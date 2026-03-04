Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trình

Các bị cáo gồm Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường), cùng các cựu lãnh đạo và chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) như Bùi Thanh Nhã, Lê Thanh Thủy, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, nhóm cán bộ này đã lợi dụng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng để "trục lợi". Thay vì lập biên bản và yêu cầu đình chỉ các công trình không phép hoặc sai phép, các bị cáo đã chủ động thỏa thuận với chủ đầu tư để nhận tiền "bảo kê".

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, việc chia chác số tiền bất chính này không diễn ra tự phát mà được thực hiện theo một "tỉ lệ ngầm" rất cụ thể: Cựu Chủ tịch phường hưởng cao nhất từ 25% đến 30%, tiếp đến là lãnh đạo Đội trật tự xây dựng 20%, còn lại chia cho các chuyên viên trực tiếp quản lý địa bàn.

Ngoài việc chia chác cá nhân, nhóm này còn lập ra một khoản "quỹ chung" từ tiền hối lộ để chi tiêu nội bộ. Trong đó, bị cáo Trần Văn Quân được xác định nhận hối lộ nhiều nhất với tổng số tiền 900 triệu đồng, tiếp sau là các bị cáo Diêm và Tùng với số tiền lần lượt là 820 triệu và 650 triệu đồng.

Một trong những vụ việc điển hình khiến dư luận bức xúc là trường hợp "hỗ trợ" xây dựng sân Pickleball không phép của ông Vương Đức Hiệp vào cuối năm 2024. Để được hoàn thiện công trình, ông Hiệp đã phải chi trực tiếp 150 triệu đồng cho cán bộ trật tự xây dựng ngay tại trụ sở UBND phường.

Tương tự, một hộ dân khác cũng phải bỏ ra tới 230 triệu đồng để được "làm ngơ" khi cải tạo nhà từ 2 tầng lên thành 5 tầng trái phép.

Cáo trạng nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, gây bức xúc trong dư luận và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở. Việc các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng được xác định là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày để thẩm vấn, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trước khi tuyên án.