học phí. (Ảnh: TL)

Nhóm ngành, nghề được giảm 100% học phí

Nghị định trên cũng nêu ra nhiều ngành học khác thuộc nhóm đối tượng miễn giảm 100% học phí trong toàn bộ khóa học.

Trong đó có sinh viên khi học chuyên ngành: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Truyền nhiễm và Hồi sức cấp cứu cũng được liệt kê vào danh sách được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2024 theo Luật khám chữa bệnh.

Với sinh viên các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu ở cơ sở đào tạo tư nhân, Nhà nước sẽ hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên chuyên ngành trên trong toàn khóa học.

Một số ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các ngành do Thủ tướng quy định cũng được miễn 100% học phí.

Ngoài ra, sinh viên là con của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha/mẹ được hưởng trợ cấp thường xuyên do bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp sẽ được giảm 50% học phí tại các cơ sở đào tạo đại học công lập.

