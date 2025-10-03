Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng.
Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày (gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần). VTC News đưa tin.
Với công chức, viên chức , Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.
Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (ngày 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất công nhân, viên chức và người lao động nghỉ 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Cụ thể, nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ Bảy 22/8.
Với người lao động , căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.
Bộ Nội vụ gợi ý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.
Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).
Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng. Theo đó, người mua bán vàng phải gắn với định danh, dữ liệu giao dịch được lưu giữ 10 năm. Tiền Phong đưa tin.
Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng , Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng phải kết nối và cung cấp dữ liệu định danh và giao dịch cho Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, dữ liệu phải bao gồm: Thông tin định danh cá nhân của khách hàng thực hiện giao dịch mua - bán vàng miếng (căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương); mã số thuế của chính doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch; khối lượng và giá trị từng giao dịch mua - bán vàng miếng.
Đối với doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất, xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng, dữ liệu kết nối với Ngân hàng Nhà nước còn bao gồm thông tin về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, hoạt động xuất - nhập khẩu và các giao dịch bán vàng nguyên liệu, bao gồm cả thông tin về đối tác, khối lượng, hàm lượng và giá trị.
Dự thảo cũng quy định rõ, tất cả các thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày kết nối, nhằm phục vụ kiểm tra, thanh tra và thống kê theo yêu cầu quản lý nhà nước.
Mất thẻ căn cước, có thể được cấp lại trực tuyến
Một lãnh đạo phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, cho biết trên Pháp luật TPHCM: Theo Điều 25 Luật Căn cước, việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được (điểm a khoản 2 Điều 24) được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.
Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.
Cần lưu ý việc cấp lại trực tuyến chỉ áp dụng khi người dân bị mất hoặc làm hư hỏng thẻ căn cước (không phải thẻ căn cước công dân) và thẻ phải còn giá trị sử dụng.
Như vậy, trường hợp nếu thẻ bị mất là thẻ căn cước và thẻ vẫn còn giá trị sử dụng thì hoàn toàn có thể thực hiện việc cấp lại trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia.
Thót tim khoảnh khắc cứu bé trai bị cuốn trôi trong lũ
Chiều 2/10, ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa xác nhận, một học sinh lớp 7 trên địa bàn vừa may mắn được cứu sống sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Trước đó, khoảng 7h ngày 1/10, em Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đang đạp xe trên đường bị ngập tại thôn Am Thủy không may bị dòng nước lũ chảy xiết xô đẩy cả xe và người xuống nước. Phát hiện sự việc, anh Trần Thế Anh (SN 1984, trú xã Kim Hoa) lao xuống dòng nước lũ, cứu bé trai đưa vào bờ an toàn.
Lãnh đạo xã Kim Hoa cho biết, gia đình anh Thế Anh có ki-ốt gần khu vực xảy ra sự cố. Khi nhìn thấy cháu bé gặp nạn, anh bất chấp nguy hiểm để cứu người. Sau sự việc, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Thế Anh.
Bắc Bộ đón mưa lớn từ ngày 5-7/10
Công An Nhân Dân dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.
Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng cao bão Matmo (bão số 11) sẽ đi vào vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ trong khoảng từ ngày 6 - 7/10.
Nhận định xu hướng thời tiết từ 1 - 10/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ ngày 5 - 7/10, đây cũng là thời điểm dự báo hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10Thời sự - 42 phút trước
Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt NamThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.
Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vongThời sự - 1 giờ trước
Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.
Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10Xã hội - 2 giờ trước
Miền Trung và miền Bắc vừa gánh chịu cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Khi cộng đồng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã hành động ngay lập tức.
Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lựcĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, họ sớm muộn cũng gặt hái trái ngọt.
Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đậpPháp luật - 3 giờ trước
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.
Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?
Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vongPháp luật - 4 giờ trước
Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.
2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giớiGiáo dục - 5 giờ trước
Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và Thiếu tướng, giáo sư Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).
Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nướcĐời sống - 5 giờ trước
Theo Cục CSGT, phường có người vi phạm giao thông nhiều nhất là Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), tiếp theo là Mạo Khê (Quảng Ninh) và phường Bắc Giang (Bắc Ninh).
Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'Đời sống
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.