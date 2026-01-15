Tin sáng 15/1: Chi tiết lịch cấm đường mới nhất ở Hà Nội; Người phụ nữ bị dẫn dụ mất hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính giả mạo

Chi tiết lịch cấm đường mới nhất ở Hà Nội, tất cả người tham gia giao thông cần biết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia – số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Pháp luật & Đời sống dẫn nguồn từ Công an Thành phố thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể như sau:

Thời gian từ 06h00' đến 08h30'; từ 10h30’ đến 12h00’; từ 13h00’ đến 14h00’ và từ 16h00’ đến 19h00’ các ngày từ 19/1/2026 đến 25/1/2026.

Tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), hoạt động trên các tuyến đường:

Hạn chế đối với xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), trên tuyến đường:

Riêng tuyến Vành đai III trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A) từ 06hh0’ đến 21h00’ các ngày từ 19/1/2026 đến 25/1/2026, tạm cấm đối với các loại xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000kg trở lên lưu thông (trừ xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiêm vụ và các phương tiện ưu tiên làm nhiệm vụ khẩn cấp).

Người phụ nữ ở Hà Nội bị dẫn dụ mất hơn 8 tỷ đồng

Phòng chức năng CATP Hà Nội đang điều tra, xác minh sự việc 1 phụ nữ trình báo bị lừa hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính, chứng khoán VinaCapital... giả mạo. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Thông qua mạng xã hội facebook, bà H. biết đến trang “Shark Linh / Quỹ Mở Hợp Tác Đầu Tư VinaCaptial”, với những quảng cáo về quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư. Khi kết nối với trang này, bà H. được hướng dẫn đầu tư và yêu cầu truy cập vào website: www.vinacapital.amtwznz.

Không chút nghi ngờ, bà H đã nạp hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư, nhưng không rút ra được. Lúc này, bà H tiếp tục truy cập trang facebook “Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh” và tiếp tục bị các đối tượng giả mạo hướng dẫn nạp 460 triệu đồng để lấy lại số tiền đã đầu tư.

Phát hiện bị lừa, bà H. lên mạng tìm kiếm trang facebook hỗ trợ lấy lại tiền. Các đối tượng yêu cầu bà chuyền tiền với lý do “cài virus vào hệ thống để lấy lại tiền”, “phí rút tiền”, “chứng minh tài chính”. Một lần nữa, bà H đã chuyển 3,25 tỷ đồng với mong muốn lấy lại tiền bị lừa. Tuy nhiên đây vẫn là bẫy của các đối tượng lừa đảo. Tổng số tiền bà H bị chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng.

Google chọn Việt Nam làm nơi sản xuất điện thoại cao cấp

Theo Nikkei Asia , Google đang chuẩn bị thực hiện một bước đi lớn trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu khi lần đầu tiên phát triển và sản xuất các mẫu điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam trong năm nay. VTC News đưa tin.

Google kế hoạch phát triển và sản xuất các dòng điện thoại Pixel cao cấp tại Việt Nam. (Ảnh: The Nation)

Cụ thể, Google sẽ bắt đầu triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI) cho các mẫu smartphone chủ lực gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Trong khi đó, dòng Pixel A có giá thấp hơn hiện vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc.

Đối với các nhà cung ứng, việc tham gia vào NPI được coi là một dấu mốc quan trọng, cho thấy họ có đủ năng lực kỹ thuật và độ tin cậy để đảm nhận các sản phẩm mới nhất của thương hiệu trong năm.

Hiện tại, Google đã sản xuất hàng loạt các mẫu smartphone cao cấp tại Việt Nam và thực hiện một số công đoạn kiểm định tại đây. Do đó, các nguồn tin của Nikkei Asia đánh giá việc triển khai NPI tại Việt Nam là khả thi.

Công an giúp người dân nhận lại 2,5 tỷ đồng chuyển nhầm

Ông Diệp Như Lai nhận lại toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Công an xã Bảo Lâm 3. Ảnh: CALĐ.

Ngày 14/1, Công an xã Bảo Lâm 3 ( tỉnh Lâm Đồng ) thông tin, sau khi tiếp tiếp nhận đơn trình báo của ông Diệp Như Lai (63 tuổi, ở thôn 6A, xã Bảo Lâm 3) về việc chuyển nhầm 2,5 tỷ đồng trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, giúp ông Lai nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Trước đó, theo trình bày của ông Lai, ông đã chuyển nhầm số tiền trên từ tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Agribank sang một tài khoản khác mang tên "Hoàng Văn Hà", mở tại Ngân hàng VietinBank. Do không tìm được cách liên hệ với người nhận, ông đã đến Công an xã Bảo Lâm 3 để trình báo và đề nghị được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Lâm 3 đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ chủ tài khoản nhận tiền. Qua đó xác định anh Hoàng Văn Hà là chủ tài khoản mở tại VietinBank - Chi nhánh Tuyên Quang. Nắm rõ sự việc, anh Hà chủ động hoàn trả toàn bộ 2,5 tỷ đồng cho ông Lai. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Chi tiết thời tiết cả nước thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vừa đưa dự báo tình hình thời tiết cả nước trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV từ ngày 18-25/1/2026. VOV đưa tin.

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 18-19/1/2026, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều ngày 20-21/1/2026, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 21-25/1/2026 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại.

Chi tiết thời tiết tại khu vực Hà Nội từ ngày 18-25/1/2026 (Nguồn: nchmf)

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 18-20/1/2026, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Từ ngày 21-23/1/2026, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào; từ ngày 24-25/1/2026, thời tiết ổn định, ít mưa. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 18-25/01/2026, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 18/01/2026 - 20/01/2026, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có nắng, đêm và sáng trời rét. Chiều và đêm ngày 20-21/1/2026, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh có mưa. Từ ngày 21-25/1/2026, có khả năng xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-13°C, cao nhất ban ngày khoảng 15-17°C.