Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm
GĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Công an phường Hương Trà (TP Huế) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập 5 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm để quay clip đăng lên mạng xã hội.
Trong các đêm 22 và 23/2, nhóm thanh thiếu niên này sử dụng 2 xe mô tô xuất phát từ khu vực Công viên Tứ Hạ, phường Hương Trà, mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP Huế.
Trong quá trình di chuyển, các đối tượng lạng lách, đánh võng, quay clip, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm câu tương tác, thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Qua xác minh, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên nên tụ tập và phát sinh hành vi vi phạm.
Trước đó, Tổ công tác 1311, Công an TP Huế cũng xử lý một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Nhóm này thường mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip đăng lên TikTok.
Lực lượng chức năng phát hiện, đưa 14 đối tượng tuổi từ 13 đến 18 về trụ sở làm việc, thu giữ 5 hung khí gồm dao bấm, đao, kiếm Nhật và dao tự chế. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và khai từ tháng 8/2025 đến nay thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn.
Theo số liệu thống kê, từ khi triển khai đợt cao điểm đến Tết Nguyên đán, các lực lượng phối hợp phát hiện, xử lý gần 300 trường hợp vi phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên, tạm giữ hàng chục phương tiện, ngăn chặn nhiều vụ mâu thuẫn, gây rối.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng phối hợp điều tra, làm rõ một số nhóm có hành vi nẹt pô, lạng lách, quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm khoe mẽ, thể hiện đẳng cấp, gây bức xúc trong dư luận.
Theo Công an TP Huế, thời gian trước, trong và sau Tết xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Tổ 1311 và các tổ tuần tra thanh niên tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Đồng thời, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, gia đình và nhà trường để quản lý, giáo dục các đối tượng trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên hư hỏng, không để hình thành các nhóm tụ tập gây rối, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và môi trường đô thị an toàn, lành mạnh.
