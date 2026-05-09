Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết ảnh hưởng bởi không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thu hẹp dần.

Mưa không còn xảy ra trên diện rộng, mà thu hẹp về phía Tây Bắc Bộ. Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên 1.500m vẫn còn hoạt động. Số điểm mưa to giảm, trên 50mm chỉ còn diễn ra cục bộ, tuy nhiên vẫn cần đề phòng với dông lốc và mưa đá.

Cũng do ảnh hưởng của sóng lạnh yếu, mức nhiệt thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ là 22-23 độ, se se lạnh. Đến trưa chiều mức nhiệt tăng dần với nhiệt độ không quá 30 độ. Với mức nhiệt này Bắc Bộ là khu vực có thời tiết dễ chịu nhất cả nước.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay tiếp tục nắng nóng. Ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.

Về chiều có mưa dông rải rác. Mưa dông sau một ngày nắng nóng rất dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết hôm nay mưa giảm, trời nắng. Từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Thành Sen (Hà Tĩnh) mức nhiệt 28-30 độ.

Còn từ phường Đông Hà (Quảng Trị) xuống đến phường Phú Xuân (TP Huế) trời nóng hơn nhiệt độ dao động từ 31-33 độ.

Tại khu vực Duyên Hải Trung Bộ sang Cao nguyên Trung Bộ trời có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc dịu mát do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 9/5 đến ngày 10/5:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Từ chiều tối ngày 10/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/5 đến ngày 18/5:

- Bắc Bộ: Từ đêm 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khoảng từ ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13/5 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ khoảng ngày 14-15/5, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng Nam Bộ thời kỳ từ đêm 10-12/5 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Từ khoảng ngày 14-15/5, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường? GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.