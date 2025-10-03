Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày (gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần). VTC News đưa tin.

Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày.

Với công chức, viên chức , Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (ngày 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất công nhân, viên chức và người lao động nghỉ 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Cụ thể, nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ Bảy 22/8.

Với người lao động , căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Bộ Nội vụ gợi ý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng. Theo đó, người mua bán vàng phải gắn với định danh, dữ liệu giao dịch được lưu giữ 10 năm. Tiền Phong đưa tin.

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng , Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng phải kết nối và cung cấp dữ liệu định danh và giao dịch cho Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu phải bao gồm: Thông tin định danh cá nhân của khách hàng thực hiện giao dịch mua - bán vàng miếng (căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương); mã số thuế của chính doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch; khối lượng và giá trị từng giao dịch mua - bán vàng miếng.

Người mua vàng phải gắn với định danh trong thời gian tới (ảnh: Như Ý).

Đối với doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất, xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng, dữ liệu kết nối với Ngân hàng Nhà nước còn bao gồm thông tin về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, hoạt động xuất - nhập khẩu và các giao dịch bán vàng nguyên liệu, bao gồm cả thông tin về đối tác, khối lượng, hàm lượng và giá trị.

Dự thảo cũng quy định rõ, tất cả các thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày kết nối, nhằm phục vụ kiểm tra, thanh tra và thống kê theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Mất thẻ căn cước, có thể được cấp lại trực tuyến

Một lãnh đạo phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, cho biết trên Pháp luật TPHCM: Theo Điều 25 Luật Căn cước, việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được (điểm a khoản 2 Điều 24) được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Cần lưu ý việc cấp lại trực tuyến chỉ áp dụng khi người dân bị mất hoặc làm hư hỏng thẻ căn cước (không phải thẻ căn cước công dân) và thẻ phải còn giá trị sử dụng.

Như vậy, trường hợp nếu thẻ bị mất là thẻ căn cước và thẻ vẫn còn giá trị sử dụng thì hoàn toàn có thể thực hiện việc cấp lại trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia.

Thót tim khoảnh khắc cứu bé trai bị cuốn trôi trong lũ

Chiều 2/10, ông Trần Anh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa xác nhận, một học sinh lớp 7 trên địa bàn vừa may mắn được cứu sống sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Trước đó, khoảng 7h ngày 1/10, em Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đang đạp xe trên đường bị ngập tại thôn Am Thủy không may bị dòng nước lũ chảy xiết xô đẩy cả xe và người xuống nước. Phát hiện sự việc, anh Trần Thế Anh (SN 1984, trú xã Kim Hoa) lao xuống dòng nước lũ, cứu bé trai đưa vào bờ an toàn.

Lãnh đạo xã Kim Hoa cho biết, gia đình anh Thế Anh có ki-ốt gần khu vực xảy ra sự cố. Khi nhìn thấy cháu bé gặp nạn, anh bất chấp nguy hiểm để cứu người. Sau sự việc, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Thế Anh.

Bắc Bộ đón mưa lớn từ ngày 5-7/10

Bão Matmo sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11. Ảnh: NCHMF

Công An Nhân Dân dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng cao bão Matmo (bão số 11) sẽ đi vào vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ trong khoảng từ ngày 6 - 7/10.

Nhận định xu hướng thời tiết từ 1 - 10/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ ngày 5 - 7/10, đây cũng là thời điểm dự báo hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.