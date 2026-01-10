Mới nhất
Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Thứ bảy, 10:19 10/01/2026 | Thời sự

Nhà báo Phan Bá Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Ngày 9/1, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường cho ông Phan Bá Mạnh.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường - Ảnh 1.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (bên phải) và PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam - trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Bá Mạnh.

Tại Hội nghị, nhà báo Nguyễn Văn Dân - Trưởng Ban Công tác Nội bộ và Phúc lợi, Tạp chí Kinh tế Môi trường - đã công bố Quyết định số 108/2026/QĐ-VIASEE ngày 9/1 của Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam - thay mặt Hội trao quyết định; PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam - tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Phan Bá Mạnh.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường - Ảnh 2.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam - phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng Biên tập Phan Bá Mạnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng Biên tập, PGS.TS Trương Mạnh Tiến nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Tạp chí Kinh tế Môi trường trong quá trình lan tỏa các giá trị tốt đẹp về môi trường, phát triển bền vững hiện nay.

Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam gửi lời chúc mừng và kỳ vọng tân Phó Tổng Biên tập Phan Bá Mạnh sẽ tập trung vào công tác quản lý, lãnh đạo theo lĩnh vực phân công, tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín của Tạp chí trong kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên số và kỷ nguyên xanh. PGS.TS Trương Mạnh Tiến mong muốn nhà báo Phan Bá Mạnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đưa Tạp chí ngày càng phát triển.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường - Ảnh 3.

PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam - chia sẻ tại Hội nghị.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam - kỳ vọng, trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế Môi trường nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục thông tin, truyền thông về pháp luật của Nhà nước, các chính sách khoa học về môi trường, phát huy tinh thần để tiếp tục phát triển hơn nữa.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường - Ảnh 4.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường - phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường - nhận định, trong giai đoạn hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập và có nhiều điều kiện thuận lợi trong kỷ nguyên mới, Tạp chí Kinh tế Môi trường cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, đóng góp tiếng nói của các chuyên gia, nhà khoa học trong công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập Phan Bá Mạnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Chi bộ cơ quan Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cũng như Hội đồng Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên của Tạp chí.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường - Ảnh 5.

Tân Phó Tổng Biên tập Phan Bá Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nhà báo Phan Bá Mạnh nhấn mạnh, đây là vinh dự, cũng là trọng trách đối với cá nhân ông, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu và nỗ lực hết mình, cố gắng xây dựng một tập thể đoàn kết, đưa ra được những định hướng mới trong chiến lược phát triển bền vững của Tạp chí.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường - Ảnh 6.

Tập thể lãnh đạo Hội và cán bộ, phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Tạp chí Kinh tế Môi trường là cơ quan ngôn luận của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, được thành lập ngày 10/7/2006, có tôn chỉ mục đích là tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng về lĩnh vực kinh tế môi trường; là diễn đàn trao đổi của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế môi trường; giới thiệu những điển hình tiên tiến trong hoạt động thực tiễn về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo tòa soạn trong bối cảnh mới, kỷ nguyên mới là động lực để Tạp chí Kinh tế Môi trường có những bước tiến hơn nữa trong công cuộc xây dựng, tuyên truyền các chính sách pháp luật môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe để bảo vệ Trái đất, đặc biệt là trách nhiệm tiên phong của nhà báo, phóng viên theo tinh thần của Nghị quyết 68 nhằm khơi dậy khát vọng, niềm tin phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ mới.

