Tin sáng 29/6: Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7; Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Tin sáng 28/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 về sát hạch lái xe người dân cần biết; Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ tháng 7 tới? GĐXH - Từ 1/7/2026, người học lái xe không phải thực hiện thi mô phỏng trên máy tính khi sát hạch giấy phép lái xe; Sẽ có 13 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội từ tháng 7 tới theo quy định.

Tất cả người dân đang nộp thuế chú ý quy định khai thuế mới nhất từ 1/7

Hình minh họa

Đời sống pháp luật thông tin, từ ngày 01/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của Luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 05 năm.

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2026, theo khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Việc rút ngắn thời hạn khai bổ sung từ 10 năm xuống còn 05 năm đòi hỏi người nộp thuế cần chủ động rà soát hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và dữ liệu khai thuế định kỳ để kịp thời phát hiện, điều chỉnh các sai sót phát sinh. Thực hiện khai bổ sung đúng thời hạn không chỉ bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế mà còn góp phần hạn chế các rủi ro về xử phạt vi phạm hành chính và nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Công an thông báo hình ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger

Người dân không nên cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ qua Zalo, Messenger. (Ảnh minh hoạ)





Theo Đời sống và Pháp luật, Công an tỉnh Điện Biên thời gian qua đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc triển khai điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã để tiếp cận người dân.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường giả mạo cán bộ địa chính hoặc cán bộ UBND các cấp, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần "rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới" nhằm cập nhật dữ liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Người dân không nên cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ qua Zalo, Messenger. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo áp lực, các đối tượng liên tục thúc giục người dân thực hiện ngay, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật như nếu không cập nhật sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất đai không được điều chỉnh hoặc sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho trong thời gian tới.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân gửi hình ảnh hoặc bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ liên quan thông qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link được giới thiệu là "cổng dịch vụ công" để kê khai thông tin. Thực chất đây là các website hoặc ứng dụng giả mạo nhằm thu thập dữ liệu cá nhân. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu cung cấp căn cước công dân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với lý do nộp "phí hồ sơ", "phí cập nhật dữ liệu", "phí xác minh thông tin".

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và các giấy tờ cá nhân qua Zalo, Messenger hoặc cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng không cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh hai mặt thẻ ngân hàng hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân cho người lạ qua Zalo, Messenger hay các nền tảng mạng xã hội khác. Đây đều là dữ liệu nhạy cảm, có thể bị kẻ gian lợi dụng để giả mạo danh tính, chiếm quyền sử dụng tài khoản hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, người dân không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn từ các số điện thoại hoặc tài khoản không xác định.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai chỉ được thực hiện trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Từ ngày 1/7, phạm nhân được gọi video với người thân

Báo Văn hóa thông tin từ ngày 1/7/2026, Điều 51 Luật Thi hành án hình sự 2025 quy định phạm nhân được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích ở trong nước mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách.

So với khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án hình sự 2019, quy định mới đã bổ sung hình thức kết nối hình ảnh, âm thanh bên cạnh liên lạc bằng điện thoại. Điều này đồng nghĩa từ ngày 1.7.2026, mỗi tháng một lần, phạm nhân có thể thực hiện cuộc gọi video với người thân trong thời gian tối đa 10 phút.

Nếu trước đây Thông tư 182/2019 chỉ cho phép phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại thì Thông tư 82/2026 đã bổ sung hình thức "kết nối hình ảnh, âm thanh" thông qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc cho phạm nhân liên lạc do Giám thị trại giam hoặc Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định và tổ chức kiểm soát. Toàn bộ chi phí gửi thư, gọi điện hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh do phạm nhân tự chi trả. Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm quy định chi tiết việc thực hiện.

Để bảo đảm công tác quản lý, phạm nhân phải đăng ký trước thông tin liên lạc; người thân phải xác thực danh tính khi kết nối; cán bộ sẽ giám sát toàn bộ quá trình liên lạc và cuộc gọi có thể bị dừng nếu nội dung vi phạm nội quy cơ sở giam giữ.

Bên cạnh Luật Thi hành án hình sự 2025, Thông tư 82/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, cũng quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân tại các cơ sở giam giữ thuộc Quân đội nhân dân. Thông tư này thay thế Thông tư số 182/2019/TT-BQP ngày 4.12.2019.

Theo các luật sư, Thông tư 82/2026 có nhiều điểm mới phù hợp với sự phát triển của khoa học - công nghệ, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí thăm gặp, tăng khẩu phần ăn cho phạm nhân, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời tạo điều kiện để họ phấn đấu cải tạo, sớm hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.

Việc bổ sung hình thức liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh là thay đổi đáng chú ý, giúp người thân có thể kết nối trực tiếp với phạm nhân mà không phải di chuyển quãng đường xa để thăm gặp.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng các thiết bị điện tử tích hợp hình ảnh và âm thanh là cách vận dụng hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Về chế độ thăm gặp, khoản 1 Điều 49 Luật Thi hành án hình sự 2025 quy định phạm nhân được gặp người thân thích 1 lần trong mỗi tháng, thời gian không quá 1 giờ.

Căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án, yêu cầu giáo dục cải tạo và thành tích lao động, học tập của phạm nhân, Giám thị trại giam hoặc Giám thị trại tạm giam có thể quyết định kéo dài thời gian gặp nhưng không quá 3 giờ hoặc cho gặp vợ, chồng tại phòng riêng trong thời gian tối đa 24 giờ.

Đối với phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công, họ được gặp người thân thêm 1 lần trong tháng. Ngược lại, người vi phạm nội quy cơ sở giam giữ chỉ được gặp người thân 1 lần trong 2 tháng, mỗi lần không quá 1 giờ.

Theo quy định, việc gặp người thân được tổ chức theo giờ làm việc của cơ sở giam giữ trong tất cả các ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ và Tết. Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam hoặc Giám thị trại tạm giam sẽ xem xét, quyết định.

Thủ đoạn lừa đảo cấp phiếu lý lịch tư pháp khiến người dân dễ sập bẫy

Các bài đăng quảng cáo làm dịch vụ trên mạng xã hội.

Theo báo Tiền phong, nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng đã trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, nhân viên bưu điện hoặc môi giới dịch vụ, chúng dụ dỗ người dân cung cấp thông tin, chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Từ việc mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên bưu điện đến lập các trang web, fanpage giả mạo dịch vụ công, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra nhiều chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Chỉ bằng vài cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường link giả, không ít nạn nhân đã bị đánh cắp thông tin cá nhân, mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo tự xưng là cán bộ Bộ Công an, Công an tỉnh hoặc các đơn vị nghiệp vụ, sử dụng số điện thoại lạ để gọi điện, nhắn tin cho người dân, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng nói, hình ảnh nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, các đối tượng thông báo hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp có sai sót, thiếu giấy tờ hoặc liên quan đến án tích và yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản được chúng cung cấp hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo để xác minh hoặc xử lý hồ sơ.

Một hình thức lừa đảo khác là giả mạo nhân viên bưu điện, giao hàng. Các đối tượng gọi điện thông báo đang giao Phiếu lý lịch tư pháp và yêu cầu người dân chuyển tiền phí vận chuyển hoặc các khoản phí phát sinh vào tài khoản được định sẵn.

Một số trường hợp còn viện lý do giấy tờ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền làm lại hồ sơ, sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn mạo danh "cò" dịch vụ và tự nhận là người quen trong ngành, có thể "xử lý hồ sơ nhanh", "làm giấy tờ gấp" và phải chi một khoản tiền để lo liệu. Thậm chí có trường hợp làm giả Phiếu lý lịch tư pháp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho người sử dụng.

Cũng có thể, các đối tượng lợi dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok đăng bài quảng cáo hỗ trợ làm Phiếu lý lịch tư pháp trong 24 giờ, hoặc không cần xác minh, không cần trực tiếp đến cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hoặc cung cấp giấy tờ giả cho nạn nhân.

Theo cơ quan Công an, khi nạn nhân bị "sập bẫy" các thủ đoạn lừa đảo trên thì ngoài việc mất tiền còn có thể bị ảnh hưởng do nhận được giấy tờ giả không do cơ quan có thẩm quyền cấp, ảnh hưởng đến công việc, thậm chí có thể bị xử lý khi sử dụng giấy tờ giả.

Đồng thời, các thông tin cá nhân như số Căn cước, hình ảnh, số tài khoản, số điện thoại... của bị hại sẽ được các đối tượng lừa đảo thu thập dẫn đến lộ lọt.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân nghi ngờ các hành vi lừa đảo cần trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Người hưởng lương hưu đừng bỏ qua những thay đổi này

SKĐS thông tin, từ ngày 1/7/2026, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ có nhiều thay đổi theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Điểm đáng chú ý là việc điều chỉnh tăng đồng loạt 8% đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đồng thời có cơ chế hỗ trợ bổ sung đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026 sẽ được điều chỉnh tăng 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, chính sách này áp dụng đối với nhiều nhóm đối tượng, gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương hưu; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; cùng một số đối tượng hưởng trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

"Đây là mức điều chỉnh chung nhằm bảo đảm giá trị thực của lương hưu và các khoản trợ cấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt biến động, đồng thời góp phần cải thiện đời sống của người đang hưởng chính sách an sinh xã hội", luật sư Nguyễn Văn Nam nhận định.

Đáng chú ý, ngoài mức tăng 8%, Nghị định 162/2026/NĐ-CP còn quy định điều chỉnh bổ sung đối với người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng còn thấp.

Cụ thể, sau khi đã được điều chỉnh tăng 8%, trường hợp mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, đây là chính sách mang tính hỗ trợ có trọng tâm, hướng đến nhóm người nghỉ hưu từ rất sớm, có thời gian hưởng dài nhưng mức lương hưu còn thấp, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch về mức hưởng giữa các nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Văn Nam cũng lưu ý, chính sách điều chỉnh bổ sung này không áp dụng đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và người đang hưởng trợ cấp hằng tháng do đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tài xế ở Hà Nội vừa bị xử phạt 67 triệu đồng vì một lỗi rất nguy hiểm

Phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo nguồn từ Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 11h ngày 27/6/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 21B, Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 30M-370.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29RM-060.xx có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng xe.

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác sau đó bám theo, liên tục sử dụng loa phát tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe. Đến khu vực đường 427, người điều khiển phương tiện mới chấp hành hiệu lệnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.C.P (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội).

Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Lực lượng CSGT cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế, kết quả đều âm tính.

Căn cứ các hành vi vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.C.P, đồng thời là chủ phương tiện, về các lỗi gồm: đưa phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; không có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Với các hành vi trên, tổng mức xử phạt đối với tài xế là 67 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện và buộc chủ xe khôi phục kích thước thùng xe đúng theo quy định trước khi tiếp tục tham gia giao thông.