Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thứ bảy, 06:37 09/05/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông thu hẹp dần ở khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, thời tiết khu vực này dịu mát, dễ chịu nhất cả nước.

Dự báo thời tiết ảnh hưởng bởi không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thu hẹp dần.

Mưa không còn xảy ra trên diện rộng, mà thu hẹp về phía Tây Bắc Bộ. Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên 1.500m vẫn còn hoạt động. Số điểm mưa to giảm, trên 50mm chỉ còn diễn ra cục bộ, tuy nhiên vẫn cần đề phòng với dông lốc và mưa đá.

Cũng do ảnh hưởng của sóng lạnh yếu, mức nhiệt thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ là 22-23 độ, se se lạnh. Đến trưa chiều mức nhiệt tăng dần với nhiệt độ không quá 30 độ. Với mức nhiệt này Bắc Bộ là khu vực có thời tiết dễ chịu nhất cả nước.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay tiếp tục nắng nóng. Ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ.

Về chiều có mưa dông rải rác. Mưa dông sau một ngày nắng nóng rất dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết hôm nay mưa giảm, trời nắng. Từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Thành Sen (Hà Tĩnh) mức nhiệt 28-30 độ.

Còn từ phường Đông Hà (Quảng Trị) xuống đến phường Phú Xuân (TP Huế) trời nóng hơn nhiệt độ dao động từ 31-33 độ.

Tại khu vực Duyên Hải Trung Bộ sang Cao nguyên Trung Bộ trời có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32-34 độ.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc dịu mát do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 9/5 đến ngày 10/5:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Từ chiều tối ngày 10/5 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/5 đến ngày 18/5:

- Bắc Bộ: Từ đêm 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khoảng từ ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13/5 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ khoảng ngày 14-15/5, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng Nam Bộ thời kỳ từ đêm 10-12/5 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Từ khoảng ngày 14-15/5, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn xuống kèm theo rãnh áp thấp gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dông sau ngày oi nóng dễ đi kèm thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.

Tin liên quan

Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?

Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về không khí lạnh đang tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong...

Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ.

Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.

Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.

Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới đây.

Hà Nội thống nhất di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng để tái thiết đô thị ven sông như thế nào?

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian đô thị ven sông, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an toàn thoát lũ.

Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tác động tới nước ta, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ"...

Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời mát, mức nhiệt thấp nhất khu vực này từ 22-24 độ.

Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Xem nhiều

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Thời sự

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

Chưa công khai tài chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị đề nghị kiểm điểm

Thời sự
Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?

Thời sự
Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'

Xã hội
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòng

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

