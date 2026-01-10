Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

Trước đó, ngày 8/1, Công an xã Thiên Cầm nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Công an xã Thiên Cầm phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Thiên Cầm tiến hành kiểm tra, xác minh.

Công an xã Thiên Cầm yêu cầu các học sinh ký cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 7 học sinh đều trú tại xã Thiên Cầm mang theo các loại hung khí để chuẩn bị đánh nhau. Công an thu giữ số hung khí nói trên, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình đưa các em về trụ sở để làm việc theo quy định.