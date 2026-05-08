Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ
GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn TP Hải Phòng.
Theo đó, trong thời gian năm 2022 và năm 2023, Đặng Thị Vân Anh (SN 1986, trú tại Tổ dân phố Hy Tái, phường An Hải, TP Hải Phòng) thường sử dụng thủ đoạn gian dối giới thiệu với các bị hại là nhân viên của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), quen biết với lãnh đạo của Sở, có thể giúp được xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để các bị hại tin tưởng chuyển tiền.
Tuy nhiên, trên thực tế, Đặng Thị Vân Anh không có công việc ổn định, không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, cũng không có khả xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông báo tìm bị hại đã chuyển tiền cho Đặng Thị Vân Anh theo hình thức kể trên.
Ai là bị hại liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, hoặc Điều tra viên Phạm Duy Khánh - số điện thoại: 0918.445.933 để phối hợp giải quyết.
