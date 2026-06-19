Tin lời kẻ tự xưng 'thân thiết với cán bộ địa chính', nhiều nạn nhân bị lừa hàng tỷ đồng

Mới đây, cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp nhận giải quyết tố giác của 2 công dân (trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng), cùng tố giác Bùi Thị Quyên (SN 1978, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (đất 03) sang đất ở lâu dài (được cấp bìa đỏ).

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, Bùi Thị Quyên đã đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với cán bộ địa chính xã Cao Nhân, địa chính xã Phù Ninh, địa chính huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (cũ) nên làm được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở lâu dài.

Chân dung đối tượng Bùi Thị Quyên. Ảnh: Cơ quan Công an.

Do tin tưởng vào những thông tin gian dối của đối tượng đưa ra, các nạn nhân đã chuyển hơn 2,5 tỷ đồng để Quyên làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài cho các thửa đất ruộng đã mua trước đó. Tuy nhiên số tiền này sau đó đã bị Quyên chiếm đoạt.

Hành vi của Bùi Thị Quyên cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến ngày 13/6/2026, Bùi Thị Quyên đã đến cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Quyên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cảnh báo người dân cần nêu cao cảnh giác trước các lời mời chào, hứa hẹn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài. Mọi người chỉ thực hiện giao dịch đất đai qua các thủ tục hợp pháp, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý kịp thời.

Làm bìa đỏ đứng tên người khác và cú lừa 70 triệu đồng GĐXH - Sau khi được ông Thành đồng ý, Gái đã sử dụng tài liệu có chữ ký giả của các cá nhân liên quan nộp cho cơ quan thẩm quyền để xin cấp bìa đỏ sai đối tượng. Từ bìa đỏ này, đối tượng đã chuyển nhượng cho người khác chiếm đoạt 70 triệu đồng.



