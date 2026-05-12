Tin sáng 12/5: Hà Nội đưa 3 phường ra khỏi phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; tin mới nhất cho tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội

Hà Nội đưa 3 phường ra khỏi phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khoá XVII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo chủ trương vừa được HĐND TP thông qua, Hà Nội điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng so với chủ trương được thành phố thông qua vào tháng 12/2025. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Cụ thể, dự án đi qua 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha.

Như vậy, với chủ trương mới, dự án trên chỉ đi qua 16 xã, phường thay vì 19 xã, phường như chủ trương được thông qua vào cuối năm 2025. Phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng (Hà Nội) sẽ không còn nằm trong phạm vi dự án đi qua.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cũng giảm hơn 100.000 tỷ đồng, so với mức 855.000 công bố cuối năm 2025.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Hà Nội chưa xem xét cấm xe xăng vào Vành đai 1

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng ngày 11/5/2026, thành phố thông báo chưa xem xét thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1".

VTC News dẫn lời Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, ông Trần Thế Cương, cho biết lý do trì hoãn là do dự thảo Nghị quyết chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thông tin hồ sơ theo quy định. Mặc dù vậy, đây là nội dung trọng điểm được Thành ủy đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sớm hoàn thiện để trình HĐND thông qua trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lộ trình hạn chế xe xăng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn sẽ được triển khai thí điểm theo kế hoạch từ tháng 7 tới, theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết trên báo Tiền Phong.

Đại diện Sở nhấn mạnh, thành phố đang rất cẩn trọng trong việc triển khai để không gây xáo trộn đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế. Các giải pháp mở rộng sẽ chỉ được thực hiện khi hạ tầng giao thông kết nối được bố trí đầy đủ.

Hàng triệu người dân chú ý: Từ 15/5, sử dụng sản phẩm này có thể bị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng

Quy định này được nêu tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính y tế, ban hành ngày 30/3/2026, hiệu lực từ 15/5/2026. Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường đưa tin.

Điều 26 Nghị định 90/2026/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được quy định như sau: - Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. - Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi vi phạm. Nhiều quy định mới về đào tạo, sát hạch lái xe từ 1/7 Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2025 về đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch lái xe và có hiệu lực từ ngày 1/7. Tiền Phong đưa tin.

Theo Thông tư mới, người học lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thời gian và điểm số mới được xét hoàn thành khóa đào tạo. Học viên chỉ được tham gia kiểm tra khi: Tham dự tối thiểu 70% thời gian học lý thuyết; với thực hành trên sân tập, học viên phải tham dự đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường; với thực hành trên đường giao thông, phải tham dự đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học.

Bài kiểm tra kết thúc khóa đào tạo sẽ bao gồm 4 phần: Lý thuyết (theo bộ câu hỏi của Bộ Công an), mô phỏng tình huống, thực hành lái xe trong sa hình (bài liên hoàn, tiến lùi chữ chi) và thực hành trên đường. Để đạt yêu cầu, học viên phải vượt qua phần lý thuyết và thực hành theo quy trình của Bộ Công an; riêng bài mô phỏng và tiến lùi chữ chi phải đạt từ 5 điểm trở lên. Về hồ sơ đầu vào, người học chỉ cần có giấy xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, thay vì phải nộp bằng tốt nghiệp như trước đây, nhằm phù hợp với Luật Giáo dục mới. Một trong những điểm đáng chú ý nhất để phục vụ người dân khi cần cấp lại chứng chỉ là việc tăng thời gian lưu trữ dữ liệu tại các cơ sở đào tạo và Sở Xây dựng từ 3 năm lên tối thiểu 50 năm.

Rộ trào lưu học sinh nuôi búp bê Kuman Thong cầu học giỏi, thi đậu: Công an cảnh báo khẩn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện thông tin lan truyền việc mua búp bê (Kuman Thong - nguồn gốc Thái Lan) là loại búp bê gắn với yếu tố tâm linh, bùa ngải, được xem như vật hộ mệnh đem lại học giỏi, thi đậu, gặp may mắn. Tuy nhiên, việc mua bán, thờ cúng búp bê Kuman Thong là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, trái quy định pháp luật. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân và các em học sinh nâng cao cảnh giác, không tin theo, không chia sẻ, không tham gia mua bán, rủ rê, lôi kéo người khác thực hiện các hành vi mê tín dị đoan dưới mọi hình thức.

Đề nghị nhà trường và gia đình quan tâm giáo dục con em tập trung học tập, rèn luyện bằng năng lực và ý chí của bản thân; đồng thời kịp thời phản ánh cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội hoặc trong thực tế xã hội.

Nắng nóng gia tăng trên diện rộng cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 12/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Người Lao Động đưa tin.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bắc Bộ: Từ ngày 13/5 có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14 đến 16/5 khả năng có nắng nóng diện rộng; từ ngày 17 đến 20/5 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 13 đến 17/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 15/5, từ khoảng ngày 16/5, có mưa rào và dông rải rác.

Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.