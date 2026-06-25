Tin sáng 25/6: Hà Nội nóng nhất cả nước, gần 41 độ C; Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Hà Nội nóng nhất cả nước, gần 41 độ C

Từ sáng sớm 24/6, nắng đã xuất hiện gay gắt trên khắp Hà Nội. Trời ít mây khiến nhiệt độ tăng nhanh, nhiều khu vực vượt 35 độ C từ sau 7h.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trạm Láng ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước với 40,8 độ C. Nhiều khu vực khác của Hà Nội cũng ở ngưỡng rất cao như Hà Đông 40,3 độ C, Sơn Tây 40 độ C, Hoài Đức 39,8 độ C và Ba Vì 39,1 độ C. Nhiệt độ toàn thành phố tăng khoảng 1-2 độ C so với ngày trước đó.

Nắng nóng kéo dài đến cuối chiều. Dù mặt trời lặn gần 19h, nhiều tuyến phố vẫn hầm hập hơi nóng do mặt đường, công trình bê tông và các tòa nhà tích nhiệt suốt cả ngày.

Ngoài Hà Nội, nhiều địa phương miền Bắc cũng ghi nhận nền nhiệt từ 39 đến trên 40 độ C như Phủ Lý (Ninh Bình) 40,8 độ C; Nam Định (Ninh Bình) 40,4 độ C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ C; Tuyên Quang 39,5 độ C; Bắc Ninh 39,4 độ C và Thái Nguyên 39 độ C.

Tại miền Trung, hàng loạt điểm đo vượt 40 độ C. Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đạt 40,8 độ C; Khe Sanh (Quảng Trị) 40,6 độ C; Đồng Hới (Quảng Trị) 40,5 độ C; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 40,3 độ C; Hương Khê và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng 40,2 độ C; Nam Đông (TP Huế) và Tam Kỳ (Đà Nẵng) đều ghi nhận 40 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Từ ngày 26/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Đánh vợ, người đàn ông ở Đà Nẵng bị phạt 6,25 triệu đồng

Ngày 24/6, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Công an xã Avương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.D.K. (SN 1979, trú thôn Azứt, xã Avương) về hành vi bạo lực gia đình.

Anh V.D.K. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an xã Avương phát hiện V.D.K. có hành vi đánh đập vợ. Lực lượng công an đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, V.D.K. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ hồ sơ vụ việc, Công an xã Avương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,25 triệu đồng đối với hành vi đánh đập thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng đối thoại, tôn trọng và chia sẻ; tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, bảo vệ và xử lý theo quy định.

Phát hiện bom ‘khủng’ thời chiến còn nguyên kíp nổ tại trường tiểu học

Sáng 24/6, tại khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5, Anh Sơn (xóm Nam Sơn, xã Đô Lương), Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom còn nguyên kíp nổ được phát hiện khi thi công Trường tiểu học Lưu Sơn, xã Đô Lương.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 22/6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương nhận được tin báo của người dân về việc công nhân đang thi công công trình Trường tiểu học Lưu Sơn phát hiện một vật thể nghi là bom dưới khu vực đào móng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom phá loại MK82, dài khoảng 1,55m, đường kính gần 28cm, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ. Quả bom nằm sâu khoảng 2,5m dưới lòng đất.

Khu vực phát hiện bom được phong tỏa, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ. Người dân và gia súc trong vùng nguy hiểm được sơ tán khỏi khu vực.

Sau khi vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng công binh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ tập trung để xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật.

Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Sáng 24/6/2026, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền và chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt xe ô tô bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.

Nhiều ô tô con bị chém vỡ kính lái và kính phụ khi đỗ trên vỉa hè. Ảnh cắt từ video

Theo nội dung phản ánh, vụ việc xảy ra tại khu vực sảnh của một tòa nhà cao tầng nằm trên tuyến phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội).

Hình ảnh từ video cho thấy, các phương tiện bị kẻ xấu nhắm đến và hủy hoại đều là xe ô tô con. Tại hiện trường, nhiều chiếc xe đỗ gọn gàng dưới sảnh tòa nhà nhưng đều chung tình trạng bị hư hỏng nặng nề ở phần kính chắn gió và kính sau.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút hàng ngàn lượt bình luận, tương tác và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết các tài khoản đều bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, phá hoại tài sản của kẻ gian giữa trung tâm Thủ đô.

Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày 24/6, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang cùng Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Phạt 75 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Giọng ca vàng Bolero' không phép

Ngày 24/6, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026.

Sai phạm của đơn vị này được xác định là do tự ý tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận bằng văn bản.

Đơn vị tổ chức chương trình bị cơ quan Công an xử phạt 75 triệu đồng. Ảnh: CAHN

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với đơn vị tổ chức cuộc thi này. Tại thời điểm kiểm tra, ban tổ chức đã hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ văn bản cấp phép, phê duyệt nào liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và phục vụ công tác xác minh, xử lý nghiêm sai phạm, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu ban tổ chức dừng tổ chức đêm chung kết của cuộc thi âm nhạc này. Bên cạnh biện pháp đình chỉ hoạt động biểu diễn trái phép, đơn vị tổ chức cũng phải đối mặt với mức án phạt tiền hành chính lên đến 75 triệu đồng.

Theo đánh giá từ lực lượng chức năng, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng đang xuất hiện tình trạng nở rộ các cuộc thi nghệ thuật, tìm kiếm tài năng được quảng bá hết sức rầm rộ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Đáng chú ý, các cuộc thi "chui" này thường tự ý gắn mác hoặc phong tặng các danh hiệu mỹ miều như cuộc thi có “quy mô toàn quốc”, hay được các đơn vị danh tiếng “bảo trợ”. Mục đích của việc đánh bóng tên tuổi này nhằm đánh lừa lòng tin, lôi kéo đông đảo thí sinh tham gia và thu hút các nguồn quỹ tài trợ từ doanh nghiệp, mặc dù bản thân cuộc thi hoàn toàn không bảo đảm tính pháp lý.

Tin sáng 24/6: Hà Nội cấm phương tiện trên nhiều tuyến đường trong hai ngày; lương công chức cao nhất 25 triệu đồng từ 1/7 GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa thông báo cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13; Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7.



