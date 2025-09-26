Tin sáng 26/9: Người dân Hà Nội cần làm ngay 3 việc này khi thành phố 'thần tốc' làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày; người mẹ lên tiếng về tin đồn con gái bại liệt tự tử khi bị cướp điện thoại

Người dân Hà Nội cần làm ngay 3 việc này khi thành phố "thần tốc" làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 252, mở màn cho chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, diễn ra trong giai đoạn 1/9 – 30/11/2025.

Trong bối cảnh này, câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là: cần chuẩn bị gì để phối hợp với chính quyền? Theo hướng dẫn, các chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cần chuẩn bị, rà soát lại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; CMND/CCCD; các giấy tờ liên quan đến biến động đất đai như chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho. Khi UBND phường, xã thông báo, người dân chỉ cần cung cấp hồ sơ để cán bộ quét và nhập vào hệ thống. Thông tin trên An Ninh Tiền Tệ.

Chiến dịch sẽ hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 đơn vị cấp xã của thành phố Hà Nội

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai 4 nhóm công việc chính: Rà soát và chỉnh sửa dữ liệu hiện có; Thu thập giấy tờ của người dân ở những nơi chưa có dữ liệu số; Đồng bộ dữ liệu thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành liên quan; Vận hành dịch vụ trực tuyến, gắn mã định danh cho từng thửa đất, tích hợp với địa chỉ số quốc gia để người dân có thể tra cứu thông tin nhanh chóng.

Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ được kết nối và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản lý nhà nước về đất đai.

Vụ người phụ nữ bại liệt qua đời sau khi bị cướp điện thoại: Người mẹ lên tiếng về tin đồn tự tử

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 phụ nữ bại liệt ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh bị đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại nên đau buồn rồi treo cổ tự tử.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, mẹ của người phụ nữ bại liệt cho biết từ khi bị cướp giật điện thoại, bà N.T. T.T. (46 tuổi, ngụ phường Long An) buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9.

Cũng theo bà M., lúc 8 tuổi, bà T. bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân, đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị. "Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải" - bà L.N.M. (mẹ của bà T.), khẳng định.

Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay

Để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói trên, mới đây Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng đã ra thông báo khẩn, yêu cầu những người từng chuyển tiền vào một số tài khoản mở tại các ngân hàng BIDV, NCB, MBBank, ACB trong khoảng từ tháng 12/2024 đến tháng 8/2025 khẩn trương liên hệ với cơ quan công an. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.

Thông tin 5 tài khoản ngân hàng được Công an TP. Đà Nẵng công bố bao gồm:

Những người chuyển tiền vào các tài khoản đã thông báo ở trên vui lòng lên trình báo tại Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng. Địa chỉ tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Hoặc liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng theo SĐT 0935.234.711. Thời gian nhận trình báo từ nay đến trước ngày 30/10/2025.

Lần đầu tiên, người tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng chế độ thai sản

Chính sách mới về BHXH tự nguyện gia tăng quyền lợi thai sản, tạo điểm tựa an sinh cho lao động tự do và các gia đình trẻ. Phụ Nữ Số đưa tin.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (số 41/2024/QH15), từ ngày 1/7/2025 sẽ chính thức bổ sung chế độ trợ cấp thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là lần đầu tiên nhóm lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, tài xế công nghệ… được hưởng một quyền lợi vốn trước đây chỉ dành cho người tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Điều 94 Luật BHXH 2024, đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng trợ cấp thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện bao gồm:

- Đối tượng hưởng trợ cấp thai sản:

+ Lao động nữ sinh con;

+ Lao động nam có vợ sinh con.

- Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản:

+ Người tham gia BHXH tự nguyện, hoặc kết hợp BHXH tự nguyện và bắt buộc, có thời gian đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.

+ Nếu có trường hợp mẹ tham gia mà mẹ chết sau sinh, cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp.

+ Nếu cả cha lẫn mẹ đều đủ điều kiện hưởng trợ cấp thì chỉ một trong hai người được hưởng.

+ Trường hợp người tham gia đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản của BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc thì được hưởng chế độ theo BHXH bắt buộc (nếu thuộc).

+ Trường hợp mẹ đủ điều kiện hưởng thai sản trong BHXH bắt buộc, cha đủ điều kiện hưởng thai sản trong BHXH tự nguyện: Mẹ hưởng chế độ thai sản trong BHXH bắt buộc, cha hưởng trong BHXH tự nguyện, và ngược lại.

TP Hồ Chí Minh: Hơn 17.000 phụ nữ được hỗ trợ tiền do sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

"Hơn 17.000 phụ nữ dưới 35 tuổi sinh đủ 2 con trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được nhận mức hỗ trợ 3 triệu đồng và 5 triệu đồng theo Nghị quyết 40/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh".

Thông tin được ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại Lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025 vào ngày 25/9. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo ông Phạm Chánh Trung, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được xếp vào nhóm 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp trong cả nước. Số liệu mới nhất từ niên giám thống kê năm 2024 cho thấy, số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Thành phố là 1,43 con. Dù vẫn đang trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" với tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động cao chiếm 70,7%, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh không còn được duy trì hình ảnh "thành phố trẻ" mà hiện đang đối mặt với những thách thức về tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Thành phố đang tiến tới giai đoạn "già hóa dân số" với số người cao tuổi nhiều nhất cả nước là 1.469.372 người, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 10,49% trên tổng dân số, cùng chỉ số già hóa dân số là 57,05 (nghĩa là cứ 100 người trẻ dưới 15 tuổi thì có 57,05 người cao tuổi tương ứng).

Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn đến đêm nay (26/9)

VTC dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 9 Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tác động của bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cho đến đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to , lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai.

Từ ngày 27/9, mưa lớn trên các khu vực này giảm dần.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh bão lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hoá trong khoảng thời gian từ nay đến 27/9, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu các sông từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; một số sông nhỏ lên trên mức BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng - Thái Bình, sông Mã ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.



