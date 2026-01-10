Mới nhất
Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

Thứ bảy, 12:08 10/01/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm học sinh cấp 2 ở Hà Tĩnh mang theo hung khí để đánh nhau, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời ngăn chặn.

Trước đó, ngày 8/1, Công an xã Thiên Cầm nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn

Công an xã Thiên Cầm phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Thiên Cầm tiến hành kiểm tra, xác minh.

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau - Ảnh 1.

Công an xã Thiên Cầm yêu cầu các học sinh ký cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 7 học sinh đều trú tại xã Thiên Cầm mang theo các loại hung khí để chuẩn bị đánh nhau. Công an thu giữ số hung khí nói trên, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình đưa các em về trụ sở để làm việc theo quy định.

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau - Ảnh 2.Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế may mắn thoát nạn.

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại khu vực cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Thời sự - 2 giờ trước

Nhà báo Phan Bá Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Thông tin ai cũng muốn biết: 5 vị trí việc làm mới của công chức

Thông tin ai cũng muốn biết: 5 vị trí việc làm mới của công chức

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chính phủ ban hành Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thời điểm vàng" khi con người chào đời. Người sinh vào những tháng này thường mang theo phúc khí bền lâu, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an yên.

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 10/1, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng, trời ấm dần.

Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách

Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/1, ô nhiễm không khí lại có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc; Do va chạm giao thông, tài xế xe khách 29 chỗ đã tăng tốc bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, bất chấp trên xe đang chở 25 hành khách.

Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng

Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng

Giáo dục - 6 giờ trước

Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại

Đời sống

GĐXH - Sau khi nhận được trình báo của chị Nhung, chỉ huy Công an đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh, liên hệ, trao đổi trực tiếp với công dân nhận được số tiền chuyển khoản nhầm để trao trả.

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Pháp luật
Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư

Đời sống
Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Đời sống
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Thời sự

