Tin sáng 22/4: Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID người dân cần biết; Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa lớn từ chiều tối nay

Tin sáng 21/4: Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại ở tỉnh thành nào? CSGT sử dụng flycam, camera AI bắt lỗi tài xế dừng đỗ xe sai quy định GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng diện rộng khả năng sắp tái diễn; Để xử lý các tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định, lực lượng CSGT đã sử dụng flycam, camera AI để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm...

Trong những ngày cuối tháng 4, thời tiết trên cả nước bước vào giai đoạn chuyển biến mạnh khi nắng nóng và không khí lạnh sẽ tác động, tạo nên những diễn biến phức tạp, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung.

Theo đó, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trước khi khối không khí này ảnh hưởng trực tiếp, Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, chỉ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến từ 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dù không phải là đợt không khí lạnh mạnh nhưng đủ để khiến nền nhiệt giảm đáng kể, mang lại cảm giác dễ chịu sau những ngày oi bức. Từ 23/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Tại Hà Nội, từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông. Thời tiết khu vực này cũng chuyển mát từ 23/4 với nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24°C.

Tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 23 đến 24/4, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Ảnh minh họa

Đời sống và Pháp luật đăng tải, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin về việc chuẩn hóa thuê bao di động, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cơ quan chức năng gọi điện, yêu cầu người dân cập nhật sim chính chủ qua ứng dụng VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến là mạo danh Công an hoặc nhân viên của nhà mạng để nhắn tin, gọi trực tiếp đến số điện thoại của người dùng để đề nghị hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Sau đó, chúng gửi đường link giả mạo website nhà mạng hoặc ứng dụng liên quan, yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, đồng thời chụp ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân.

Do giao diện được thiết kế giống với website chính thức, nhiều người đã tin tưởng và cung cấp dữ liệu. Từ thông tin thu thập được, kẻ xấu có thể mạo danh nạn nhân để vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến, đăng ký tài khoản, hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Ngoài ra, một số trường hợp còn bị yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo. Các ứng dụng này chứa mã độc, có khả năng thu thập dữ liệu trên điện thoại như tin nhắn, hình ảnh, ghi âm cuộc gọi, nội dung nhập phím, thậm chí tìm cách xâm nhập vào ứng dụng ngân hàng để lấy cắp tiền.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Không truy cập vào link lạ, chỉ sử dụng ứng dụng chính thức của nhà mạng và thực hiện các bước chuẩn hóa thông tin, xác thực sinh trắc học ảnh chân dung thông qua các ứng dụng này.

Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, người dùng nên đến trực tiếp cửa hàng giao dịch để được hỗ trợ.

Hơn 200 nhân viên y tế đăng ký hiến mô tạng, trao cơ hội sống cho nhiều người

Theo SKĐS, tại BVĐK Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế đã đăng ký hiến mô tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn và mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép tạng.

Sự kiện đăng ký hiến mô tạng diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của lãnh đạo ngành y tế, đại diện các cơ sở y tế và nhiều cán bộ, nhân viên BVĐK Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, chương trình còn hướng tới xây dựng văn hóa hiến tạng trong cán bộ nhân viên y tế.

BSCKII Hà Trung Kiên, Giám đốc BVĐK Thái Bình cho biết, việc phát động đăng ký hiến mô, tạng là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của đơn vị, đặc biệt trong định hướng triển khai các kỹ thuật ghép tạng.

Bệnh viện đang tập trung đầu tư nguồn nhân lực, trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời xây dựng nền tảng văn hóa hiến tặng để từng bước tiếp cận lĩnh vực y học chuyên sâu này.

Theo kế hoạch, BVĐK Thái Bình đặt mục tiêu triển khai ca ghép thận đầu tiên vào năm 2027, qua đó từng bước làm chủ kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị và giảm gánh nặng cho người bệnh tại địa phương.

Tham dự chương trình, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cho rằng, cán bộ nhân viên y tế chủ động đăng ký hiến tạng là cách tiếp cận bài bản, góp phần xây dựng niềm tin trong cộng đồng, yếu tố then chốt để phát triển hoạt động hiến, ghép tạng bền vững.

"Chúng ta không chỉ là người chữa bệnh mà còn là người truyền cảm hứng. Khi mỗi cán bộ y tế sẵn sàng đăng ký hiến tạng, đó là thông điệp mạnh mẽ gửi tới xã hội", ông chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế đã trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng. Mỗi lá đơn không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn được ví như "hạt giống của hy vọng", mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi cơ hội được ghép tạng.

Kết thúc buổi lễ, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ BVĐK Thái Bình trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động hiến, ghép tạng. Qua đó, hướng tới mục tiêu cứu sống ngày càng nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn "trao đi là còn mãi" trong toàn xã hội.

Phát hiện hang động mới sâu 45m, có thác nước hiếm gặp ở Quảng Trị

Hang động vừa được phát hiện ở Quảng Trị. (Ảnh: PK)

Thông tin trên VTC News, nguồn tin từ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị này vừa phối hợp các chuyên gia hang động Anh quốc kết hợp khảo sát, phát hiện 1 hang động mới theo dạng hố sụt.

Hang động này được phát hiện tại xã Hóa Sơn cũ (nay là xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị). Hang nằm ở khu vực Karst của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và cửa hang nằm sát khu vực ranh giới của Vườn.

Theo khảo sát ban đầu của các chuyên gia, hang động dạng hố sụt này có độ sâu khoảng 45m, chiều dài hang khoảng 583m và chiều cao của hang trên địa hình là khoảng 750m.

Trong hang có xuất hiện dòng thác chảy bên trong lòng hang, tạo nên cảnh quan độc đáo, hiếm gặp. Theo đại diện Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc khảo sát của các chuyên gia hiện vẫn chưa hoàn tất và còn một số khu vực trong hang chưa được tiếp cận, đánh giá đầy đủ.

Dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện.

Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng là "vương quốc hang động" với hơn 425 hang đã được phát hiện, trong đó khoảng 50 hang đang được khai thác du lịch. Trong đó, hang Sơn Đoòng ở vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là hang động lớn nhất thế giới.

Nhận lại tài sản thất lạc, du khách nước ngoài viết thư cảm ơn Công an Đà Nẵng

Nữ du khách nhận lại tài sản thất lạc. (Ảnh: C.A)

VTC News đăng tin, Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết vừa trao trả tài sản bị thất lạc cho chị Ksenia Goryacheva (SN 1995, du khách đang lưu trú trên địa bàn).

Trước đó, chị Goryacheva không may làm mất ví cá nhân, bên trong có giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng tổ chức xác minh, rà soát và phối hợp với lực lượng cơ sở, người dân để tìm kiếm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an phường đã trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất. Nhận lại tài sản, chị Goryacheva bày tỏ sự xúc động và viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng công an vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Cách đây 10 ngày, Công an phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, giúp du khách Nga tìm lại tài sản bỏ quên trên taxi.

Theo đó, lúc 15h ngày 12/4, du khách Daniil Volkov (SN 1991, quốc tịch Nga) đến trụ sở Công an phường Cẩm Lệ trình báo về việc để quên túi xách trên xe taxi trong quá trình di chuyển vào chiều 11/4.

Bên trong túi có 1 máy tính xách tay phục vụ công việc và các giấy tờ quan trọng khác.

Với sự phối hợp tích cực của quần chúng Nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng xác định được tài xế liên quan là anh N.H.A. (trú phường Thanh Khê). Qua làm việc, tài xế cho biết đã phát hiện túi xách do hành khách bỏ quên nhưng chưa xác định được chủ sở hữu để liên hệ. Sau đó, tài xế đã chủ động mang tài sản đến giao nộp tại trụ sở công an phường.

Công an phường Cẩm Lệ đã tổ chức trao trả toàn bộ tài sản cho anh Daniil Volkov.

Mất 30 triệu đồng khi mua vé máy bay giá rẻ qua mạng

VTV đăng tin, vào các dịp nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, đặc biệt với thủ đoạn giả mạo bán tour du lịch, vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo khi mua vé máy bay online.

Theo đó, anh D. (trú tại Hà Nội) có nhu cầu đặt vé đi du lịch nên đã liên hệ một fanpage quảng cáo bán vé giá rẻ. Người này tự giới thiệu là cộng tác viên của hãng hàng không, cam kết đặt vé với giá ưu đãi và yêu cầu chuyển tiền trước.

Tin tưởng, anh D. đã chuyển 30 triệu đồng để đặt vé. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an TP Hà Nội cho biết, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy do tâm lý ham giá rẻ, thiếu kiểm chứng thông tin.

Để phòng tránh, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hãng dịch vụ uy tín, giao dịch qua website, ứng dụng hoặc đại lý chính thức. Người dân cần thận trọng trước các lời mời chào giá rẻ bất thường, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào; không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.