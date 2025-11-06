Điểm danh những tỉnh thành có mưa rất to từ hôm nay do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 13 từ ngày 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rất to. Trọng tâm mưa lớn từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Thời tiết khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi
Theo tin bão mới nhất, bão số 13 giật cấp 17 sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc giữ nguyên cường độ khi tiến vào vùng biển Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
Dự báo khoảng đêm nay (6/11) đến sáng 7/11, bão số 13 đi vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ cấp 12, giật cấp 15.
Do ảnh hưởng của bão số 13, từ ngày 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.
Ngày 7/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Ngoài ra, chiều tối và tối 6/11, ở khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).
Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 07-08/11 khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu hướng giảm dần.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; riêng phía Nam từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa to đến rất to. Gió Tây Bắc cấp 3-4, từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-26 độ; phía Nam 27-29 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa to đến rất to. Gió Tây Bắc cấp 3-4, riêng phía Bắc từ tối gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
