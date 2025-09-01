Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.
Dự báo thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, thời tiết trên cả nước nhiều nơi có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong ngày có khoảng nắng gián đoạn.
Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 23-33 độ.
Thời tiết khu vực Trung Bộ: Ban ngày có nắng. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Mức nhiệt dao động từ 24-34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ban ngày trời nắng. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-30 độ; khu vực Nam Bộ 24-33 độ.
Thời tiết Hà Nội: Sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Sau trời nắng. Mức nhiệt dao động từ 27-33 độ.
Từ 1/12, nhóm đối tượng nào được tăng gần gấp đôi trợ cấp?
Theo TTO, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng.
Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất quy định mức trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội thay vì quy định bằng mức tiền cụ thể như trước đây.
Đồng thời gắn việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong theo sự điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội.
Mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ được điều chỉnh từ 540.000 đồng/tháng lên mức 1 triệu đồng/người/tháng (bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội) từ nguồn ngân sách địa phương.
Theo đó, mỗi thanh niên xung phong sẽ được tăng thêm 460.000 đồng/người/tháng.
Thời điểm hưởng trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong từ ngày 1/12/2025.
Hai người thoát nạn khi bị núi vùi lấp ở Phú Thọ
TPO dẫn tin từ UBND xã Cao Sơn (Phú Thọ), do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ chiều 30 đến sáng 31/8 trên địa bàn có mưa to kéo dài, gây sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường và khu dân cư.
Khoảng 23 giờ ngày 30/8, trên tuyến tỉnh lộ 433, đoạn Km24+800 xảy ra sạt lở đất đá, khiến 2 người đi xe máy bị đất đá vùi trúng. Các nạn nhân được xác định là Đ.T.T (SN 2007) và B.K.A (SN 2009, cùng trú tại xã Cao Sơn). Sau khi được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, 1 nạn nhân đã xuất viện, người còn lại đang được theo dõi sức khỏe. Đến sáng 31/8, lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.
Theo lãnh đạo xã Cao Sơn, trước khi xảy ra sự việc, UBND xã đã cắm biển cảnh báo sạt lở đất, cấm lưu thông tại khu vực từ ngày 29/8. Tuy nhiên, một số người dân vẫn đi lại, dẫn đến sự việc đáng tiếc.
Triệu tập kẻ lừa bán giấy mời, thẻ dự sự kiện A80
Theo VTC News, Công an TP Hà Nội vừa phát hiện và xử lý một số trường hợp lợi dụng sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 để rao bán giấy mời, thẻ tham dự lễ diễu binh, diễu hành, qua đó chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những ngày cuối tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản "Nguyễn Thành Nam" quảng cáo có giấy mời, thẻ dự sự kiện A80.
Sau khi một số người tin tưởng, chuyển tiền đặt mua, chủ tài khoản này lập tức chặn liên lạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định kẻ đứng sau là N.T.N, SN 2008, trú tại tỉnh Ninh Bình.
Tại cơ quan điều tra, N khai nhận không hề có giấy mời thật mà chỉ tải hình ảnh từ Internet rồi chỉnh sửa, tạo niềm tin giả để trục lợi. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ N.T.N đã lừa ít nhất 8 người, chiếm đoạt tiền khi họ có nhu cầu tham dự lễ kỷ niệm hoặc các chương trình ca nhạc liên quan.
Vụ việc hiện được bàn giao cho Công an phường Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Hy hữu: Nạn nhân bị rắn chàm quạp cắn, xách cả rắn vào bệnh viện cấp cứu
NLĐO đưa tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), bệnh viện vừa làm thủ tục chuyển viện vào điều trị tại TPHCM cho một bệnh nhân bị rắn độc cắn.
Trước đó, chiều ngày 31/8, ông K.V.G (SN 1983, trú tại xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu do bị rắn độc cắn vào bàn tay gây sưng to.
Ông G còn mang theo con rắn để bác sĩ xác định chủng loại rắn để có phương pháp điều trị.
Qua nhận dạng ban đầu, con rắn cắn ông G có đặc điểm giống rắn chàm quạp - một loài rắn cực độc.
Tuy nhiên, bệnh viện không có huyết thanh đặc trị nên bệnh nhân cần được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị gấp.
