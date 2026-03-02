Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.
Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", sau khi người này đánh một người đồng hương gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 43%.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định: khoảng 21h00 ngày 19/02/2026, Mitrofanov Valerii điều khiển xe mô tô chở bạn gái đến một câu lạc bộ trên đường Võ Nguyên Giáp để vui chơi. Tại đây, bạn gái Valerii gặp lại anh Andrey là người quen trước đó. Trong lúc nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, khiến cô gái bức xúc và yêu cầu Valerii chở về.
Khoảng 23h30 cùng ngày, trên đường về khách sạn, Valerii nghe bạn gái kể lại sự việc nên nảy sinh ghen tuông, quay xe trở lại khu vực câu lạc bộ.
Khi thấy anh Andrey đang đứng trước quán cùng bạn, Valerii tiến đến và dùng tay đấm vào mặt anh Andrey, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đường. Sau đó, Valerii rời khỏi hiện trường.
Hậu quả, anh Andrey bị thương ở vùng mặt, đầu và vai phải, được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 43%.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
