Tin sáng 21/7: Miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng; Mua ô tô giảm 50% lệ phí trước bạ, xe máy miễn 100% từ 15/8/2026

Miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng, có nơi trên 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 21/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Miền Trung có nơi nắng nóng trên 39 độ.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Mua ô tô giảm 50% lệ phí trước bạ, xe máy miễn 100% từ 15/8 nếu đủ điều kiện này

Từ ngày 15/8/2026, người dân mua ô tô và thực hiện đăng ký quyền sở hữu sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng số trong thực hiện thủ tục hành chính.

Cũng theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, bên cạnh ưu đãi dành cho người mua ô tô, người dân mua xe mô tô, xe gắn máy cũng sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, chính sách ưu đãi chỉ được áp dụng một lần trong một năm đối với mỗi công dân, với mức ưu đãi tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Từ ngày 15/8/2026, người dân đủ điều kiện khi mua ô tô sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ; người mua xe máy được miễn 100% (hình ảnh minh họa sử dụng AI).

Để được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ khi mua ô tô và xe máy công dân phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện gồm: có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; kê khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử; đồng thời tích hợp đầy đủ các thông tin theo quy định trên ứng dụng VNeID.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 11 tỷ đồng ở Hải Phòng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị xác định liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Theo vụ án, tháng 5/2026, Đ.V.Q (SN 1993, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) móc nối với P.V.L (SN 1993, trú tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) lấy một tài khoản đại lý (Agent) để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trong mùa Wold Cup 2026.

Sau khi có tài khoản, Đ.V.Q giao cho N.V.C (SN 1991, trú tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) quản lý và tiếp tục chia thành nhiều tài khoản thành viên nhỏ (Member) cấp cho các con bạc tham gia cá cược bóng đá trên mạng, gồm: N.Đ.C (SN 1981), N.Đ.V (SN 1974, cùng trú tại xã Kim Thành) và D.V.Đ (SN 1991, trú tại xã Tiên Lãng).

Đối tượng Đ.V.Q làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đối tượng cầm đầu Đ.V.Q còn lập nhiều tài khoản để tham gia cá độ. Các đối tượng tính toán tiền cá cược trên mạng xã hội Telegram dựa trên số điểm cược được quy đổi, sau đó thực hiện việc giao dịch, chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cũng theo cơ quan Công an, dữ liệu trích xuất từ hệ thống thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2026 đến ngày 19/6/2026, các tài khoản trong đường dây này đã thực hiện trên 1.600 lượt cá cược, với quy mô 233.510 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch trên 11 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội phát cảnh báo việc giả mạo cán bộ gọi bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 20-7, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo cán bộ trung tâm gọi điện yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm thu thập thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cụ thể, đơn vị nhận được phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ về việc nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ của trung tâm, và yêu cầu công dân phải đến UBND phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội tại Hà Nội - Ảnh: Hà Quân

Qua rà soát, trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền.

Hiện trung tâm đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm liên ngành rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Suýt mất 100 triệu đồng vì 'bạn trai ngoại quốc' trên Facebook

Ngày 20/7, Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Agribank Chi nhánh Hoàng Mai ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giúp một người dân tránh thiệt hại 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, bà P.T.T. (SN 1975, trú phường Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook mang tên "Stephen Raja" chủ động kết bạn, làm quen và thường xuyên nhắn tin tạo dựng lòng tin.

Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng thông báo đã gửi cho bà T. một kiện hàng từ nước ngoài, bên trong có 800.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị. Để nhận được kiện hàng, đối tượng liên tục yêu cầu bà T. chuyển tiền để đóng các khoản phí như phí hải quan, phí vận chuyển và phí xác minh hồ sơ, với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Lực lượng công an tuyên truyền, phân tích thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội cho người dân. Ảnh: Công an phường Hoàng Mai

Tin lời đối tượng, bà T. mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Agribank Chi nhánh Hoàng Mai để làm thủ tục vay 100 triệu đồng nhằm chuyển tiền.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động trao đổi với Công an phường Hoàng Mai.

Ngay sau đó, lực lượng công an trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà T. nhận ra mình đang rơi vào bẫy lừa đảo và từ bỏ ý định vay tiền để chuyển cho đối tượng.

Nhờ sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ ngân hàng cùng sự phối hợp kịp thời của lực lượng công an, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, giúp người dân tránh thiệt hại 100 triệu đồng.

Phát hiện xe vận chuyển 148 bình nghi chứa 'khí cười'

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 148 bình kim loại nghi chứa khí N₂O (thường gọi là "khí cười") không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6/7, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường liên thôn Đồng Tâm (xã Quảng Tân), Tổ công tác số 10 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện xe bán tải Ford Ranger mang biển kiểm soát 14K-123.XX có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra.

Phương tiện và tang vật vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là Đ.H.S. (SN 1999, trú tỉnh Ninh Bình). Trên thùng xe có nhiều bao tải dứa chứa các bình kim loại nghi chứa "khí cười" không hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng các giấy tờ liên quan đã được lập biên bản, niêm phong, tạm giữ và bàn giao cho Công an xã Quảng Tân tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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