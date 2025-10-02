Tin sáng 2/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại hứng đợt mưa lớn diện rộng; thực hư thông tin sửa chữa thang máy hết 2 tỷ đồng vụ trẻ ném dép vào van nước chữa cháy

Tin sáng 1/10: Biển Đông lại sắp đón bão số 11? Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quản GĐXH - Các cơ quan khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa gắp thành công hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản của bệnh nhân nam, bị bỏ quên hơn 10 năm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại hứng đợt mưa lớn diện rộng

Ngày hôm nay (2/10), Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trung tâm khí tượng dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/10 đến ngày 10/10, trung tâm khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 6 - 8/10, các khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khoảng ngày 4 - 8/10 có thể hứng mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng việc 'công văn nghỉ học chậm'

Ngày 30/9, Hà Nội ngập diện rộng sau mưa lớn. Ảnh: Zing

Trước bức xúc của phụ huynh về việc Hà Nội mưa lớn, ngập diện rộng nhưng công văn nghỉ học chưa kịp thời, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ.

Những cơn mưa liên tục trút xuống Hà Nội từ đêm 29/9 gây ngập nặng tại nhiều khu vực. Nhiều trường học thông báo nghỉ từ sáng 30/9, có trường cho học sinh tan sớm, song giao thông hỗn loạn, nhiều gia đình phải mất 7-8 tiếng mới về đến nhà. Nhiều trường hỗ trợ bằng cách tổ chức trông giữ học sinh qua đêm để đảm bảo an toàn.

Trưa 30/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn yêu cầu các trường có thể linh hoạt lịch học hay nghỉ sao cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối đến học sinh.

Tối cùng ngày, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương thông báo tất cả trường mầm non, phổ thông sẽ nghỉ học ngày 1/10 vì mưa lớn, đi lại khó khăn.

Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng Sở GD&ĐT phản ứng chậm, chưa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học toàn thành phố trước ngày 30/9 để đảm bảo an toàn và thuận tiện.

Sáng 1/10, trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD&ĐT cho hay quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ.

Theo vị này, trước mỗi đợt mưa bão, sở đều yêu cầu các trường chủ động phương án, hình thức học phù hợp, nhất là ở những nơi ngập lụt. Vì vậy, việc này do hiệu trưởng quyết định dựa trên tình hình thực tế.

Việc bất ngờ cho nghỉ khi giờ học cận kề, nhiều gia đình đang đưa con tới trường cũng sẽ khiến phụ huynh gặp rắc rối, khó tìm người trông con. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Do đó, vai trò chủ động của hiệu trưởng rất quan trọng.

Bên cạnh đó, đại diện sở cho rằng sáng 30/9, trời mưa lớn, song tầm 6-8h (khoảng thời gian hầu hết bố mẹ đưa con đi học) số điểm ngập được ghi nhận "rất ít".

Thay vì đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố khi nhiều học sinh đã tới trường, các trường tiếp tục chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh sẽ hợp lý hơn. Thực tế ngày 30/9, nhiều trường đã cho nghỉ buổi chiều.

Cũng theo vị này, chiều 30/9, sau khi làm việc với các ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội, sở được biết còn nhiều điểm ngập có thể không rút hết nước trong ngày 1/10.

Do đó, sở quyết định cho học sinh cả thành phố nghỉ một ngày để đảm bảo an toàn cho các em. Thông báo được đưa ra khoảng 18h30 để các gia đình kịp bố trí người trông con hôm sau.

Vụ trẻ ném dép vào van nước chữa cháy: Thông tin sửa chữa hết 2 tỷ đồng là tin đồn thất thiệt

Vòi phun nước PCCC tại tầng 5 Chung cư CT12B bị hỏng sau sự việc. Ảnh: Quỳnh Mai.

Liên quan vụ bé trai ở chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) ném dép khiến nước từ vòi phun chữa cháy vào thang máy, sáng 1/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Hoàng Văn Biển - Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B cho biết, chiều hôm qua (30/9) một thang máy đã được sửa chữa và vận hành trở lại. Hiện chỉ còn 1 thang bị hỏng đang chờ linh kiện về để thay thế.

"Tòa nhà có 7 thang máy, sự việc khiến 2 thang máy bị hỏng, là thang số 7 (thang hàng) và thang số 5. Chiều qua thang số 7 đã được sửa chữa và vận hành trở lại. Riêng thang số 5 thì phải chờ linh kiện về mới có thể sửa chữa", ông Biển thông tin.

Ông Biển cũng cho hay, về kinh phí sửa chữa, Ban quản trị đã làm việc với bên bảo trì thang máy. Đơn vị bảo trì thang đang tự bỏ chi phí ra để sửa chữa. Sửa chữa cụ thể hết bao nhiêu tiền, các bên sẽ họp lại và tính toán.

"Thông tin chi phí sửa chữa hết khoảng 2 tỷ đồng là tin đồn thất thiệt. Nếu thông tin này gây ảnh hưởng tiêu cực, hoảng loạn cho cư dân, chúng tôi sẽ xem xét việc khởi kiện", ông Biển nhấn mạnh.

Theo ông Biển, sự việc xảy ra vào tối 27/9 (thứ 7), ngày hôm sau là chủ nhật, nhu cầu đi lại không nhiều như các ngày trong tuần, nên dù 2 thang máy bị hỏng nhưng việc đi lại của cư dân không bị quá ảnh hưởng. Sang ngày 29/9 và 30/9, nhu cầu đi lại của cư dân nhiều hơn, Ban quản lý tòa nhà đã điều chỉnh thang, hỗ trợ đón cư dân di chuyển hợp lý nhất nên không quá ùn ứ.

Liên quan đến sự việc, đại diện tổ dân phố số 19, phường Định Công, Hà Nội cho biết, đã có biên bản làm việc với gia đình 3 cháu bé trong vụ việc trên. Các gia đình đều rất hợp tác, gửi lời xin lỗi và nhờ ban quản lý, ban quản trị tòa nhà hỗ trợ, giúp đỡ để chi phí sửa chữa giảm thấp nhất cho gia đình.

"Một số người cũng kêu gọi chung tay trên mạng xã hội nhưng hiện chưa có số tiền cụ thể sửa chữa hết bao nhiêu. Về phía tổ dân phố, đã có phương án dự phòng, nếu số tiền lớn sẽ có phương án giải quyết, chờ bên sửa chữa thang máy đưa ra", vị đại diện này thông tin.

Cũng theo vị đại diện, để giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn khi đi lại, các hộ gia đình sẽ điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ra khỏi nhà sớm hơn để tránh việc phải chờ đợi.

"Các cư dân sống ở các tầng từ 25 đến tầng 45 có thể đi bộ xuống tầng 24, sử dụng thang máy để tiếp tục xuống tầng 1, hoặc ra khỏi nhà từ 6h để tránh bị tắc nghẽn…", vị này nói thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội).

Vào thời điểm xảy ra sự việc (khoảng 19h ngày 27/9), một bé trai ném dép vô tình trúng vòi phun nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau đó, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ ngày 10/10.

Nghị định số 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng , có hiệu lực từ ngày 10/10.

Theo đó, Nghị định 232/2025 bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24/2012 (Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng).

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng hoạt động sản xuất vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục tiêu chuyển từ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sang cơ chế cấp phép hoạt động sản xuất vàng miếng.

Cũng theo Nghị định mới, từ ngày 10/10 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng đủ các điều kiện liên quan hoạt động kinh doanh vàng.

Tương tự, ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện đặc thù và phải có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Nghị định số 232/2025 của Chính phủ cũng bổ sung quy định về thanh toán mua, bán vàng.

Cụ thể, từ ngày 10/10, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc bổ sung quy định nêu trên để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định này cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Hành khách bị cấm mang pin dự phòng lithium trên máy bay

Các hãng hàng không phát đi các thông báo về quy định cấm mang pin dự phòng trong các chuyến bay. (Ảnh: VNA)

Từ 1/10, 13 hãng hàng không lớn trên thế giới, trong đó có Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific… sẽ cấm tuyệt đối pin sạc dự phòng lithium trong khoang hành khách.

Như vậy, quy định này đã cao hơn 1 bậc. Nếu như trước đây chỉ là "không nên" sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay, thì giờ là "cấm" sử dụng. Trên thực tế, một số hãng hàng không tại Việt Nam cũng đã áp dụng quy định này và nhiều hành khách sẽ buộc phải quen với việc cấm này.

Các hành khách làm thủ tục chuyến bay đều thường xuyên được hỏi và nhắc nhở về việc có mang theo pin dự phòng lithium không.

Các hãng hàng không cũng đã phát đi các thông báo về quy định cấm mang pin dự phòng trong các chuyến bay.

Còn các du khách nước ngoài, khi di chuyển bằng đường hàng không tại Việt Nam cũng không quá bất ngờ với quy định này.

Chị Lee (hành khách) chia sẻ: "Tôi biết ở Mỹ họ còn không cho phép mang theo, nên với quy định ở đây, tôi chỉ được để trong túi".

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, sẽ tăng cường công tác soi chiếu, kiểm tra các loại pin tại các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất và tiến tới là tất cả các cảng hàng không trong cả nước, nhằm nâng cao khả năng nhận diện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ mặt đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay.

"Soi chiếu hành lý, hành khách đi qua thủ tục soi chiếu. Nếu trong trường hợp trong hành lý xách tay của khách có pin lithium vượt quá dung lượng cho phép thì chúng tôi sẽ phối hợp với hãng hàng không, đưa ra những biện pháp xử lý hoặc khuyến cáo khách để pin lại, hoặc dừng chuyến bay", Thượng tá Phan Huấn (Phó Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài) cho hay.

"Mỗi tàu bay phải trang bị một bộ kit để dập cháy pin trong trường hợp cần thiết. Cụ thể, máy bay có lượng khách từ dưới 250 hành khách thì phải tối thiểu là một bộ kit; đối với máy bay trên 250 hành khách thì ít nhất phải có 2 bộ", ông Hồ Minh Tấn (Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) thông tin.

Đại diện Cục hàng không cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các quy định quốc tế. Cục sẽ cấm trong trường hợp cần thiết liên quan đến an toàn.

Trước rủi ro xảy ra với các vụ cháy nổ trên máy bay, nhiều hãng bay như China Airlines, Korean Air, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… đã cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên các chuyến bay của mình.

Hai phụ nữ, một người đàn ông mất hơn 6 tỷ đồng vì những lời hứa hẹn 'hoa hồng'

Ảnh minh họa

Theo Vietnamnet, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tiếp nhận thêm nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo với thủ đoạn nhận hoa hồng khi tham gia mua hàng online.



Trước đó, chị T.T.C.N. (SN 1988, trú tại Gia Lai) trình báo bị lừa đảo hơn 3,7 tỷ đồng. Theo trình bày, thông qua mạng xã hội Zalo, chị N. được một người lạ giới thiệu là Cửa hàng trang sức cao cấp Harry Winston (địa chỉ web: harywinsation.com) cần tuyển cộng tác viên. Người này cam kết, mỗi lần mua hàng, chị N. sẽ được nhận hoa hồng từ 8-10% giá trị đơn hàng.

Từ ngày 17-26/9, chị N. nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của đối tượng. Khi chị không còn khả năng mua hàng, kẻ lừa đảo lập tức cắt đứt liên lạc.

Cũng cùng chiêu dụ mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng, chị N.T.R. (SN 1989, trú tỉnh Gia Lai) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo đó, chị R. nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà. Nhiệm vụ của chị là đặt hàng và thanh toán để tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên sàn TMĐT Lazada. Kết thúc giao dịch, chị được cam kết sẽ nhận lại vốn kèm hoa hồng hàng ngày.

Thấy công việc đơn giản lại có thu nhập, chị R. đã thực hiện 46 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi muốn rút vốn và tiền hoa hồng, chị không thể thực hiện được.

Không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này. Cách đây vài tuần, ông N.Đ.Q. (SN 1957, trú tại Gia Lai) bị lừa gần 1,2 tỷ đồng.

Ông Q. cho biết, ngày 14/9, khi mua hàng trên TikTok Shop, ông thấy bài đăng của một tài khoản tên "Red Rose", của người phụ nữ có tên Lê Thanh Hiền, có số căn cước 02419033xxx ở tỉnh Bắc Ninh.

Người này hướng dẫn ông mua hàng và hứa chi hoa hồng 7-10% mỗi đơn.

Từ ngày 15-19/9, ông Q. đã 14 lần chuyển tiền, tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng để mua hàng. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, ông Q. lại nhận được yêu cầu phải xử lý xong toàn bộ đơn hàng do khách hàng đặt mới rút được.

Mỗi lần ông Q. chuyển tiền để xử lý đơn hàng, các đơn hàng mới lại xuất hiện và cần xử lý khiến ông Q. bị cuốn theo, không dừng lại được. Đến khi ông Q. không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.