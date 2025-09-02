Tin sáng 2/9: Một quyết sách mang tính đột phá giúp hàng chục triệu gia đình Việt Nam hưởng lợi; người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12 GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9



Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngay 31/8, số tiền chi trả cho người dân đã được hơn một nửa, khoảng 5.700 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 154/CĐ-TTg (ngày 31/8/2025) về việc đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu: Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ và Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan:

Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tổ chức triển khai việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương; các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho nhân dân từ ngày 30/8/2025. Đến hết ngày 31/8/2025, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho Nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân; rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho Nhân dân tại địa phương mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025.

2. Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp), xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

3. Việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, do đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Một quyết sách mang tính đột phá giúp hàng chục triệu gia đình Việt Nam hưởng lợi

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với học sinh, sinh viên (HSSV) đã chứng minh hiệu quả qua nhiều năm triển khai.

Năm học 2024 – 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả hơn 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt HSSV khám, chữa bệnh, tăng 17% về chi phí và 7,4% về số lượt so với cùng kỳ năm 2024.

Đằng sau những con số ấy là hàng triệu gia đình được chia sẻ gánh nặng chi phí y tế. Không ít HSSV mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, tim mạch… đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, giúp người học tiếp tục đến trường.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ 30% trước đây vẫn là gánh nặng đối với nhiều gia đình, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, lao động thu nhập thấp hoặc gia đình đông con. Trước bối cảnh đó, Chính phủ ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2025, quy định HSSV được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Với chính sách mới, mỗi HSSV chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm khoảng 252.720 đồng/năm so với trước. Cả nước hiện có khoảng 20,5 triệu HSSV thuộc diện tham gia BHYT (chưa bao gồm con em lực lượng vũ trang được cấp thẻ miễn phí). Như vậy, ngay trong năm học mới, hàng chục triệu gia đình sẽ trực tiếp được hưởng lợi.

Các chuyên gia nhận định, việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên lên tối thiểu 50% là một quyết sách mang tính đột phá, mở ra nhiều tác động tích cực cho xã hội. Trước hết, chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy bao phủ BHYT trong học đường, tiến gần hơn tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT. Khi nhóm trẻ, khỏe mạnh tham gia đông đảo, quỹ BHYT sẽ được củng cố bền vững hơn, đúng với nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa các thế hệ.

Không chỉ vậy, mức hỗ trợ mới còn giúp bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Dù xuất phát điểm gia đình khác nhau, tất cả học sinh, sinh viên đều có quyền được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh kịp thời. Điều này không chỉ tạo sự an tâm cho phụ huynh mà còn giúp người học yên tâm học tập, vui chơi và rèn luyện thể chất trong môi trường học đường.

Các chuyên gia cho rằng đây chính là một khoản đầu tư cho tương lai quốc gia. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ trở thành nền tảng vững chắc, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong những thập kỷ tới.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa nhận định, luật BHYT năm 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP không chỉ mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ mà còn đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia, đặc biệt là nhóm HSSV. Điểm đáng chú ý là quy định "tối thiểu 50%", mở ra cơ hội để các địa phương, tùy điều kiện ngân sách, có thể hỗ trợ cao hơn. Nhiều tỉnh, thành phố đã nghiên cứu bổ sung từ quỹ địa phương, quỹ khuyến học hay nguồn xã hội hóa để giảm thêm gánh nặng cho phụ huynh.

Song song với đó, chuyên gia cũng khuyến nghị phụ huynh nên lựa chọn phương thức đóng BHYT 12 tháng để bảo đảm quyền lợi xuyên suốt, tránh rủi ro quên hạn, dẫn đến gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh.

Việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV lên tối thiểu 50% từ ngày 01/7/2025 không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ. Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, đồng thời là khoản đầu tư thiết thực cho tương lai bền vững của đất nước.

Người dân Thủ đô phấn khởi nhận quà Tết Độc lập

Người dân phường Tây Hồ, Hà Nội nhận tiền quà 2/9.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 31/8, 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã triển khai chi trả quà Tết Độc lập cho người dân.

Theo đó, các suất quà bằng tiền mặt trị giá 100.000 đồng/người được trao tới công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước và cập nhật số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 30/8/2025.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, từ sáng 1/9, tại các nhà văn hóa, trụ sở một số cơ quan, đơn vị ở nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội, việc chi trả quà Tết Độc lập đến người dân được thực hiện rất khẩn trương, nhanh chóng.

Phó chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ liên quan đến tặng quà người dân, phường Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai chi trả cho 104.737 người dân sinh sống trên địa bàn.

Bà Mai Thị Oanh (17 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm) cho biết bà rất phấn khởi, tự hào với sự giàu mạnh của đất nước. Điều này cho thấy Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến đời sống nhân dân, quan tâm đến mong mỏi và suy nghĩ của nhân dân. Mặc dù số tiền nhỏ, nhưng ý nghĩa, bởi "Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng".

Chương trình, hoạt động tại Triển lãm thành tựu đất nước từ nay tới 5/9

Trung tâm Triển lãm thành tựu đất nước luôn thu hút đông đảo khách tới tham quan. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Trong những ngày tới, trong khuôn khổ của Triển lãm thành tựu đất nước sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình nghệ thuật, giao lưu nhằm tạo thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp công chúng vừa thưởng lãm vừa thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn mà đất nước đã đạt được. Công tác đón tiếp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường sẽ được tăng cường, nhằm phục vụ tốt nhất lượng khách dự kiến tiếp tục tăng cao trong các ngày cao điểm sắp tới.

Ngày 2/9 (Thứ 3): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chủ trì.

Ngày 3/9 (Thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/9 (Thứ 5): Lúc 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Ngày 5/9 (Thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật "80 năm - Con đường vinh quang".

Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Bên cạnh đó, trong quá trình diễn ra Triển lãm, từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, có 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại rạp chiếu phim Nhà A.

Triển lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Nhà Quốc hội mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh dịp Quốc khánh

Văn phòng Quốc hội thông tin, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, để tạo điều kiện thuận lợi và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, trú mưa.



Cụ thể, tại Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) sẽ mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1. Văn phòng Quốc hội lưu ý, không đậu đỗ phương tiện tại khu vực này.

Thời gian mở cửa từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương): Mở cửa cho nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà (không đậu đỗ phương tiện trong khuôn viên).

Thời gian mở cửa từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Trong đó, ngày 31/8 và ngày 1/9 bắt đầu từ 08h đến 21h30, ngày 2/9 từ 1h00 đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, Văn phòng Quốc hội đề nghị nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ.

Mưa bão sẽ diễn biến hết sức phức tạp trong tháng 9

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhiều trong tháng 9.

Sau tháng 8 đầy biến động với nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới, thời tiết tháng 9/2025 được dự báo sẽ còn phức tạp. Các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nguy cơ mưa lớn kéo dài, trong khi miền Trung vẫn xen kẽ những đợt nắng nóng.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 9/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2–3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1–2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đây là thời kỳ chính vụ bão, vì vậy cần đặc biệt chú ý đến các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng.

Các vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, được dự báo thường xuyên có gió mạnh, sóng cao. Biển động ảnh hưởng lớn đến tàu thuyền hoạt động xa bờ, đặc biệt là ngư dân khai thác hải sản.

Người dân ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó với gió bão, sóng lớn, triều cường.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 9/2025 trên phạm vi cả nước nhìn chung xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện một số ngày nắng nóng, nhiệt độ cao hơn trung bình khoảng 0,5–1,0°C.

Trong khi đó, Bắc Bộ và Tây Nguyên – Nam Bộ nhờ mưa nhiều nên nền nhiệt duy trì ở mức vừa phải, ít có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt. Sự phân hóa này khiến miền Trung tiếp tục là "điểm nóng" về nhiệt độ, trong khi hai đầu Bắc – Nam lại đối diện với mưa nhiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, tháng 9 là giai đoạn bản lề của mùa mưa bão. Người dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần chú trọng một số vấn đề sau: Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới: chuẩn bị phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Phòng chống ngập úng và lũ quét tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, nơi mưa lớn có thể xảy ra liên tiếp. Đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá đi kèm mưa lớn ở hầu hết các khu vực. Sử dụng nước hợp lý tại Nam Trung Bộ để ứng phó nguy cơ khô hạn. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp: thu hoạch sớm ở những vùng có khả năng mưa lớn kéo dài, chủ động thoát nước cho ruộng vườn.

Tháng 9/2025 được dự báo là giai đoạn thời tiết phức tạp với sự kết hợp của nhiều hình thái khí quyển: không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, bão và áp thấp nhiệt đới. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ là trọng điểm mưa lớn; Trung Bộ xen kẽ mưa và nắng nóng; Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa nhiều; trong khi Nam Trung Bộ có thể thiếu mưa cục bộ.

Sự khác biệt về thời tiết giữa các vùng miền cho thấy tính chất khắc nghiệt, khó lường của khí hậu giai đoạn giao mùa. Chủ động ứng phó, tăng cường cảnh giác và cập nhật thông tin dự báo là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại.

Du khách Hàn Quốc nhận lại trên 31 triệu đồng và hơn 100 USD đánh rơi

Trao trả số tiền bị đánh rơi cho du khách tại trụ sở Công an phường An Hải. Ảnh: CACC.

Thông tin trên SK&ĐS, vừa qua, Công an phường An Hải đã tổ chức buổi trao trả tài sản cho ông Soon Chul Kwon, du khách người Hàn Quốc. Trước đó, tài sản của ông được hai người đàn ông Lê Văn Tuyên (sinh năm 1983) và Mai Văn Tính (sinh năm 1981), cùng quê Thanh Hóa nhặt được và mang đến trình báo.

Khi đi dạo trên bãi biển Phạm Văn Đồng (giao lộ Hồ Nghinh – Dương Đình Nghệ, phường An Hải), hai anh Tuyên và Tính đã nhặt được một chiếc túi, bên trong có 31.607.000 đồng và 104 USD. Ngay lập tức, cả hai đã mang chiếc túi đến Công an phường An Hải giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường An Hải đã nhanh chóng xác minh và tìm được chủ nhân của chiếc túi. Tại buổi trao trả, ông Soon Chul Kwon bày tỏ sự xúc động và lòng cảm kích sâu sắc trước hành động trung thực của hai công dân Việt Nam, cũng như sự tận tâm của lực lượng công an địa phương. Ông chia sẻ, đây là một kỷ niệm không thể quên về sự tử tế và mến khách của người dân Việt Nam.

Thiếu tá Võ Minh Quang, Phó Trưởng Công an phường An Hải, đã biểu dương và ghi nhận hành động đẹp của anh Tuyên và anh Tính. Hành động này không chỉ giúp người mất tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời khẳng định hình ảnh một TP Đà Nẵng an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Xuất hiện chiêu lừa "xác nhận định danh" chiếm đoạt tiền phụ huynh

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát đi thông báo cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan tuyển sinh đầu cấp giả mạo ban giám hiệu nhà trường.



Theo Công an TP Hồ Chí Minh, một năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu, nhu cầu nộp hồ sơ, tuyển sinh đầu cấp tăng cao. Để tránh bị các đối tượng giả mạo nhà trường để lừa đảo tuyển sinh đầu cấp người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, người dân không thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ ràng, nhằm tránh bị lừa đảo.

Kịch bản thường gặp: Các đối tượng giả mạo ban giám hiệu trường học gọi điện cho cha mẹ học sinh với lý do yêu cầu xác nhận mã định danh mức độ 2 cho học sinh nhằm phục vụ công tác tuyển sinh.

Sau đó, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân thông qua các đường link lạ, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác trước các cuộc gọi điện thoại lừa đảo bổ sung hồ sơ đầu cấp, cập nhật định danh điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.