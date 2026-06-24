Tin sáng 24/6: Hà Nội cấm phương tiện trên nhiều tuyến đường trong hai ngày; lương công chức cao nhất 25 triệu đồng từ 1/7

Hà Nội cấm phương tiện trên nhiều tuyến đường trong hai ngày

Công an TP Hà Nội vừa thông báo cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường từ ngày 24 đến 25/6 để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 13. Thời gian áp dụng từ 7h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h; từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h trong hai ngày nêu trên.

Ảnh minh họa.

Các phương tiện bị tạm cấm gồm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Quy định này không áp dụng đối với xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, phương tiện của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Bên cạnh đó, các phương tiện khác cũng sẽ bị hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Công an thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn các phương tiện đi theo các tuyến thay thế. Đối với các phương tiện từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, có thể di chuyển theo hướng cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và tiếp tục hành trình đến các địa phương.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và các tỉnh phía Tây, Tây Bắc có thể đi theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6.

Trong khi đó, các phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long được khuyến cáo di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 để kết nối với Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức

Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 23/6, Công an xã Bình Điền (TP Huế) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.C.H. (sinh năm 1989, trú tại xã Bình Điền).

Công an làm việc với ông P.C.H. Ảnh: Công an xã Bình Điền.

Ông H. bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của đoàn Kỵ binh CAND tham gia biểu diễn Hội thao Điều lệnh, Quân sự, Võ thuật khu vực II năm 2026 được tổ chức tại Huế.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Điền phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook của P.C.H. đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự lực lượng công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên mạng xã hội. Chỉ tiếp cận và lan truyền thông tin từ nguồn chính thống đã được kiểm chứng.

Một 'họa sĩ' bị khởi tố vì vẽ bậy lên hàng rào công trình nghìn tỷ ở TPHCM

Tiền Phong đưa tin, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Khôi (SN 2000, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Khôi bị cáo buộc đã có hành vi sơn vẽ trái phép lên công trình công cộng tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 30/5, Khôi mang theo bình sơn từ nơi ở đến khu vực trung tâm TPHCM với mục đích tìm các công trình, bức tường hoặc mặt bằng trống để vẽ graffiti trái phép.

Khoảng 2 giờ 36 phút cùng ngày, khi đến khu vực đối diện số 8-15 đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), Khôi đã dùng sơn xịt vẽ lên các pano quảng cáo thuộc hàng rào bảo vệ công trình cầu đi bộ đang được doanh nghiệp thi công.

Ngày 1/6, đơn vị quản lý công trình phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hành vi của Khôi đã làm hư hỏng 2 khung bạt quảng cáo thuộc hàng rào công trình, gây thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Khôi để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TP HCM bắn pháo hoa 16 điểm dịp 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) của UBND TP HCM, pháo hoa được bắn từ 21h đến 21h15 ngày 2/7.

Pháo hoa ở TP HCM chào năm 2026.

16 điểm bắn pháo hoa được phân bố tại nhiều khu vực của thành phố sau sáp nhập.

Cụ thể, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh cũ, xã Tân Nhựt; Khu đền Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú; Quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; Khu di tích Cầu tàu 914, Đặc khu Côn Đảo; Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu; Tòa tháp Saigon Marina IFC, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn; Đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ.

Trong số các điểm bắn, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 78 giàn pháo các loại.

Các điểm tại Cần Giờ, Địa đạo Củ Chi, Trung tâm Thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng cũng tổ chức bắn pháo tầm cao để phục vụ người dân ở các khu vực cửa ngõ và địa bàn xa trung tâm.

Lương công chức cao nhất 25 triệu đồng từ 1/7

VnExpress đưa tin, từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, chuyên gia cao cấp sẽ hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống công chức, tối đa 25,3 triệu đồng.

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7. Đây là căn cứ để điều chỉnh tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Theo quy định hiện hành, lương công chức được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương theo từng ngạch, bậc, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Với mức lương cơ sở mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục hưởng lương cao nhất trong hệ thống công chức, từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6-1,9 triệu đồng so với hiện nay.

Nhóm chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thuế, kiểm toán viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, kiểm tra viên cao cấp hải quan, thẩm kế viên cao cấp và kiểm soát viên cao cấp thị trường hưởng lương từ 15,7 đến 20,2 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,2-1,5 triệu đồng.

Ở nhóm có thu nhập thấp hơn, mức lương của các ngạch công chức cũng được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương mới.

Kế toán viên sơ cấp tiếp tục là nhóm hưởng lương thấp nhất, khoảng 3,4 triệu đồng mỗi tháng, tăng hơn 256.000 đồng so với mức hiện hành. Đây cũng là nhóm có mức tăng tuyệt đối thấp nhất trong đợt điều chỉnh lần này.