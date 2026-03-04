Mới nhất
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất?

Thứ tư, 08:00 04/03/2026
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh khô chi phối hầu khắp miền Bắc, nhiệt độ toàn miền phổ biến 16-19 độ, một số nơi tại vùng núi nhiệt độ thấp hơn dưới 15 độ.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo bản tin dự báo thời tiết, khối không khí lạnh khô chi phối hầu khắp miền Bắc, trời không mưa, rét nhẹ. Mức nhiệt toàn miền giảm xuống khoảng 16-19 độ. Một số nơi tại vùng núi nhiệt độ thấp hơn dưới 15 độ.

Đến trưa chiều nắng ấm xuất hiện khắp Bắc Bộ, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 23-26 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ có thể đạt đến 28-30 độ.

Thời tiết tại khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to do khối mây dông phát triển từ rãnh thấp vắt ngang khu vực tạo vùng hội tụ ẩm giữa hai nguồn gió là gió Tây Nam và đới gió Đông Bắc. Từ TP Huế đến tỉnh Gia Lai được cảnh báo tiếp tục có nơi mưa to, với lượng trên 50mm kèm theo lốc sét.

Ngoài ra khu vực Nghệ An trở vào Quảng Trị cũng có mưa nhưng lượng nhỏ hơn do chịu tác động đơn thuần của không khí lạnh.

Tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Trưa nay nhiệt độ phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác mức nhiệt từ 31-34 độ. Về chiều tối một vài nơi có thể xuất hiện mưa dông trái mùa.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội tiếp tục rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội tiếp tục rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ tiếp tục có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ mức nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội từ 11-13 độ.

Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất? - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc rét nhẹ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 17-19, phía Nam 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?Khối không khí lạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc có mạnh?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về có cường độ yếu, di chuyển lệch Đông nên tác động chủ yếu các phường khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội.

Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Khối không khí lạnh mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nơi của Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đó Thủ đô Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.

