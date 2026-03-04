Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Tin sáng 3/3: Miền Bắc mưa rét khi không khí lạnh tràn về; Nhà trường báo cáo gì về vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị "bắt vợ"? GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; Sau nhiều ngày 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục "bắt vợ", gia đình cam kết sẽ cho các em trở lại lớp học.

Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

Đời sống & Pháp luật thông tin, theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường đang được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình. Mục tiêu là đến năm 2028, lao động nam đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ đủ 60 tuổi.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được xác định là 60 tuổi 3 tháng đối với nam và 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho đến khi đạt mốc nói trên.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng cho phép một số trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn từ 5-10 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường. Các trường hợp này được quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Điều 65, người lao động bị suy giảm khả năng lao động có thể nghỉ hưu sớm từ 5-10 năm. Tuy nhiên, khi nghỉ trước tuổi theo diện này, mức lương hưu sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng do bị trừ phần trăm cho mỗi năm nghỉ sớm.

Điểm mới đáng chú ý từ năm 2026 là việc bổ sung thêm một trường hợp nghỉ hưu sớm nhưng không bị trừ tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 26 của Luật Nhà giáo, nhà giáo đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, nếu có nguyện vọng, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Đồng thời, Điều 40 của luật này cũng sửa đổi Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội để bổ sung quy định tương ứng. Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm sẽ được tính tương tự nhóm nghỉ hưu theo Điều 64 – tức không bị trừ 2% cho mỗi năm nghỉ sớm.

Chính sách này được cho là phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của giáo viên mầm non – công việc đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và sự kiên nhẫn trong môi trường áp lực cao.

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đây

Thông tin trên phununet.vn, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước. Trong đó, có sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú, tạm trú.

Theo quy định mới, trong thời hạn 1 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú của thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi ra quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú đối với công dân, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận thông tin phản ánh về người thuộc trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú.

Trường hợp người thuộc diện xóa đăng ký thường trú mà hộ gia đình chỉ có 1 người hoặc đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện theo pháp luật không thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú và thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân.

Cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn đóng quân xóa đăng ký thường trú đối với người thuộc đơn vị mình quản lý.

Sau khi thực hiện việc xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử hoặc hình thức điện tử khác cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình.

Địa phương nào thi lớp 10 sớm nhất năm 2026?

Thí sinh thuộc diện ưu tiên cao nhất được cộng 2,0 điểm khi xét tuyển lớp 10 năm học 2026-2027.

Trên SKĐS đăng tải, không để học sinh phải chờ đợi lâu, một số tỉnh thành đã sớm ban hành văn bản chính thức về thời gian diễn ra kỳ thi tập trung chủ yếu vào giai đoạn chuyển giao giữa tháng 5 và tháng 6. Cụ thể:

Đà Nẵng là địa phương "về đích" sớm nhất với lịch thi từ ngày 23/5 - 25/5/2026 với 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Bắc Ninh & Đồng Nai theo sát ngay sau đó vào các ngày 26/5 - 29/5/2026.

Phú Thọ và Hải Phòng lựa chọn "thời điểm vàng" ngay đầu tháng 6 (từ 01/6 - 04/6/2026).

Quảng Ninh công bố lịch thi khá muộn vào đầu tháng 7 (03/7 - 05/7/2026), trở thành địa phương có thời gian ôn tập dài nhất trong nhóm đã công bố.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT dự kiến đẩy lịch thi lên cuối tháng 5/2026. Đây là bước đi chủ động nhằm giảm áp lực căng thẳng kéo dài cho thí sinh, giúp các em có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa sau khi hoàn thành 3 môn thi: Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút).

Ngược lại, Hà Nội dự kiến sẽ lùi lịch thi xuống cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng như thông lệ mọi năm. Phương án này nhằm tạo thêm điều kiện ôn tập tốt nhất cho học sinh lớp 9 sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Tuy nhiên, thời gian chính thức vẫn đang chờ UBND Thành phố phê duyệt và sẽ sớm được công bố rộng rãi.

Bên cạnh cuộc đua về thời gian, sự phân hóa về môn thi cũng tạo nên sự tò mò lớn. Trong khi đa số chọn Ngoại ngữ, thì một số địa phương như Tuyên Quang lại chọn Khoa học Tự nhiên làm môn thứ ba; hay Vĩnh Long, Lâm Đồng tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển cho hệ đại trà. Sự đa dạng này cho thấy nỗ lực của các địa phương trong việc giảm tải áp lực thi cử nhưng vẫn đảm bảo sàng lọc chất lượng đầu vào cho năm học mới.

Những điều tài xế cần nhớ khi qua trạm thu phí trên cao tốc Bắc Nam

Sau một ngày thu phí cao tốc Bắc - Nam, hơn 10.000 giao dịch được ghi nhận, cơ quan quản lý lưu ý tài xế về việc dán thẻ, duy trì đủ số dư và tuân thủ đúng làn khi qua trạm.

SKĐS đăng tin, sau gần một ngày triển khai thu phí cao tốc tại 5 đoạn thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, hoạt động vận hành bước đầu ghi nhận hơn 10.000 giao dịch, lưu thông cơ bản thông suốt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động đồng bộ từ 22h ngày 2/3 đến sáng 3/3/2026; một số giao dịch thiếu dữ liệu được xử lý theo quy trình ngoại tuyến, không gây ùn tắc.

Từ thực tế ngày đầu thu phí cao tốc, cơ quan quản lý lưu ý một số vấn đề người dân cần đặc biệt quan tâm để tránh phát sinh vướng mắc khi lưu thông.

Trước hết, điều kiện bắt buộc khi thu phí cao tốc là phương tiện phải dán thẻ thu phí điện tử đầu cuối còn hoạt động bình thường. Xe chưa dán thẻ hoặc thẻ lỗi có thể bị xử lý thủ công, mất thời gian, thậm chí không được chấp nhận qua trạm tùy tình huống cụ thể. Việc kiểm tra tình trạng thẻ trước khi vào tuyến là yêu cầu thực tế, không thể chủ quan.

Thứ hai, thu phí cao tốc hoàn toàn theo hình thức không dùng tiền mặt, do đó tài khoản giao thông phải đủ số dư. Nếu không đủ tiền, giao dịch không hoàn tất, tài xế buộc phải xử lý bổ sung, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng phương tiện phía sau. Đây là tình huống dễ phát sinh nhất trong giai đoạn đầu thu phí cao tốc.

Thứ ba, khi thu phí cao tốc bằng hệ thống điện tử, việc tuân thủ biển báo, giữ đúng làn, duy trì tốc độ theo quy định có ý nghĩa quyết định để hệ thống nhận diện chính xác biển kiểm soát. Đồng thời, quy định về tải trọng phương tiện vẫn được kiểm soát nghiêm, không có ngoại lệ trong quá trình thu phí cao tốc.

Nhìn tổng thể, ngày đầu thu phí cao tốc cho thấy hệ thống vận hành ổn định. Tuy nhiên, để tránh rủi ro và bảo đảm lưu thông thông suốt, chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ, duy trì số dư và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc này.

Video người phụ nữ quỳ lạy, van xin CSGT là sản phẩm của AI

Video giả mạo bằng AI làm ảnh hưởng uy tín lực lượng CSGT.

VTC News thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 30/1, Công an xã Tam Sơn (Phú Thọ) phát hiện tài khoản Facebook của bà N.T.B.L (SN 1957, trú tại thôn Cửa Ngòi, xã Tam Sơn) chia sẻ một video có nội dung thể hiện hình ảnh một người phụ nữ quỳ lạy, van xin một người mặc sắc phục CSGT trên đường.

Video này thu hút sự chú ý và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CSGT.

Ngay sau khi phát hiện, Công an Tam Sơn kiểm tra, phân tích nội dung video. Kết quả cho thấy đây là sản phẩm đã bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ AI, nhiều chi tiết trong video không phù hợp với thực tế, có dấu hiệu dàn dựng.

Làm việc với cơ quan công an, sau khi được phân tích, làm rõ các dấu hiệu bất thường của video, bà N.T.B.L đã thừa nhận việc chia sẻ nội dung khi chưa kiểm chứng thông tin.

Bà L. cho biết do tuổi cao, hạn chế về kiến thức công nghệ thông tin nên không nhận biết được video đã bị chỉnh sửa bằng AI. Nhận thức được hành vi của mình có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng CSGT, bà L. tự nguyện gỡ bỏ bài viết, gửi lời xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tam Sơn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động tìm hiểu, nâng cao kỹ năng nhận diện nội dung giả mạo do AI tạo ra, không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Độc lạ Cà Mau: Cây chuối 'sinh đôi' hai buồng

Cây chuối trổ hai buồng song song của gia đình ông Lê Văn Sum.

Trao đổi với Tiền phong, ông Lê Văn Sum (54 tuổi, ngụ ấp 5, xã Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, cách đây hơn 1 năm, ông thấy hàng xóm có giống chuối cau mẳn (còn gọi là chuối cau) ăn ngon nên xin cây con về trồng.

Trước đó, các cây chuối khác vẫn trổ buồng bình thường. Mới đây, trong bụi chuối có 1 cây ra 2 bắp rồi đậu quả thành 2 buồng riêng. Cây cao khoảng 2m, mỗi buồng có 5 nải. Trái chuối phát triển bình thường nhưng kích cỡ nhỏ hơn so với các cây khác trong vườn.

Ông Sum cho biết, thân cây có xu hướng phát triển hình dẹp, thay vì tròn như các cây chuối thông thường. Khoảng 2 tuần nữa, chuối sẽ chín, nhưng ông dự kiến sẽ không bán.

Nhận thấy điều lạ, ông chụp hình đăng lên mạng xã hội. Nhiều người dân trong vùng tìm đến xem và xác nhận chưa từng gặp trường hợp tương tự.

"Tôi trồng chuối mấy chục năm, chưa thấy cây nào trổ hai buồng như vậy. Dừa hai, ba mọng đã thấy, còn chuối thì chưa", một người dân địa phương chia sẻ.