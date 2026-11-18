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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay chuyển mưa dông. Từ tối nay miền Bắc trở rét.

Sáng nay (ngày 18/11), không khí lạnh tràn về chạm tới khu vực vùng núi. Trưa và chiều tới đồng bằng, sau đó mưa xuất hiện.

Mưa tiếp diễn cả ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 20- 40mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Mưa sớm nên nền nhiệt giảm từ 4-6 độ so với hôm qua, trời mát. Thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa. Sau đó nhiệt độ càng về chiều càng giảm kèm theo gió Đông Bắc thổi mạnh.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời có thể chuyển mưa dông vào sáng 18/11, tuy nhiên phải đến chiều mới có gió rét, nhiệt độ giảm xuống còn 27 độ. Sang đến ngày 19/11, mưa dứt nhưng trời vẫn nhiều mây và rét, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-22 độ.

Dự báo đến thứ Sáu (20/11), một đợt không khí lạnh lại tăng cường xuống khiến Bắc Bộ lại có mưa rét, nhiệt độ giảm xuống còn từ khoảng 16-20 độ.

Không khí lạnh cũng gây mưa lớn cho khu vực Quảng Trị trở vào phía Đông tỉnh Quảng Ngãi từ chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết ít mưa, nắng mạnh. Một số phường ở TPHCM hay Đồng Nai có nắng nóng 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc chuyển mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/11 đến ngày 19/11:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày 19/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 18/11 Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 19/11 Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều 19/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 19/11 phía Bắc trời chuyển lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/11 đến ngày 27/11:

- Bắc Bộ: Đêm 19-20/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 21/11 có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng Hà Tĩnh từ đêm 19-20/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ khoảng đêm 19-21/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau mưa giảm. Phía Bắc trời lạnh.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 18 – 19/11, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường thời tiết có mưa dông, trời chuyển rét. Vùng núi có nơi rét đậm.