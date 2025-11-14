Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì? GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm 14 độ C vào hôm nào?

Khả năng Hà Nội rét đậm trong ngày 18/11 là khá cao

Ở Hà Nội đang có thời tiết đúng điệu mùa Thu: Rất nhiều nắng nên ấm áp vào ban ngày, nhưng lạnh vào tối, đêm và sáng sớm. Ngoài ra là hanh khô - rất hanh khô - khiến việc phơi đồ thì dễ còn chăm da lại khó.

Buổi trưa và chiều, nhiệt độ Hà Nội ở mức 25 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) còn buổi sáng sớm và đêm là trên dưới 20oC, tức là trong một ngày thì cảm nhận sẽ đi từ lạnh đến ấm rồi lại lạnh. Với thời tiết này, luôn phải nhấn mạnh rằng người dân ra ngoài nên có áo khoác, giữ ấm đường hô hấp, không nên chủ quan thấy nắng mà chọn trang phục như mùa Hè, đến chiều tối về có thể rất lạnh.

Không khí lạnh tăng cường đều đặn và vừa phải trong vài ngày tới nên nhiệt độ ở Hà Nội không thay đổi nhiều, chỉ có các buổi sáng sớm và đêm có thể sẽ trở nên lạnh hơn.

Đến khoảng 17 - 18/11, dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh, đây mới là lúc thời tiết thay đổi rõ rệt.

Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội sẽ có gió mùa Đông Bắc mạnh hơn vào ngày 18/11 (thứ Ba tới) khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ ở mức 14 - 15oC, là mức rét đậm. Thậm chí, một số mô hình còn dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 12oC vào sáng 18/11.

Với sự thống nhất của các mô hình, khả năng Hà Nội rét đậm trong ngày 18/11 là khá cao.

Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Chiều 13/11, thông tin trên SK&ĐS, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị số thu NSNN là 2.529.467 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách trung ương (NSTƯ) là 1.225.356 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương (NSĐP) là 1.304.111 tỷ đồng.

Theo đó, Quốc hội tiến hành quy trình để biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 419/420 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 88,40%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết trên.

Theo Nghị quyết, số thu NSNN là 2.529.467 tỷ đồng. Trong đó: thu NSTƯ là 1.225.356 tỷ đồng, thu NSĐP là 1.304.111 tỷ đồng. Sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của NSĐP đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 của địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Tổng số chi NSNN là 3.159.106 tỷ đồng. Trong đó chi NSTƯ là 1.809.056 tỷ đồng, đã bao gồm dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối NSĐP, dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu NSĐP, dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Chi NSĐP là 1.350.050 tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu NSĐP so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương, bao gồm:

Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới...

Cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của NSTƯ để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của NSĐP để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Giao Chính phủ rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cho phép các địa phương sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của NSĐP.

Từ năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định…

Công an thông báo tới tất cả những ai đã chuyển các khoản phí cho đối tượng này

Thông tin trên Đời sống pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch: Ô-xtrây-li-a), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Ô-xtrây-li-a), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch: Việt Nam và Ô-xtrây-li-a), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác. Trong các ngày 13/10/2025 và 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật (địa chỉ: xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cha mẹ bỏ bê không giáo dục con trẻ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng

Từ ngày 15/12/2025, trường hợp cha mẹ bỏ bê không chăm sóc, dạy dỗ con trẻ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng, thông tin đăng tải trên VTC News.



Theo Điều 38 Nghị định 282/2025/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025) quy định về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em như sau:

1 - Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc;

b) Không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.

2 - Các hành vi vi phạm hành chính gồm: bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3 - Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, kể từ ngày 15/12/2025, trường hợp cha mẹ bỏ bê không giáo dục con cái là trẻ em sẽ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.

Nguyên nhân khiến Hà Nội rung lắc vào nửa đêm

Sáng 13/11, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết trên địa bàn tỉnh Houaphan (Lào) vừa xảy ra một trận động đất.

Theo đó, vào lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4,8 độ richter xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa khoảng 5km. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Người dân tại Hà Nội và một số tỉnh thành Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,... người dân vẫn cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này. Không ít người cho biết, họ có cảm giác lâng lâng, hơi chóng mặt như say khi nhà cửa ở các chung cư cao tầng rung rung. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện các câu hỏi "có phải động đất hay không?".

Theo thông tin trên Vietnamplus, giới chuyên gia nhận định đây khu vực Hà Nội là vùng có nền đất không tốt nên dễ cảm nhận được rung chấn khi có động đất lớn ở nơi khác.

Thực tế thời gian qua cho thấy khu vực Hà Nội đã từng xuất hiện các đợt rung lắc do ảnh hưởng bởi dư chấn động đất từ các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar.

Ngoài ra, Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng-sông Chảy, nơi đã từng xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,1-5,5. Thông thường, chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,3 ở thành phố Hà Nội là 1.100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây hơn 700 năm (1285).

Trước đó, vào ngày 11/11, 6 trận động đất liên tiếp cũng xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi với độ lớn từ 3,3 độ trở xuống, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tính từ ngày 01/01 đến nay, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận hơn 300 trận động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.