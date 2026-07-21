Tháo gỡ 'nút thắt' cho CLB Đông Á Thanh Hóa trước thềm mùa giải mới

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Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
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GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tìm giải pháp, vận động doanh nghiệp tiếp nhận nhằm duy trì và phát triển CLB bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, quyết không để đội bóng bị giải thể.

Liên quan đến việc giải quyết các khó khăn của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Đông Á Thanh Hóa trong bối cảnh đơn vị chủ quản vừa có văn bản đề nghị trả lại đội bóng do hạn chế về nguồn lực tài chính, hiện tỉnh Thanh Hóa đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho CLB.

Theo đó, những khó khăn của đội bóng đá Thanh Hóa xuất hiện từ tháng 8/2025, chủ yếu liên quan đến các vấn đề về tài chính, dẫn đến thiếu hụt lực lượng. Có thời điểm, toàn đội chỉ còn 14 cầu thủ đủ khả năng thi đấu, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp vẫn đoàn kết, nỗ lực để trụ hạng thành công.

Đến nay, đội bóng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cấp giấy phép tham dự Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank V.League mùa giải 2026 - 2027 và đã hội quân. Tuy nhiên, đội vẫn chưa thể bắt tay ngay vào tập luyện chuyên môn do những vướng mắc liên quan đến việc chuyển giao và tương lai của đội vẫn chưa được giải quyết.

Tháo gỡ 'nút thắt' cho CLB Đông Á Thanh Hóa trước thềm mùa giải mới - Ảnh 1.

Tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tìm giải pháp, vận động doanh nghiệp tiếp nhận nhằm duy trì và phát triển CLB bóng đá, quyết không để đội bóng bị giải thể. (Ảnh: BTC).

Khẳng định quyết tâm không để đội bóng giải thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan sẽ nỗ lực hết sức, tìm mọi giải pháp để duy trì hoạt động của CLB Bóng đá Thanh Hóa. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh cần đưa đội bóng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, xứng đáng với truyền thống, niềm tin và tình yêu của người hâm mộ xứ Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt, tập luyện cho ban huấn luyện và cầu thủ, rà soát các thủ tục, nghĩa vụ, quyền lợi liên quan để chuẩn bị phương án chuyển giao phù hợp. Mục tiêu là đưa đội bóng sớm trở lại guồng tập luyện trước mùa giải mới.

Về lâu dài, tỉnh đang tiếp tục kết nối, vận động các doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và tâm huyết tiếp nhận đội bóng.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, khó khăn của đội bóng Đông Á Thanh Hóa bắt đầu bộc lộ từ cuối tháng 8/2025, sau khi Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các vi phạm liên quan đến kế toán và hoạt động bán đấu giá tài sản.

Dù Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vẫn tiếp tục quản lý đội bóng, song việc thiếu nguồn lực tài chính đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của CLB, khiến nhiều cầu thủ chia tay đội bóng.

Hiện các cầu thủ đã trở lại tập trung tại đại bản doanh để chuẩn bị cho mùa giải 2026–2027. Tuy nhiên, đội vẫn chưa thể bước vào tập luyện chuyên môn do những vấn đề liên quan đến công tác điều hành và tương lai của CLB vẫn đang chờ được giải quyết.

Trước bối cảnh khó khăn chồng chất sau một mùa giải đầy biến động, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị về việc "trả đội bóng".

Tháo gỡ 'nút thắt' cho CLB Đông Á Thanh Hóa trước thềm mùa giải mới - Ảnh 2.Số phận của CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ đi về đâu sau đề nghị ‘trả đội bóng’?

GĐXH - Trước đề nghị “trả đội bóng” do khủng hoảng tài chính từ phía doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc tìm giải pháp tháo gỡ.

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