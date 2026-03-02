Tin sáng 2/3: Từ ngày 15/3, thay đổi quan trọng liên quan thẻ căn cước/CCCD chính thức áp dụng; Năm 2026, tuổi nghỉ hưu tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình

Từ ngày 15/3, thay đổi quan trọng liên quan thẻ căn cước/CCCD chính thức áp dụng, người dân cần biết rõ để đảm bảo quyền lợi

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 58/2026 để sửa đổi, bổ sung một số nghị định, trong đó có Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là công an cấp xã được trao thêm nhiều thẩm quyền mới, giúp quá trình làm giấy tờ tùy thân và sửa đổi thông tin sai sót diễn ra siêu tốc ngay tại nơi cư trú. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Cụ thể, dữ liệu công dân sẽ được cập nhật trực tiếp thông qua quá trình giải quyết các thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước ngay tại cơ sở. Giờ đây, bạn có thể thực hiện mọi thủ tục liên quan đến thẻ căn cước ngay tại xã, phường mình sinh sống.

Nghị định mới còn trao thêm quyền hạn cho trưởng công an cấp xã trong việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trưởng công an xã có quyền trích xuất và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác có trụ sở chính tại địa phương khi có yêu cầu bằng văn bản. Điều này giúp quy trình xác minh thông tin giữa các cơ quan ban ngành cấp cơ sở trở nên nhanh chóng và khép kín hơn.

Trường hợp người dân phát hiện thông tin cá nhân của mình trên hệ thống bị sai sót là thủ tục điều chỉnh đã được tinh gọn tối đa. Thay vì phải đi lại nhiều lần, bạn chỉ cần nộp phiếu đề nghị kèm tài liệu chứng minh qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc ghé ngay cơ quan công an gần nhất. Dù bạn nộp hồ sơ ở bất kỳ đâu, nơi tiếp nhận cũng có trách nhiệm luân chuyển ngay lập tức về cho công an cấp xã nơi bạn thường trú hoặc tạm trú.

Đặc biệt, chỉ trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, trưởng công an xã bắt buộc phải kiểm tra tính pháp lý và cập nhật ngay lên hệ thống, hoặc phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Chỉ cần mắc lỗi này, người dân có thể bị mất quyền lợi BHYT 5 năm liên tục

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, người tham gia BHXH thẻ BHYT còn giá trị sử dụng là căn cứ để quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia. Trong trường hợp người tham gia vô tình để thẻ BHYT hết hạn, nếu không may gặp bất trắc về sức khỏe sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Người tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng nhiều quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của bản thân, BHXH Việt Nam lưu ý người tham gia cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT và kịp thời gia hạn thẻ khi sắp hết hạn, tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng và không mất quyền lợi tham gia 5 năm liên tục.

Cách tra cứu hạn dùng thẻ BHYT

Cách 1: Tra cứu trên ứng dụng VNeID bằng cách đăng nhập tài khoản, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Thẻ BHYT" để xem thời hạn sử dụng.

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng VssID - BHXH số. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục "Thẻ BHYT" để kiểm tra giá trị sử dụng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và quyền lợi hưởng. Hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng có thể xuất trình khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy.

Cách 3: Tra cứu qua Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx, chọn mục "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT", nhập mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn thẻ.

Cách thứ tư: Tra cứu qua Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam. Người dân có thể gọi điện thoại tới số 19009068 (cước phí 1.000 đồng/phút), cung cấp mã số BHYT, họ tên và ngày sinh theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu thời hạn và quá trình tham gia BHYT.

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình

Theo BHXH Việt Nam, từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được nâng theo đúng lộ trình đã quy định. Người Lao Động đưa tin.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục tăng theo lộ trình. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ ở tuổi 57. Theo kế hoạch, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần mỗi năm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ kể từ năm 2021, đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi người lao động nghỉ việc. Để được hưởng lương hưu, người lao động phải đáp ứng đủ hai điều kiện: có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Mốc tối thiểu 15 năm đóng bảo hiểm xã hội là điểm mới, giảm 5 năm so với trước đây.

Về cách tính, lao động nữ được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng. Với lao động nam, 45% mức bình quân tiền lương tương ứng 20 năm đóng; nếu đóng đủ 15 năm thì hưởng 40%, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%. Từ năm thứ 16 trở đi, người lao động được tính thêm 2% mỗi năm, song tổng tỷ lệ hưởng tối đa không quá 75%.

100% taxi phải chuyển đổi sang xe điện đến năm 2030

Ngày 27/2, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang dùng điện, năng lượng xanh trên địa bàn. Thành phố đưa ra lộ trình chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành việc chuyển đổi 100% taxi sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sang xe taxi dùng điện, năng lượng xanh. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Tỷ lệ chuyển đổi cụ thể: Năm 2026 đạt 63-64%; năm 2027 đạt 68-70%; năm 2028 đạt 74-77%; năm 2029 đạt 88-96% và năm 2030 đạt 100%.

Hà Nội sẽ chuyển đổi hoàn toàn xe taxi sang xe điện.

Giai đoạn sau năm 2030, thành phố tập trung hoàn thiện và duy trì các điều kiện khai thác ổn định đối với taxi sử dụng điện, năng lượng xanh, trong đó ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ và tổ chức giao thông phù hợp với đặc thù vận hành của phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Từ 1/4, VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

Nghị định 61/2026/NĐ-CP cho phép tiếp nhận dữ liệu do người dân cung cấp để xử lý, nhưng phải đảm bảo trung thực, khách quan và không xâm phạm quyền riêng tư. (Ảnh minh hoạ)

Cổng Thông tin Chính Phủ đưa tin: Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, cho phép cơ quan chức năng tiếp nhận và sử dụng dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện, xử lý vi phạm hành chính. Đáng chú ý, người dân có thể gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông trực tiếp qua ứng dụng VNeID.



