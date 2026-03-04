Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, tại Ninh Bình, trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội tòng quân năm 2026 tại 10 điểm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và đại diện lãnh đạo Quân khu 3 đã dự Lễ giao nhận quân tại điểm giao nhận quân số 7: Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đông A, động viên thanh niên tỉnh Ninh Bình lên đường nhập ngũ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự lễ giao nhận quân tại Điểm giao nhận quân số 7, tỉnh Ninh Bình.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm giao nhận quân số 7: Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đông A, buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng. Tại điểm giao nhận quân số 7 có 671 công dân lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, đông đảo người thân, bạn bè có mặt để tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Anh Trần Việt Khánh (SN 2003, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ, ông nội anh từng tham gia kháng chiến. Từ nhỏ, anh thường xuyên nghe ông kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào. Những câu chuyện ấy đã âm thầm nuôi dưỡng trong anh tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng được cống hiến.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và đại diện lãnh đạo Quân khu 3 tham dự, động viên, chúc mừng các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

"Đặc biệt, sau khi theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), hình ảnh những khối quân nhân bước đều trong đội hình trang nghiêm, khí thế khiến tôi vô cùng xúc động và tự hào.

Điều đó càng thôi thúc tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Được bố mẹ ủng hộ, động viên, tôi càng vững tâm với quyết định của mình", anh Khánh tâm sự.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, hôm nay, trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày hội tòng quân "Tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc" - một sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng đối với quê hương và thế hệ trẻ chúng ta.

Đại diện Tỉnh đoàn Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo bà Trang, trong suốt hành trình cách mạng Việt Nam, Đảng và Bác Hồ kính yêu luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Người căn dặn: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà".

Đáp lại niềm tin yêu sâu sắc đó, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên tỉnh Ninh Bình, đã tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Tại điểm giao nhận quân số 7 có 671 công dân lên đường nhập ngũ.

"Bước vào thời kỳ mới, thế hệ trẻ hôm nay lại càng thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên". Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết của nhân dân, sự ủng hộ của các nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới, tuổi trẻ Việt Nam đã có nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, mạnh mẽ, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Lên đường nhập ngũ là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ hôm nay - những người tiếp bước truyền thống anh hùng của cha anh, tiếp nối lý tưởng cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khởi xướng, vun đắp" - bà Trang bày tỏ..

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa, động viên, chúc mừng các tân binh.

Đại diện tỉnh Đoàn phát biểu thêm, trước mắt các đồng chí là môi trường quân đội, công an chính quy, kỷ luật, đầy thử thách nhưng cũng rất vẻ vang. Đây sẽ là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường, tinh thần kỷ luật và tình đồng chí, đồng đội.

Tuổi trẻ luôn gắn liền với khát vọng cống hiến. Được khoác lên mình màu áo xanh của Bộ đội Cụ Hồ, của sắc phục ngành công an là niềm vinh dự lớn lao. Quá trình tại ngũ là khoảng thời gian hết sức quý báu, đẹp đẽ trong cuộc đời tuổi trẻ của các đồng chí, vì ở đó các đồng chí được giáo dục, rèn luyện, được khẳng định mình, được cống hiến và trưởng thành.

Tôi tin tưởng rằng, với sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần xung kích của thanh niên, các đồng chí sẽ luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đoàn viên, phát huy truyền thống quê hương; nhanh chóng hòa nhập, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thắp lửa truyền thống trong Ngày hội tòng quân 2026.

"Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, tôi xin gửi tới các đồng chí chiến sĩ mới lời chúc sức khỏe, ý chí vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chúc các đồng chí lên đường mạnh khỏe, tự tin, lập nhiều thành tích, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình.

Với niềm tự hào, sắt son với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tuổi trẻ Ninh Bình tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam, cùng hội tụ về đây trong ngày hội lớn để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng, cao quý của mình đối với Tổ quốc" - bà Trang nhấn mạnh.

Các thanh niên phấn khởi bước qua Cầu vinh quang, ra xe về đơn vị.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thắp lửa truyền thống với ý nghĩa khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong các thanh niên nhập ngũ phát huy truyền thống quê hương Ninh Bình.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao hoa chúc mừng, sửa lại từng nếp áo và ân cần nhắn nhủ, động viên các thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, trưởng thành để không ngừng tô thắm lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đông đảo nhân dân tiễn con, em lên đường tòng quân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đợt tuyển quân năm 2026, toàn tỉnh có hơn 6.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, số người có trình độ cao đẳng, đại học là 804.

Ngày hội tòng quân khép lại trong những cái ôm, những cái bắt tay siết chặt và ánh mắt dõi theo đầy tin tưởng. Từ quê hương giàu truyền thống cách mạng, những người con ưu tú của Ninh Bình chính thức bước vào môi trường mới – nơi tuổi trẻ được thử thách, rèn luyện và trưởng thành vì Tổ quốc.