Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Thứ hai, 07:24 02/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", sau khi người này đánh một người đồng hương gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 43%.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định: khoảng 21h00 ngày 19/02/2026, Mitrofanov Valerii điều khiển xe mô tô chở bạn gái đến một câu lạc bộ trên đường Võ Nguyên Giáp để vui chơi. Tại đây, bạn gái Valerii gặp lại anh Andrey là người quen trước đó. Trong lúc nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, khiến cô gái bức xúc và yêu cầu Valerii chở về.

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Ảnh: CATP Đà Nẵng

Khoảng 23h30 cùng ngày, trên đường về khách sạn, Valerii nghe bạn gái kể lại sự việc nên nảy sinh ghen tuông, quay xe trở lại khu vực câu lạc bộ.

Khi thấy anh Andrey đang đứng trước quán cùng bạn, Valerii tiến đến và dùng tay đấm vào mặt anh Andrey, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đường. Sau đó, Valerii rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Andrey bị thương ở vùng mặt, đầu và vai phải, được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 43%.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà NẵngBắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà Nẵng

Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.

Video: Lại thêm vụ người đàn ông dùng nắm đấm "nói chuyện" vì va chạm khi tham gia giao thôngVideo: Lại thêm vụ người đàn ông dùng nắm đấm 'nói chuyện' vì va chạm khi tham gia giao thông

GĐXH - Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông hành hung nam sinh mặc áo shipper giữa đường tại TP Vinh (Nghệ An).

