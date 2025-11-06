Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm, người dân cần làm gì khi bão đổ bộ?
GĐXH - Dự báo trong tối và đêm nay, bão số 13 tiếp tục di chuyển rất nhanh, đổ bộ vào khu vực đất liền miền Trung với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.
Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm, vào đất liền vẫn giữ sức gió rất lớn
Theo tin bão mới nhất, khoảng chiều tối nay (6/11) bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h ở trên vùng ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.
Dự báo trong tối và đêm nay, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh, đổ bộ vào khu vực đất liền miền Trung với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.
Về cường độ, bão Kalmaegi được nhận định là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước ta từ đầu năm với vùng gió mạnh trên cấp 6 rất rộng lớn, kéo dài từ Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa. Dự báo khi đi rất sâu vào đất liền, áp sát biên giới Việt - Lào vào rạng sáng ngày mai (7/11), bão vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Bão số 13 Kalmaegi và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài nhiều tỉnh thành khu vực Trung Bộ
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài suốt từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng, thời gian mưa tập trung trong hai ngày 6-7/11, riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa trong hai ngày 7-8/11.
Vùng tâm mưa tập trung từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm trong hai ngày 6-7/11. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng thời gian này mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 450mm.
Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
Riêng tại Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ ngày 7-8/11, hoàn lưu bão gây mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.
Chuyên gia cảnh báo: Bão số 13 có thể gây lũ quét nghiêm trọng
Chia sẻ với báo chí, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, bão số 13 Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, có thể duy trì cấp 14-15, giật trên cấp 17, gây gió dữ, sóng cao, mưa lớn tới 600mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.
Hoàn lưu bão số 13 sẽ gây gió mạnh trên diện rộng, đặc biệt dọc khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Trong đó, vùng trọng tâm gió mạnh nhất được xác định là khu vực Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, nơi sức gió có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 15, thậm chí cao hơn.
Cơn bão di chuyển nhanh và có cường độ rất mạnh nên không chỉ gây gió mạnh ở vùng ven biển mà còn ảnh hưởng sâu vào đất liền. Theo hướng di chuyển dự báo hiện nay, bão sẽ đi vào khu vực giữa Gia Lai và Quảng Ngãi. Trên đường di chuyển này, các tỉnh Tây Nguyên dự kiến sẽ chịu tác động của gió rất mạnh, đặc biệt tại những khu vực có địa hình cao như đèo An Khê. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia khí tượng trong việc theo dõi các cơn bão trước đây, tại khu vực này gió có thể mạnh đến cấp 9-10, giật trên cấp 12. Đây là mức gió cực kỳ nguy hiểm, nhất là với những công trình trên cao như điện gió, cần có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Dự báo hoàn lưu bão khả năng gây mưa rất lớn tại khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 200mm-300mm, có nơi lên tới 500mm-600mm, tập trung trong khoảng từ chiều 6/11 đến sáng 7/11. Các tỉnh cần đặc biệt lưu ý gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, thành phố Huế và Nam Quảng Trị.
Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây nguy cơ cao đối với các hồ chứa, nhất là hồ vừa và nhỏ ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các địa phương cần chủ động phương án vận hành, kiểm tra an toàn hồ đập, kịp thời ứng phó để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.
Theo tin cảnh báo lũ của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.
Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng
Ngoài ra, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk trong chiều nay có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m. Nước biển dâng kèm theo sóng lớn có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, gây sóng tràn đê - đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt lưu ý khả năng xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ có thể gây thiệt hại rất lớn như từng xảy ra với cơn bão số 3, bão số 5 và bão số 10 trong năm nay.
Những điều cần chuẩn bị để đối phó với bão
- Xác định vị trí an toàn để trú ẩn cho các thành viên của cả gia đình. Chuẩn bị một "bộ đồ dùng khẩn cấp" bao gồm các vật dụng cần thiết như: Thực phẩm không dễ hỏng, nước, thuốc men, bộ sơ cứu, đèn pin, pin, các giấy tờ quan trọng. Nếu nhà của không đủ an toàn thì phải chủ động sơ tán hoặc sơ tán theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
- Đối với vùng nông thôn: Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn nhất, chằng chống nhà cửa, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao, kiểm tra và có phương án dự phòng sơ tán khi có lệnh của chính quyền địa phương (khuyến cáo chủ động sơ tán sang nơi an toàn), tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp.
- Luôn cập nhật thông tin bằng cách theo dõi dự báo thời tiết và tìm hiểu về các hệ thống cảnh báo địa phương để có thể nhận được cảnh báo kịp thời.
- Lưu các số điện thoại khẩn cấp khi cần cứu hộ, cứu nạn.
- Thường xuyên cắt tỉa cây cối và loại bỏ các cành cây khô để giảm nguy cơ bị gãy đổ trong bão. Cố định các vật dụng ngoài trời để tránh bị gió mạnh cuốn đi và trở thành vật gây nguy hiểm.
- Xem xét việc lắp đặt cửa chớp bảo vệ hoặc che chắn cửa sổ để bảo vệ chúng khỏi gió mạnh và các mảnh vỡ bay. Đảm bảo nhà ở trong tình trạng tốt và kiểm tra các khu vực có thể cần được gia cố thêm.
- Cất các giấy tờ quan trọng như giấy tờ tùy thân, ở những nơi cao trong nhà, hoặc trong túi không thấm nước để giảm thiểu nguy cơ giấy tờ bị hư hỏng.
- Rút phích cắm các thiết bị điện để bảo vệ chúng khỏi hiện tượng tăng điện đột ngột. Tránh sử dụng điện thoại cố định, các thiết bị điện và hệ thống ống nước (chẳng hạn như tắm) trong thời gian bão để giảm nguy cơ bị điện giật do sét. Nếu phải sơ tán, hãy rút phích cắm các thiết bị và ngắt nguồn cấp điện, ga và nước.
- Không ra ngoài cho đến khi cơn bão hoàn toàn qua đi, ngay cả khi có vẻ như bão đã dịu đi, vì có thể có một đợt thời tiết xấu khác. Trường hợp bị kẹt ngoài trời, hãy tránh xa các khu vực trống, không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ, đề phòng tai nạn do đổ nhà, các vật dụng có thể bay, điện giật. Không tìm cách vượt qua các cây đổ chắn ngang đường vì có thể có dây điện mắc vào.
