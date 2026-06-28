Tin sáng 28/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 về sát hạch lái xe người dân cần biết; Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ tháng 7 tới?

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Từ ngày 1/7/2026, bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng

Từ ngày 1/7/2026, bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng. Ảnh minh họa: TN

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư 12/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025). Trong đó quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2026 (bãi bỏ Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe).

Tại Điều 24 về điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Quy định về sát hạch mới có nhiều nội dung chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe (không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Từ 1/7/2026, có 13 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Ảnh minh họa: TL

Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023, có 12 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2026, pháp luật bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Dân số 2025 là "Người có từ 02 con đẻ trở lên".

Theo đó, từ 1/7/2026, có 13 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Rapper Pháo rút lui khỏi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) rút lui khỏi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

TPO đưa tin, Công ty quản lý của rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) đã phát đi thông báo về việc cô không tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026).

Công ty của Pháo cho biết thời gian qua cô và ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 đã có nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí nhằm trao đổi về kế hoạch tham gia chương trình.

Sau quá trình trao đổi và cân nhắc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, các bên đã thống nhất rằng Pháo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng chương trình Miss Grand Việt Nam 2026.

Dừng chân ở Miss Grand Vietnam, Pháo sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng và sẽ cập nhật tới khán giả vào thời điểm phù hợp.

Cứu sản phụ mắc ca thai trong tử cung đồng thời thai ngoài tử cung ổ bụng hiếm gặp

Hình ảnh siêu âm của trường hợp thai trong tử cung đồng thời thai ngoài tử cung ổ bụng hiếm gặp. Ảnh: BVCC

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Khoa Phụ sản bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp thai trong tử cung đồng thời thai ngoài tử cung ổ bụng (Heterotopic Pregnancy).

Sản phụ 28 tuổi, mang thai tự nhiên khoảng 6 tuần tuổi, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải kéo dài hai ngày.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định trong buồng tử cung có một thai đang phát triển. Tuy nhiên, ổ bụng xuất hiện nhiều dịch hồi âm hỗn hợp dọc các quai đại tràng, nghi ngờ chảy máu trong ổ bụng. Hai phần phụ không phát hiện khối bất thường.

Các bác sĩ hội chẩn khẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khoảng 300ml máu tươi lẫn máu cục trong ổ bụng. Đặc biệt, tại mạc treo đại tràng lên, các bác sĩ phát hiện tổ chức rau thai đang chảy máu. Đây là trường hợp thai ngoài tử cung nằm trong ổ bụng - thể bệnh rất hiếm gặp, có nguy cơ gây xuất huyết nội nghiêm trọng, mất máu cấp và đe dọa tính mạng người mẹ nếu không được phát hiện kịp thời.

Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng loại bỏ tổ chức thai ngoài tử cung, cầm máu triệt để, bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu xung quanh, đồng thời giữ an toàn cho thai trong buồng tử cung.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, thai trong tử cung tiếp tục phát triển tốt và được theo dõi sát.

Trường đại học đầu tiên công bố điểm sàn

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Theo ZNews, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã thông báo điểm sàn xét tuyển các chương trình tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy năm 2026.

Nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức: Xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ; xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp.

Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp điểm thi với học bạ, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, điểm sàn dao động 16-18 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ, điểm sàn dao động 18-20 điểm. Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026, điểm sàn chủ yếu là 601 điểm, một số ngành lấy sàn 650/1.200 điểm.

Trường cũng lưu ý ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được áp dụng đối với thí sinh thuộc khu vực 3, không hưởng ưu tiên theo đối tượng.