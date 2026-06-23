Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng

Tin sáng 22/6: Thông báo quan trọng về tiền lương, lương hưu từ 1/7; 4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế GĐXH - Từ 1/7/2026, tiền lương cơ sở, lương hưu sẽ tăng theo quy định mới; Theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID mà người dân cần biết

Từ ngày 1/7/2026, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNeID. (Ảnh minh hoạ)

Theo Cổng Thông tin điện tử phường Thái Hòa - Nghệ An, từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng, giúp người dân dễ dàng tra cứu tình trạng pháp lý cá nhân mà không cần thực hiện nhiều thủ tục như trước.

Việc tích hợp dữ liệu lý lịch tư pháp lên VNeID được xem là bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. Thay vì phải nộp hồ sơ và chờ cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy, công dân có thể chủ động kiểm tra thông tin ngay trên điện thoại sau khi dữ liệu được đồng bộ từ cơ quan chức năng.

Thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc thực hiện các thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận tình trạng pháp lý cá nhân.

Theo quy định, các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản VNeID của công dân. Nội dung hiển thị bao gồm các thông tin định danh cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân nhằm bảo đảm việc xác thực đúng chủ thể.

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Zalo vừa phát đi thông báo mới liên quan đến các tài khoản đăng ký bằng số điện thoại không còn được sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin từ Zalo, nền tảng này đang phối hợp với Viettel triển khai cơ chế rà soát các tài khoản được đăng ký bằng số điện thoại đã bị thu hồi. Danh sách các thuê bao không còn được sử dụng sẽ được nhà mạng cập nhật định kỳ để đối chiếu với dữ liệu tài khoản trên hệ thống.

Trong trường hợp phát hiện tài khoản Zalo đang liên kết với số điện thoại đã bị thu hồi, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật số điện thoại mới. Việc này nhằm đảm bảo tài khoản tiếp tục hoạt động ổn định, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý thuê bao và định danh người dùng trên môi trường số.

Động thái của Zalo diễn ra trong bối cảnh nhiều người dùng phản ánh gặp phiền toái khi mua phải các số điện thoại đã từng được người khác sử dụng trước đó. Những số thuê bao này, thường được gọi là "SIM quay đầu", có thể vẫn đang liên kết với tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, gọi điện.

Hệ quả là người sở hữu số điện thoại mới có thể gặp khó khăn khi đăng ký dịch vụ hoặc liên tục nhận các cuộc gọi, tin nhắn từ những mối quan hệ của chủ thuê bao cũ. Ngược lại, chủ sở hữu trước đây cũng đối mặt nguy cơ thông tin cá nhân hoặc tài khoản bị ảnh hưởng nếu chưa kịp cập nhật dữ liệu liên kết.

Đại diện Zalo cho biết việc xác thực và rà soát định kỳ sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ người dùng mới truy cập trái phép vào tài khoản của chủ thuê bao cũ, qua đó bảo vệ dữ liệu cá nhân và nội dung riêng tư. Bên cạnh đó, giải pháp này cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng SIM rác, tài khoản ảo và các hành vi lợi dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Zalo chưa công bố thời điểm áp dụng rộng rãi cơ chế này cũng như kế hoạch phối hợp với các nhà mạng khác ngoài Viettel. Tuy nhiên, người dùng được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản Zalo và cập nhật thông tin khi nhận được thông báo từ hệ thống để tránh gián đoạn quá trình sử dụng.

Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng

Nguồn ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Telegram xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm và trang thông tin đăng tải các nội dung quảng cáo về những "gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt", "suất gửi nội bộ", "chương trình khách hàng VIP giới hạn", "đầu tư lợi nhuận cao" với mức lãi suất hấp dẫn, vượt xa mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng. Đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo đang sử dụng để dụ dỗ người dân tham gia, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường tạo lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức uy tín. Chúng sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo, màu sắc nhận diện thương hiệu tương tự các ngân hàng lớn nhằm tạo cảm giác tin cậy cho người dân. Một số trường hợp còn giả danh nhân viên ngân hàng, chuyên viên tư vấn tài chính liên hệ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu các chương trình gửi tiết kiệm có lãi suất từ 15%, 18%, thậm chí 20%/năm, kèm theo cam kết sinh lời cao, rút tiền linh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không phải của tổ chức tín dụng; đồng thời hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp các thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác thực giao dịch, thông tin thẻ ngân hàng. Khi có được các thông tin này, các đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn in ấn hoặc phát tán các tờ rơi, ấn phẩm quảng cáo giả mạo có chứa mã QR. Khi người dân quét mã, điện thoại sẽ được dẫn đến các website giả mạo hoặc hiển thị số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Chúng tiếp tục đóng giả nhân viên ngân hàng để hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện các thao tác theo yêu cầu nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường. Trên thực tế, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại được niêm yết công khai, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng. Những lời quảng cáo về các "gói tiết kiệm bí mật", "suất gửi nội bộ", "ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho số ít khách hàng" với mức sinh lời vượt xa mặt bằng chung đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng ngân hàng chính thức, website chính thức hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng. Trước khi đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ tên miền website, địa chỉ truy cập và nguồn gốc ứng dụng. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào dưới mọi hình thức; không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản mạng xã hội hoặc các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh chính xác thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, chuyển tiền cho đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khoá tài khoản, phong toả giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Dự báo ngày 26/6, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ

Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ lại xuất hiện trên diện rộng từ hôm nay. Hình minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 26/6, khả năng nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày hôm qua (22/6), rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc trong những ngày qua, đến đêm qua và sáng nay dịch chuyển xuống phía Nam, vì thế ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ trong ngày hôm nay trời nhiều mây hơn, cường độ nắng vì thế cũng suy giảm đi đáng kể, vùng nóng thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở vùng phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng 35-36 độ C.

Ngày 23/6 rãnh áp thấp này dịch ngược trở lại lên phía Bắc, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ lại xuất hiện trên diện rộng. Theo đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Đỉnh điểm của nắng nóng khu vực này rơi vào ngày 24/6 với mức nhiệt phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 25/6 rãnh áp thấp này lại lại dịch trở lại xuống Bắc Bộ gây mưa và làm giảm nóng ở Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn tùy thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Từ 2027, người không có vợ, chồng, con được nhận tới 2,8 triệu đồng/tháng

Báo Văn hóa đăng tải, từ 01/01/2027, người không vợ, chồng, con, cư trú trên địa bàn TP. Hải Phòng sẽ nhận được trợ cấp 2.200.000 đồng - 2.800.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 04, nếu thuộc trường hợp dưới đây.

Cụ thể, HĐND TP. Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 04 về chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ mới thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, đáng chú ý là chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng dành cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở xem xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 01.4.2026 của UBND TP. Hải Phòng, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cùng các ý kiến thảo luận tại kì họp.

Theo quy định, đối tượng được hưởng chính sách là người từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hoặc hộ thoát cận nghèo được cơ quan có thẩm quyền công nhận trong giai đoạn 2025 - 2030 và không có nguồn thu nhập thường xuyên.

Các khoản thu nhập được tính bao gồm tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước.

Để được hưởng hỗ trợ, người cao tuổi phải thuộc một trong các trường hợp sau:

Không có vợ, chồng và không có con; kể cả trường hợp đã ly hôn hoặc vợ, chồng, con đã qua đời hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

Có vợ hoặc chồng nhưng không có con; bao gồm cả trường hợp từng có con nhưng con đã chết hoặc mất tích.

Có vợ, chồng hoặc con nhưng những người thân này không có khả năng chăm sóc, hỗ trợ do đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; đang được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; đang chấp hành án phạt tù; hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngoài ra, trường hợp con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi đến không quá 22 tuổi đang học văn hóa, học nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc đại học hệ chính quy lần đầu cũng được xem xét thuộc diện hỗ trợ.

Cũng theo Nghị quyết, từ năm 2027 đến hết năm 2030, mức hỗ trợ thu nhập hằng tháng được áp dụng như sau:

Người sinh sống tại khu vực thành thị (các phường) được hỗ trợ 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Người sinh sống tại khu vực nông thôn (các xã và đặc khu) được hỗ trợ 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách nói trên được kì vọng góp phần cải thiện đời sống cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc thiếu nguồn thu nhập ổn định, đồng thời tăng cường bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hải Phòng trong giai đoạn tới.

Lý do tuyến xe buýt trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu không được miễn vé từ ngày 1/7

HĐND TPHCM vừa chính thức thông qua chính sách miễn vé cho 134 tuyến xe buýt trên địa bàn (bao gồm 109 tuyến trợ giá và 25 tuyến không trợ giá). Chính sách này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7 đến hết năm nay.

Đáng chú ý, so với đề xuất ban đầu của UBND TPHCM, danh sách này đã giảm một tuyến là tuyến xe buýt số 172 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Vũng Tàu).

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM lý giải, theo quy định, chính sách miễn vé chỉ áp dụng cho các tuyến buýt nội tỉnh, có điểm đầu - cuối trong cùng một địa phương và không đi qua tỉnh khác.

Đối chiếu quy định trên, tuyến 172 không thuộc diện được miễn vé. Dù có điểm đầu và điểm cuối tại TPHCM, tuyến dài 97km này đi qua địa phận TP Đồng Nai (Quốc lộ 51, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), có tính chất hoạt động như xe buýt liên tỉnh.

Hiện tại, tuyến buýt số 172 di chuyển mất khoảng 150-180 phút/chuyến, giá vé từ 30.000-110.000 đồng tùy cự ly và vừa được chuyển sang vận hành bằng xe buýt điện 40 chỗ từ đầu tháng 6.

Không chỉ tuyến 172, khoảng 22 tuyến buýt liên tỉnh khác và các loại hình đặc thù như buýt du lịch thoáng nóc, buýt kết nối sân bay cũng không nằm trong diện được miễn vé đợt này.

Theo kế hoạch, chính sách miễn vé cho người dân trên 134 tuyến buýt sẽ được triển khai thành hai giai đoạn nối tiếp nhau.

Giai đoạn đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9, hành khách sẽ được miễn phí hoàn toàn mà không cần quét thẻ hay thực hiện bất kỳ thủ tục định danh nào. Việc thanh toán cho doanh nghiệp vận tải sẽ do thành phố chi trả dựa trên doanh thu từng chuyến.

Giai đoạn 2 từ tháng 10 đến hết năm, người dân vẫn được miễn vé nhưng phải xác thực qua các phương thức điện tử như thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản VNeID hoặc ứng dụng MultiGo. Việc này nhằm phục vụ đối soát dữ liệu và thanh toán theo số lượt khách thực tế.

UBND thành phố kỳ vọng chính sách này sẽ giảm chi phí đi lại cho người dân, qua đó khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.