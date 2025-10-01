Tin sáng 1/10: Biển Đông lại sắp đón bão số 11? Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quản

Biển Đông lại sắp đón bão vào đầu tháng 10?

Dự báo khả năng hình thành bão Paolo của mô hình GFS. Ảnh: Philippine Daily Weather Update

Theo Báo Lao động, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết, một vùng áp thấp đã hình thành ngoài khu vực dự báo của nước này (PAR), nằm phía Đông khu vực Bicol.

Dự báo, vùng áp thấp này có thể đi vào PAR trong đêm 30/9 hoặc sáng 1/10, với xác suất mạnh lên thành bão khi di chuyển trên Biển Philippines rất cao. Nếu hình thành, cơn bão sẽ được đặt tên là bão Paolo và trở thành cơn bão thứ 16 đi vào PAR trong năm nay.

Theo các mô hình dự báo bão GFS và ECMWF, đường đi của áp thấp/bão này đang tiến gần với kịch bản ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Luzon, Philippines, trong khoảng từ ngày 3-4/10. Trong trường hợp mạnh lên thành bão, nhiều khả năng nó sẽ đi vào Biển Đông ngay sau đó, trở thành bão số 11 trong năm 2025.

Đồng tình với nhận định này, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, cụm mây đối lưu mạnh ở phía Đông Philippines có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 48 giờ tới. Điều kiện xung quanh vùng nhiễu động khá thuận lợi, với nhiệt độ mặt biển khoảng 29 độ C và độ ẩm cao trên 77%, dễ tạo môi trường cho bão hình thành.

Kịch bản khí áp 999 hPa được GFS đưa ra cho ngày 3/10 cho thấy, khả năng bão Paolo hình thành ở phía Đông đảo Luzon. Nếu kịch bản này xảy ra, bão sẽ đi vào Biển Đông từ ngày 4/10, trở thành cơn bão số 11, hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp theo là Bắc Trung Bộ (Việt Nam) từ ngày 6/10.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, đây là dự báo xa, nên quỹ đạo và cường độ của áp thấp nhiệt đới/bão có thể thay đổi theo diễn biến thực tế. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện bão số 11 trên Biển Đông trong những ngày đầu tháng 10 là tương đối cao.

Hà Nội: Thang máy rơi xuống hầm ngập nước, một nạn nhân được cứu sống kịp thời

Lực lượng chức năng dùng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy gặp sự cố bị rơi xuống hầm ngập nước, kịp thời cứu một nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, chiều 30/9, một vụ tai nạn thang máy xảy ra tại tòa nhà số 38 ven hồ Hạ Đình (Hà Nội). Theo đó, khi một nhân viên công ty di chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1 bằng thang máy thì thiết bị này bất ngờ gặp sự cố và trượt rơi xuống tầng hầm đang ngập nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Công an phường Khương Đình phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Lực lượng chức năng đã huy động máy bơm để hút nước trong tầng hầm, phối hợp với điện lực cắt nguồn điện đảm bảo an toàn, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để giải cứu nạn nhân.

Sau một thời gian nỗ lực, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn, không bị thương tích.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

Vietlott tìm thấy nhiều vé số trúng giải độc đắc. Ảnh: Vietlott

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 30/9, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 179.058.846.000 đồng (hơn 179 tỷ đồng). Đáng chú ý, có 1 vé số đã trúng giải độc đắc này.

Hệ thống của Vietlott cũng xác định có 2 vé số đã trúng giá trị giải Jackpot 2 trị giá 7.500.802.050 đồng (hơn 7,5 tỷ đồng). Theo đó, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 có giá trị 3.750.401.025 đồng (hơn 3,75 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 30/9 là 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 08.

Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52. Vé số trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 08.

Học sinh toàn thành phố Hà Nội nghỉ học hôm nay (1/10) do mưa ngập

Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định cho toàn bộ học sinh các cơ sở giáo dục trong thành phố nghỉ học ngày 1/10/2025 do mưa ngập. Ảnh minh họa: NLĐO

Theo Báo điện tử Chính phủ, trước diễn biến mưa to kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và hệ thống giao thông trên địa bàn, Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định cho toàn bộ học sinh các cơ sở giáo dục trong Thành phố nghỉ học hôm nay (thứ Tư - 1/10/2025).

Các nhà trường có thể linh hoạt tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ giảng dạy. Các trường học thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Công văn 3978/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 30/9/2025.

Trước đó, chiều 30/9, Sở GG&ĐT Hà Nội đã có thông tin khẩn về văn bản gửi UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc đề nghị tập trung triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Các trường có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Các nhà trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Hà Nội yêu cầu các trường rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Phát hiện hạt hồng xiêm bị 'bỏ quên' hơn 10 năm trong phế quản

Hình ảnh hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản (bên trái) và sau khi được gắp ra sau nội soi phế quản ống mềm. Ảnh: BVCC

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp bệnh viện vừa gắp thành công hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản của bệnh nhân nam, bị bỏ quên hơn 10 năm.

Bệnh nhân P.T.T (43 tuổi, quê Cà Mau) có tiền sử ho đàm, khò khè kéo dài nhiều năm, được chẩn đoán hen phế quản và viêm phổi tại nhiều cơ sở y tế. Tuy nhiên, dù điều trị nhiều lần, các triệu chứng vẫn tái phát.

Gần đây, tình trạng ho có đờm ngày càng nặng, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ngực ghi nhận tổn thương đông đặc thùy dưới phổi phải, kèm hình ảnh nghi ngờ có dị vật.

Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, phát hiện niêm mạc phế quản viêm cấp nặng, nhiều đờm đục. Sau 20 phút thủ thuật, các bác sĩ thực hiện đã gắp thành công dị vật là hạt hồng xiêm kích thước 17x8mm.

Sau khi lấy dị vật, bệnh nhân ổn định, giảm rõ triệu chứng ho, nặng ngực, phổi thông khí tốt và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, khoảng 10 năm trước từng bị sặc khi ăn hồng xiêm. Sau vài ngày ho nhiều thì triệu chứng giảm dần nên chủ quan bỏ qua. Đến nay, dị vật mới được phát hiện và lấy ra.