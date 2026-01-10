Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Thứ bảy, 21:51 10/01/2026 | Thời sự

Lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát, an ninh... cùng xe đặc chủng với khí tài hiện đại sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Sáng 10/1, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Buổi lễ được tổ chức tại đường Lê Quang Đạo, trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Các cảnh vệ trên chiếc Chevrolet Suburban.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.

Tiếp đó là các khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe đặc chủng chống bạo loạn, khối xe chỉ huy tác chiến...

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.

Khối xe chuyên dụng chống bạo loạn.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 10.

Xe bán tải hạng nặng Ford Super Duty được hoán cải bởi hãng Patriot 3, thành phương tiện gắn hệ thống cầu tấn công MARS (Modular Assault Ramp System).

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 11.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng, của dân tộc và của đất nước.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 12.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 13.

Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 14.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1 tại Hà Nội.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Thời sự - 12 giờ trước

Nhà báo Phan Bá Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 10/1, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng, trời ấm dần.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội rét cóng vào ban đêm với mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.

Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng

Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong tại bệnh viện, tổng cộng 3 người thiệt mạng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 8/1, tin dữ tiếp tục ập đến trong vụ hỏa hoạn tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội). Người đàn ông liều mình nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà hàng xóm để thoát thân đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mắc kẹt

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đến 13h chiều nay, đám cháy tại ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã được khống chế. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với những người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân xấu số.

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm rét cóng ngày nắng hanh kéo dài đến hết tuần.

Tin sáng 8/1: Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?; Công an khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028

Tin sáng 8/1: Chương trình đặc biệt nào sẽ thay thế Táo Quân vào Giao thừa Tết Bính Ngọ?; Công an khuyến cáo về cuộc gọi "nhá máy" từ các đầu số 022, 024, 028

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân sẽ không có trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới...

Lễ trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4

Lễ trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4

Thời sự - 3 ngày trước

Đúng 20h00 ngày 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.

Xem nhiều

Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026

Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026

Thời sự

GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội rét đỉnh điểm dưới 10 độ?

Thời sự
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ kéo dài những ngày tới

Thời sự
Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ

Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ

Thời sự
Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top