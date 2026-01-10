Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

14 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.