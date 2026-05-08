Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ

Thứ sáu, 20:17 08/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn TP Hải Phòng.

Theo đó, trong thời gian năm 2022 và năm 2023, Đặng Thị Vân Anh (SN 1986, trú tại Tổ dân phố Hy Tái, phường An Hải, TP Hải Phòng) thường sử dụng thủ đoạn gian dối giới thiệu với các bị hại là nhân viên của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), quen biết với lãnh đạo của Sở, có thể giúp được xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để các bị hại tin tưởng chuyển tiền.

Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thị Vân Anh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tuy nhiên, trên thực tế, Đặng Thị Vân Anh không có công việc ổn định, không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, cũng không có khả xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông báo tìm bị hại đã chuyển tiền cho Đặng Thị Vân Anh theo hình thức kể trên.

Ai là bị hại liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, hoặc Điều tra viên Phạm Duy Khánh - số điện thoại: 0918.445.933 để phối hợp giải quyết.

Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ - Ảnh 2.Làm bìa đỏ đứng tên người khác và cú lừa 70 triệu đồng

GĐXH - Sau khi được ông Thành đồng ý, Gái đã sử dụng tài liệu có chữ ký giả của các cá nhân liên quan nộp cho cơ quan thẩm quyền để xin cấp bìa đỏ sai đối tượng. Từ bìa đỏ này, đối tượng đã chuyển nhượng cho người khác chiếm đoạt 70 triệu đồng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
