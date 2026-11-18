Cụm công nghiệp Phượng Dực 2 (tên thương mại là Cụm công nghiệp HANIP 1) được UBND TP. Hà Nội quyết định thành lập tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực. Tham gia hợp tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Hà Nội (HANIP) và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên.

Một trong những lợi thế nổi bật của HANIP 1 là vị trí cửa ngõ phía Nam Hà Nội, với khả năng kết nối trực tiếp và linh hoạt với mạng lưới giao thông khu vực. Dự án có hai mặt tiếp giáp đường giao thông, gồm ĐT429 và đường Phượng Dực - Văn Hoàng; từ đây có thể tiếp cận nhanh chóng với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21B, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trục đường Cienco 5 và trục Giải Phóng - Giáp Bát chỉ trong khoảng 5 phút lái xe.

Ở quy mô liên kết vùng, HANIP 1 cách khu vực Thanh Trì khoảng 20km, Hoàng Mai khoảng 25km, Duy Tiên - Đồng Văn khoảng 20 - 30km và Phủ Lý khoảng 30km. Đáng chú ý, vị trí này giúp doanh nghiệp mở rộng kết nối với hệ sinh thái công nghiệp Đồng Văn, tiếp cận các đối tác sản xuất, nhà cung ứng và mạng lưới công nghiệp phụ trợ. Cụm công nghiệp HANIP 1 còn có tiềm năng hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức đang được định hướng phát triển tại khu vực Phú Xuyên, bao gồm đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

HANIP 1 nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Hà Nội, có khả năng kết nối trực tiếp và linh hoạt với mạng lưới giao thông khu vực.

Về đường sắt, khu vực dự án có khả năng kết nối với tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu thông qua ga Phú Xuyên, bổ sung phương thức vận tải bên cạnh mạng lưới đường bộ. Đối với giao thông đường thủy, khu vực Phú Xuyên có lợi thế từ hệ thống sông ngòi và định hướng phát triển hạ tầng cảng, trong đó có cảng Vạn Điểm. Trong khi đó, về đường hàng không, phương án phát triển Cảng hàng không quốc tế Nam Hà Nội được quy hoạch với quy mô khoảng 1.500ha, công suất thiết kế dự kiến 30 - 50 triệu lượt hành khách/năm, phát triển gắn với hệ sinh thái logistics và đô thị sân bay.

Đặc biệt, theo định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực phía Nam được xác định là một cực phát triển mới, với chức năng trọng tâm là đô thị công nghiệp và logistics đa phương thức, gắn với quy hoạch sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô. Định hướng này mở ra triển vọng phát triển dài hạn cho các không gian sản xuất tập trung tại khu vực, trong đó có Phượng Dực.

Nếu các cụm công nghiệp quy mô nhỏ thường gặp hạn chế về khả năng tổ chức hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, thì HANIP 1 với quy mô hơn 71ha hướng đến mô hình phân chia mặt bằng theo các module diện tích 2.000m², xây dựng nhà xưởng tối đa 4 tầng, giúp mở ra khả năng gia tăng diện tích sàn sử dụng lên nhiều lần trên cùng một diện tích đất, qua đó tối ưu quỹ đất và nâng cao hiệu quả đầu tư. HANIP 1 cũng cung cấp hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện hơn, từ hạ tầng kỹ thuật đến các dịch vụ và tiện ích dùng chung như các khu công nghiệp.

Thị trường bất động sản công nghiệp Hà Nội đang chịu sức ép ngày càng lớn từ sự mất cân đối cung cầu. Một mặt, nhu cầu mở rộng nhà xưởng, đầu tư sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Mặt khác, quá trình tái cấu trúc không gian đô thị của Thủ đô theo quy hoạch mới tầm nhìn 100 năm đang đặt ra yêu cầu dịch chuyển các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô.

Khoảng trống này đặt ra yêu cầu bổ sung những không gian sản xuất mới, có quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ và quy mô phù hợp với nhiều nhóm doanh nghiệp. Nguồn cung mới không chỉ trở nên cấp thiết để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, mà còn trở thành điều kiện quan trọng cho quá trình sắp xếp, dịch chuyển và nâng cấp hoạt động sản xuất công nghiệp của Thủ đô.

Trong bối cảnh đó, những cụm công nghiệp có khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đang đứng trước cơ hội đón dòng dịch chuyển sản xuất, đồng thời bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường bất động sản công nghiệp Hà Nội.

PV