Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 phút, ngày 10/1. Thời điểm trên, xe khách Ngân Hà mang BKS 25B - 002.89, do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển theo hướng từ TP Đà Nẵng về Lai Châu, khi di chuyển trên cao tốc đoạn qua xã Cẩm Lạc bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy xe khách. Ảnh:CAHT.

Phát hiện sự việc, tài xế Thành tấp phương tiện vào lề đường rồi thoát xuống, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Khoảng 5 phút sau, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, 15 cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh cùng hai xe chữa cháy đến hiện trường phun nước dập lửa. Sau khoảng 30 phút, hỏa hoạn được khống chế song xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.