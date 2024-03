Tin sáng 31/3: Hành động ý nghĩa của bác sĩ ngủ ngồi tại hành lang bệnh viện; công an truy tìm 'hot girl Bella' liên quan đến việc 'đi nhầm' xe máy

Tin sáng 30/3: Giá vàng nhẫn tuột dốc sau khi tăng dữ dội; tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến chết não GĐXH - Thị trường vàng biến động mạnh khi tăng giá dữ dội nhưng sau đó lại nhanh chóng hạ nhiệt; Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Bác sĩ ngủ ngồi tại hành lang bệnh viện gây sốt MXH: Hoá ra vừa làm 1 hành động cực ý nghĩa

Hình ảnh bác sĩ Trường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng ngày 30/3, qua trao đổi với bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Minh Trường, chúng tôi được biết hình ảnh bác sĩ ngủ ngồi đang được lan truyền trên mạng là ảnh được đồng nghiệp của bác sĩ lén chụp lại.

"Ngày hôm đó, tôi và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Mắt Huế cùng chuyên gia nhãn khoa Nhật Bản - Giáo sư Hattori Tadashi - mổ cho 42 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới.

Vào buổi trưa, sau các ca mổ, do mệt quá nên tôi có ra hành lang chợp mắt một lúc. Các đồng nghiệp thấy vậy liền mang máy ra chụp trộm, rồi post lên mạng xã hội. Không ngờ hình ảnh đó lại được nhiều người quan tâm tới vậy", bác sĩ Phạm Minh Trường cười chia sẻ.

Theo bác sĩ Phạm Minh Trường, trước ngày mổ 1 ngày, đoàn đã lên khám cho hơn 500 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Trong số bệnh nhân khám có 42 trường hợp bị đục thủy tinh thể có chỉ định mổ.

"Chúng tôi mổ cho 42 bệnh nhân xuyên cả một ngày từ sáng tới chiều mới xong", bác sĩ Phạm Minh Trường nói.

Bác sĩ Phạm Minh Trường cho biết thêm, toàn bộ 42 bệnh nhân trên được mổ miễn phí hoàn toàn. Bệnh viện vẫn thường xuyên có chương trình khám bệnh và mổ miễn phí cho bệnh nhân nghèo ngay tại bệnh viện.

"Lần này chúng tôi lên A Lưới khám do địa lý xa xôi, bà con đi lại khó khăn nên bệnh viện quyết lập đoàn lên khám và mổ luôn tại địa phương. Trước khi đi, đoàn đã phải chuẩn bị mất 1 tháng làm việc với TTYT chính quyền, lên kế hoạch. Đoàn có 15 bác sĩ, chuyên gia cùng trang thiết bị, máy móc, thuốc men lên A Lưới đã phục vụ cho công tác mổ. Rất may, các ca mổ đều diễn ra thuận lợi", bác sĩ Phạm Minh Trường cho hay.

Bác sĩ Phạm Minh Trường cũng cho biết thêm vào ngày 21/5, Bệnh viện sẽ có thêm một đợt khám và mổ miễn phí cho bà con ở Nam Đông (huyện miền núi tại Thừa Thiên Huế).

Được biết, bác sĩ Phạm Minh Trường là bác sĩ Nhãn khoa đầu tiên của Việt Nam được nhận giải thưởng "Eye Health Heroes - Anh hùng trong Phòng chống mù lòa". Eye Health Heroes là giải thưởng thường niên của Tổ chức Phòng chống mù lòa Thế giới IAPB. Giải thưởng nhằm ghi nhận và vinh danh những cá nhân đã có những đóng góp trong lĩnh vực mắt, họ là những người dẫn đường trong việc khôi phục thị lực cho cộng đồng.

Công an truy tìm "hot girl Bella" liên quan đến việc "đi nhầm" xe máy của người dân

Hình ảnh người phụ nữ nghi là Bella đi chiếc xe máy của anh Việt Anh (ảnh do người dân chụp lại).

Ngày 30/3, ông Hồ Hoàn, Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận, đơn vị vừa phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo trình báo của ông Nguyễn Việt Anh (trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch), chiều qua (ngày 29/3), gia đình ông Việt Anh phát hiện chiếc xe máy của mình mang BKS: 37L2-23261 dựng phía trong nhà hàng của gia đình biến mất. Cách hiện trường không xa xuất hiện một chiếc xe máy lạ đặt gần đó với nhiều đồ đạc trên xe như chổi, nón, áo mưa, phích nước…

Theo lời kể của con trai, gia đình ông Việt Anh trích xuất camera thì phát hiện một người phụ nữ lạ lấy trộm chiếc xe của gia đình.

"Qua camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 16h30, thời điểm này, vợ chồng tôi không ở quán, chỉ có con trai nhỏ ở nhà. Người phụ nữ có biệt danh Bella xuất hiện, lấy chiếc xe máy của tôi trước sự chứng kiến của con trai.

Ngoài chiếc xe máy, trong cốp xe của tôi còn giấy tờ tùy thân và một số tiền", ông Việt Anh thông tin.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video ngắn trích xuất từ camera an ninh của gia đình kèm hình ảnh nhờ cộng động mạng giúp đỡ truy tìm.

Giám định thương tích để có hướng xử lý người cha đánh con trong lồng sắt

Cảnh người cha đánh con trong lồng sắt (Ảnh: Cắt từ clip).

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương), cho biết, vụ việc người cha đánh con trai trong lồng sắt đã bàn giao cho công an điều tra, đồng thời đưa bé đi giám định thương tích để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vị này chia sẻ thêm, ngay sau khi nhận được thông tin cha đánh con xảy ra trên địa bàn, phường đã chỉ đạo ngành chức năng xuống thăm hỏi và định hướng cho các bé đi học. Phường cũng yêu cầu người cha ký cam kết không tái phạm.

Theo đó, chiều 29/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh người đàn ông dùng tay đánh liên tiếp vào người bé trai đặt trong lồng sắt.

Người đàn ông xuất hiện trong clip tên Hoàng Nam, thuê trọ tại KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương). Một mình ông Nam nuôi 3 người con trai (2 tuổi, 3 tuổi và 4 tuổi).

Hằng ngày, ông Nam chở ba người con trong lồng sắt phía sau xe ba bánh để đi bán vé số kiếm sống.

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngoài những ý kiến lên án hành vi trên, một số khác cho rằng vì quá áp lực trong cuộc sống mới dẫn đến sự việc.

Tài khoản Bui Thinh bình luận: "Có chăng là sự uất ức giận dỗi rồi mất bình tĩnh, trút giận lên con của mình. Đáng lên án nhưng hoàn cảnh đơn chiếc, cần được hỗ trợ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn".

Hay tài khoản Cao Thị Trịnh đặt câu hỏi: "Cứ áp lực là được lôi con ra đánh hay gì".

Tài khoản Bích Trâm thì chia sẻ: "Thật là không ủng hộ việc bạo hành trẻ nhỏ nhưng người cha cũng thật sự quá bộn bề lo toan. Chăm một đứa trẻ là cả một hành trình, trên vai anh ta là gánh nặng cơm áo gạo tiền và 3 con, xung quanh lại không có người thân đùm bọc"...

14 cán bộ Công an Hà Nội cứu thanh niên 20 tuổi nhảy cầu Long Biên

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu được nạn nhân - Ảnh: CA Hà Nội

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 29/3, nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an Thành phố có người nhảy cầu Long Biên.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố điều động 01 xe cứu hộ của Công an quận Long Biên, 01 ca nô của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, CBCS Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông nhanh chóng triển khai đội hình phao tròn và dây, bơi ra tiếp cận nạn nhân và khẩn trương đưa nạn nhân lên ca nô tiến hành sơ, cấp cứu ban đầu, sau đó đưa nạn nhân vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Các cán bộ đồng thời thông báo với lực lượng Công an phường liên hệ với gia đình nạn nhân.

Được biết, thông tin ban đầu xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 2004, hiện tại tình trạng nạn nhân còn tỉnh.

Rùa hộp trán vàng quý hiếm bò vào nhà dân ở Thừa Thiên Huế

Chiều 30/3, ông Hồ Văn Sao, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đơn vị đã tiếp nhận cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung từ người dân địa phương để tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa này có trọng lượng 0,4kg, do bà Ngô Thị Nhâm (trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) phát hiện trong vườn nhà, tự giác liên hệ cơ quan chức năng giao nộp.

Theo ông Sao, rùa hộp trán vàng miền Trung (có tên khoa học Coura bourreti) là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB, nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Rùa hộp trán vàng miền Trung là loài đặc hữu, phân bố từ Khánh Hòa đến Thừa Thiên Huế.

Mới đây, cán bộ Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện một cá thể rùa hộp vàng miền Trung tại khu vực rừng Bạch Mã.

Trước đó, cuối năm 2023, một người dân ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giao nộp cho cơ quan chức năng một cá thể loài rùa quý hiếm này, có trọng lượng 0,8kg để thả về môi trường tự nhiên.

Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa thu phí BOT trở lại

Trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa. (Ảnh: Đ.X.)

Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa vừa có thông báo kết thúc thời gian đóng đường và tiếp tục thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa 24/24 kể từ 18h ngày 29/3/2024.

Sau thời gian tạm dừng thu phí đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa theo khung giờ, việc sửa chữa, trồng cỏ trên taluy dương đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai ra văn bản tạm dừng thu phí Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa để phục vụ phun hỗn hợp đất và hạt cỏ thuộc gói XL 08.

Sau đó, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đã thực hiện đóng đường, tạm dừng thu phí theo đúng khung giờ được UBND tỉnh Lào Cai duyệt (từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau) để phục vụ công tác thi công các hạng mục còn lại.

Đến nay, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đã hoàn thành các phần việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nên tiếp tục tổ chức thu phí 24/24h, tuyến đường nối đi Sa Pa.

Ngày 7/2, Công ty cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa thông báo mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa với 5 nhóm phương tiện.

Cụ thể, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng giá 24.000 đồng/vé/lượt.

4 nhóm phương tiện chở khách, chở hàng hóa có số chỗ ngồi, tải trọng, kích thước lớn hơn, mức giá qua trạm được áp 34.000 - 117.000 đồng/vé/lượt.

Tuyến đường mới sẽ rút ngắn hành trình từ TP Lào Cai đi Sa Pa khoảng 7 km, thời gian 20 phút, tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm, nhất là đoạn qua dốc ba tầng.

