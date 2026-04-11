Tin sáng 11/4: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026; TP.HCM đề xuất 3 phương án miễn phí xe buýt

Bộ Nội vụ: Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

Chiều 10/4, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân nhân dân các tỉnh, thành phố vừa phát hành chiều10/4, Bộ Nội vụ thông tin, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Đề xuất 3 phương án miễn phí xe buýt cho người dân TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND thành phố dự thảo về 3 phương án liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. VTC News đưa tin.

TP.HCM dự kiến thực hiện miễn vé xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 5 tới.

Theo tờ trình, Sở Xây dựng đưa ra 3 phương án miễn phí xe buýt.

Phương án thứ nhất là Nhà nước mua doanh thu chuyến xe, để người dân đi miễn phí hoàn toàn, không cần định danh. Kinh phí dự kiến nếu thực hiện phương án này khoảng 358 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu chuyến khi áp dụng sẽ tăng 30% so với cùng kỳ 2025, do sản lượng hành khách tăng. Lợi thế của phương án này là tạo thuận tiện cho hành khách, nhưng sẽ thiếu dữ liệu quản lý và không khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Phương án hai là Nhà nước thanh toán cho đơn vị vận tải, dựa trên sản lượng hành khách thực tế và giá vé bình quân. Kinh phí dự kiến từ 327 đến 621 tỷ đồng tùy kịch bản tăng trưởng. Cách làm này được cho là dễ triển khai, nhưng sẽ khó kiểm soát chính xác doanh thu, có thể phát sinh sai lệch số liệu.

Phương án ba là ngân sách chi trả trực tiếp tiền vé cho hành khách, thông qua hệ thống vé điện tử. Người dân sẽ sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng hoặc căn cước công dân... để quét thông qua máy quét khi lên xe. Hệ thống ghi nhận số lượt đi của từng cá nhân, từng đối tượng hành khách nhưng không thu tiền. Phương án này giúp minh bạch dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt.

Đây cũng là phương án đang được Thành phố áp dụng miễn vé cho người cao tuổi, người khuyết tật... trên các tuyến trợ giá.

Giá vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4 - 1/5 tăng, giảm ra sao?

Còn gần 3 tuần nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tuy nhiên giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế đã đồng loạt tăng từ 20 - 30%, thậm chí có chặng tăng gấp đôi so với ngày thường. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Ngày 10/4, theo khảo sát của phóng viên, giá vé máy bay dịp cao điểm này đã tăng đáng kể, cao hơn so với ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi vé.

Cụ thể, trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines, chặng Hà Nội – Nha Trang ngày thường có giá vé hạng phổ thông khoảng 3,2 – 3,6 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, với ngày khởi hành 30/4, giá vé đã tăng lên mức 3,7 – 4,6 triệu đồng/chiều (hạng phổ thông), 4,6 – 6,4 triệu đồng/chiều (phổ thông đặc biệt) và 7,1 – 13 triệu đồng/chiều (thương gia).

Tương tự, chặng Hà Nội – Phú Quốc trong ngày 30/4 ghi nhận mức giá từ 4,6 – 5,7 triệu đồng/chiều hạng phổ thông; 6,4 – 8,1 triệu đồng/chiều hạng phổ thông đặc biệt và 10 – 13 triệu đồng/chiều hạng thương gia. Nhiều chuyến bay đã gần như kín chỗ, thậm chí hết vé ở một số khung giờ đẹp.

Trong khi đó, hãng Vietjet Air cũng ghi nhận mức giá chặng TP.HCM – Hà Nội từ 2,1 – 3,6 triệu đồng/chiều trong dịp lễ, với hạng vé cao gần như không còn chỗ trống.

Theo cập nhật mới nhất từ các đơn vị cung ứng lớn, nhiên liệu phục vụ bay đến hết tháng 4 đã được các đơn vị chuẩn bị đủ, đáp ứng dịp lễ đủ cho các hãng hàng không vận hành trong dịp cao điểm 30/4 - 1/5.

Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu đang tiếp tục tìm kiếm các kênh cung cấp, tăng cường dự trữ nhiên liệu nhằm hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hiệu quả hoạt động.

Hà Nội: Bị xử phạt vì dùng AI tạo ảnh người ngất tại cây xăng

Hình ảnh AI tạo ra được Đ đăng tải lên mạng xã hội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý 1 trường hợp đăng tải bài viết sử dụng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng. Tiền Phong online đưa tin.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết: “GIÁ XĂNG DẦU "QUAY XE" – ANH EM ĐI ĐỔ XĂNG NGAY”, kèm theo hình ảnh tạo từ AI về một người đàn ông bị ngất tại cây xăng là của N.T.Đ (SN 2005, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Đ thừa nhận đã thừa nhận việc sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích câu “view”, câu “like”. Sau đó Đ đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.



Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video do AI tạo dựng hoặc chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Dự báo thời tiết Hà Nội 9 ngày tới

VTC News dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay: Hình thái thời tiết nắng nóng còn duy trì ở Hà Nội trong các ngày 11-13/4 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36°C. Tuy nhiên, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 25-26°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 10°C, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân.

Ngày 14/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm về mức 33°C, kết thúc đợt nắng nóng đầu mùa, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này không có nhiều biến động, duy trì ngưỡng 26°C.

Trong hai ngày 15-16/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tiếp tục giảm còn 31-32°C, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26°C, trời có mây, không mưa.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (17-19/4), Hà Nội xuất hiện mưa rào, nhiệt độ cao nhất dao động 30-31°C, nhiệt độ thấp nhất 25°C.