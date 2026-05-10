Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vong

Chủ nhật, 07:19 10/05/2026 | Thời sự

Chiếc ô tô chở dầu khi di chuyển tới đoạn đường đèo dốc đã mất phanh tông vào lan can cầu trên Quốc lộ 217, tài xế văng khỏi xe, rơi xuống suối tử vong

Chiều 9-5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên tuyến Quốc lộ 217 đoạn qua xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ô tô mất phanh khiến một tài xế tử vong.

Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ ô tô chở dầu mất phanh khiến tài xế rơi xuống suối tử vong sau đó

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra khoảng 14 giờ ngày 9-5, tại cầu Bá thuộc Km125+570 Quốc lộ 217 (địa phận bản Bá, xã Trung Hạ)

Thời điểm trên, lái xe Nguyễn Xuân A. (SN 1969; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô chở téc dầu mang BKS 36H-063.xx lưu thông theo hướng từ xã Thiết Ống ngược lên xã Quan Sơn.

Đến khu vực cầu Bá, ô tô bất ngờ bị mất phanh tại đoạn đường đèo dốc cao, kéo dài (đã được cắm biển cảnh báo thường xảy ra tai nạn giao thông). Sau đó, phương tiện lao vào lan can cầu khiến téc dầu bị vỡ, dầu tràn ra mặt đường.

Ô tô chở dầu mất phanh tông vào lan can cầu, tài xế văng xuống suối tử vong - Ảnh 2.

Ô tô chở dầu biến dạng sau tai nạn

Hậu quả, tài xế Nguyễn Xuân A. văng khỏi xe rơi xuống suối Bá. Dù được người dân và lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong khi được đưa tới trạm y tế.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tuấn Minh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tin sáng 10/5: Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2026; Những tuyến đường nào tại Hà Nội bị tạm cấm từ 11-13/5?

Tin sáng 10/5: Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2026; Những tuyến đường nào tại Hà Nội bị tạm cấm từ 11-13/5?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Dự kiến từ ngày 1/7/2026, trợ cấp ưu đãi của người có công với cách mạng tăng lên 3.012.000 đồng; Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế nhiều phương tiện trên các tuyến đường để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện những tuyến đường nào từ 11-13/5?

Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện những tuyến đường nào từ 11-13/5?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ

Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội chưa áp dụng với xe máy xăng cá nhân nhưng hạn chế theo khung giờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1.

Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong

Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về không khí lạnh đang tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong...

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông thu hẹp dần ở khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, thời tiết khu vực này dịu mát, dễ chịu nhất cả nước.

Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ.

Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?

Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.

Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?

Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.

Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện

Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới đây.

Hà Nội thống nhất di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng để tái thiết đô thị ven sông như thế nào?

Hà Nội thống nhất di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng để tái thiết đô thị ven sông như thế nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian đô thị ven sông, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an toàn thoát lũ.

Xem nhiều

Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?

Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?

Thời sự

GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.

Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'

Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'

Xã hội
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa to do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thời sự
Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong

Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong

Thời sự
Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top