Từ mai miền Bắc có mưa lớn trở lại, cảnh báo 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở

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Hôm nay có mưa không?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (22/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực Thủ đô Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 23-25/7, đợt mưa diện rộng khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi. Ảnh minh họa: TL

Ngày mai có mưa không?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay khu vực phía Đông của Philippines đang có một vùng áp thấp.

Dự báo khoảng 23/7, vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 24-25/7, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 70% và nguy cơ di chuyển vào khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7. Nếu bão hình thành, đây sẽ là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực biển Đông trong năm 2026.

Khoảng ngày 23-25/7, đợt mưa diện rộng khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn ở Bắc Bộ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Trọng tâm mưa lớn là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng, từ chiều tối và đêm nay 22/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Miền Bắc lại sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 6 tỉnh GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 23 - 25/7, miền Bắc lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Trọng tâm mưa lớn sẽ tập trung ở 6 tỉnh.