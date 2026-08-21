Tin sáng 21/8: Miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn; Bắc Ninh bác thông tin sáp nhập 99 xã, phường thành 34 đơn vị

Miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới. Trục của dải hội tụ nhiệt đới này đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực của Bắc Trung Bộ.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Theo số liệu hiện tại thì có 2 nhóm kịch bản rủi ro thiên tai chính", cơ quan khí tượng cho hay.

Theo đó, kịch bản 1 cũng là kịch bản có khả năng cao (60-70%), áp thấp nhiệt đới sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, di chuyển chậm, khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ.

Kịch bản này khiến mưa lớn tại Bắc Bộ gia tăng trở lại từ 21/8 và tập trung ở khu vực phía Đông của Bắc Bộ. Trong đó, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh mưa to đến rất to.

Kịch bản 2 được nhận định là kịch bản cực đoan về mưa, có xác suất xảy ra khoảng 30-40%. Sau khi vào vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, áp thấp nhiệt đới/bão tiếp tục đi chậm về phía Tây và đổ bộ vào khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu. Kịch bản này sẽ gây mưa to đến rất to tại phía đông Bắc Bộ, cao điểm từ 22-25/8.

Theo cơ quan khí tượng, các kịch bản này sẽ còn thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới. Vì thế, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình thiên tai, gió mạnh, mưa dông trên Biển Đông trong các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng thuỷ văn.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sự cố chuyến bay VN34 tại Munich

Ảnh chụp màn hình. Ảnh: TTXVN

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8452/VPCP-CN gửi các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng, theo Sức khoẻ và Đời sống.

Công văn nêu, ngày 17/8/2026, Bộ Xây dựng có Văn bản số 80/BXD-VT&ATGT báo cáo sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình điều tra và đánh giá các vấn đề liên quan đến sự cố; thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, quy định quốc tế có liên quan về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay; thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác, trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, phải có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay; thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác.

Trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, phải có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Từ năm học 2026 - 2027, học sinh phổ thông cả nước được học về AI

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2026 về Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông và công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8/2026 gửi các Sở GDĐT, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông từ năm học 2026-2027.

Theo đó, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.

Bộ yêu cầu việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục AI tại các cơ sở giáo dục phổ thông phải bám sát quan điểm, mục tiêu và yêu cầu cần đạt được quy định tại Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.

Việc triển khai phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, vừa sức, không làm thay đổi mục tiêu hoặc gây quá tải khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục AI phải phù hợp với tâm lí lứa tuổi, yêu cầu cần đạt, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Bắc Ninh bác thông tin sáp nhập 99 xã, phường thành 34 đơn vị

Phương án sáp nhập xã, phường không đúng sự thật ở Bắc Ninh - Ảnh: MXH

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Bắc Ninh sẽ tiếp tục sáp nhập 99 xã, phường hiện nay xuống còn 34 đơn vị, kèm danh sách tên gọi mới. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là thông tin thất thiệt, không chính xác, theo VTC News.

Ngày 20/8, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, khẳng định thông tin trên mạng xã hội về việc tỉnh tiếp tục sáp nhập các xã, phường là không đúng sự thật.

Theo ông Hùng, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, được UBND tỉnh giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp, chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành đến nay, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh không xây dựng bất kỳ đề án nào về việc tiếp tục sáp nhập các xã, phường trên địa bàn.

Do đó, danh sách 34 xã, phường được cho là các đơn vị hành chính mới của Bắc Ninh đang lan truyền trên mạng xã hội không phải phương án do cơ quan chức năng xây dựng hoặc ban hành.

Hiện Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 66 xã và 33 phường.

Công an xác minh vụ cô gái khuyết tật 17 tuổi nghi bị sàm sỡ

Công an vào cuộc xác minh vụ cô gái khuyết tật nghi bị một người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp

Ngày 20/8, UBND xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk thông tin, công an xã Krông Năng đang thụ lý, xác minh, điều tra vụ việc được cho là xảy ra cách đây khoảng 2 ngày, theo Lao Động.

Theo đoạn clip dài khoảng 1 phút 20 giây lan truyền trên mạng xã hội, cô gái 17 tuổi bị câm điếc bẩm sinh nằm trên đùi một người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông này nhiều lần dùng tay chạm vào các vị trí trên cơ thể cô.

Đáng chú ý, mặc dù cô gái liên tục hất tay người đàn ông, ú ớ và có biểu hiện phản ứng, không đồng ý, người này vẫn tiếp tục có những hành động chạm vào cơ thể cô gái. Sau đó, một người đàn ông khác đi vào nhà, được cho là cha nuôi của bé gái, thì người đàn ông lớn tuổi mới dừng hành động.

Vụ việc đang được Công an xã Krông Năng tiếp tục xác minh, điều tra.

Đêm nay là cao điểm mưa rất lớn nhiều khu vực ở miền Bắc Trong đêm nay và sáng mai, mưa lớn tập trung tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ với lượng mưa trên 150mm.



